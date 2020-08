«Er kann sich erstaunlich unbemerkt in der Kulturlandschaft bewegen»: Der Wolf, der in der Potersalp mehrere Nutztiere riss, konnte identifiziert werden

Nach heute geltendem Recht dürfen Wölfe nur dann geschossen werden, wenn sie die Scheu vor den Menschen verloren oder zu viele Nutztiere gerissen haben. In letzterem Fall gilt eine Grenze von 25 getöteten Nutztieren innerhalb eines Monats. Dies würde sich aber mit einem Ja zum neuen Jagdgesetz ändern: Die Kantone hätten dann die Möglichkeit, Wölfe präventiv abzuschiessen. So beispielsweise, wenn sie sich in der Nähe von Siedlungen oder Schafherden aufhalten. Die Kantone müssten gegenüber dem Bund auch weiterhin begründen, weshalb ein Abschuss notwendig ist. Dabei gilt das Prinzip der Verhältnismässigkeit.