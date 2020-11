Porträt Er jagte ein Kaninchen über die Passerelle und zündete den Funken auf der Solitüde: Nach 24 Jahren tritt Hannes Kundert als Quartiervereinspräsident im Riethüsli zurück Vom 1.-August-Funken übers Seifenkistenrennen bis zum Engagement für den Liebegg-Tunnel oder das neue Schulhaus: Seit fast einem Vierteljahrhundert setzt sich Hannes Kundert fürs Riethüsli ein. Vieles konnte der Quartierverein in dieser Zeit verwirklichen, anderes gelang nicht oder braucht noch Geduld. Christina Weder 11.11.2020, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hannes Kundert mit Hund und Huhn in seinem Garten mitten im Riethüsli. Bild: Tobias Garcia

24 Stunden am Tag ist das Quartier Riethüsli der Lebensmittelpunkt von Hannes Kundert. Und seit bald 24 Jahren präsidiert er den dortigen Quartierverein. Doch nun ist genug. Der 54-Jährige hat seinen Rücktritt erklärt und begründet:

«Die Zeit ist gekommen, um andere ans Ruder zu lassen.»

Seine Nachfolgerin oder sein Nachfolger wird an der Hauptversammlung im kommenden Jahr gewählt.

Hühner, Hasen und ein Hund

Kunderts Haus, in dem er wohnt und arbeitet, liegt im Herzen des Riethüsli, leicht erhöht über der Teufener Strasse. In einem Gebäudeteil hat er seine Firma, die Elektro Kundert AG, untergebracht.

Der Garten ist ein kleines Paradies, in dem Hasen hoppeln, Hühner gackern und sein junger Appenzeller Bless herumtollt. Hier blickt Hannes Kundert, der geschieden ist und drei Kinder im Alter von 16, 19 und 22 Jahren hat, auf seine Zeit als Quartiervereinspräsident zurück. Er habe stets mit interessanten Themen zu tun gehabt und sei von guten, engagierten Leuten umgeben gewesen, sagt er. «Das war richtig schön.»

Als Kundert das Präsidium übernahm, gab es im Riethüsli noch einen Quartierladen und eine eigene Post. Die Überbauung Watt mit bald 100 Wohnungen war noch nicht gebaut. Hannes Kundert war damals 31 Jahre alt und sass für die FDP im Stadtparlament.

2008 präsidierte Hannes Kundert das Stadtparlament. Hier mit dem neu ernannten Vizepräsidenten Roland Gehrig (SP). Bild: Hannes Thalmann (22. Januar 2008)

Im Quartierverein standen ihm weitere Sitzungen bevor. «Doch das ist nicht so mein Ding», sagt Kundert. Er wollte nicht nur reden, sondern sich überlegen, was man für die Quartierbevölkerung tun könnte.

Was der 1.-August-Funken mit einer maroden Sitzbank zu tun hat

Als eine seiner ersten «Amtshandlungen» führte Kundert die Tradition des 1.-August-Funkens auf der Solitüde wieder ein. Er erinnert sich noch gut, wie er mit seinem Anliegen beim zuständigen Bauer vorstellig wurde. Dieser habe nicht gleich zugesagt, sondern auf eine marode Sitzbank auf dem Aussichtspunkt gezeigt und gemeint: «Bevor ihr das Bänkli nicht in Schuss bringt, gibt’s keinen Funken.» Kundert fand die Idee gut und nahm das Bänkli gleich zur Reparatur mit.

Der Funken auf der Solitüde. Bild: Freisager Michael (30. Juni 2006)

So kam es, dass der Quartierverein nicht nur den Funken am 1. August zündete, sondern gleichzeitig ein weiteres Projekt startete: Er kümmert sich seither um die Instandhaltung der über 20 Bänkli im Quartier.

Die Solitüde-Schaukel wurde im Juni 2014 eingeweiht. Bild: Michel Canonica (19. Dezember 2014)

Eine Sitzgelegenheit hat die Nerven des Quartiervereinspräsidenten dabei besonders beansprucht: Die Rekonstruktion der alten Solitüde-Schaukel. Aufgrund der Sicherheitsvorschriften explodierten die Kosten und türmten sich die Aktenberge, bis die Schaukel im Sommer 2014 endlich an bester Aussichtslage im Bernegg-Wald eingeweiht werden konnte. Seither findet sie bei kleinen und grossen Spaziergängern Anklang.

Die geselligen Anlässe sind ihm am liebsten

Hannes Kundert gilt als offen und umgänglich. Die geselligen Anlässe im Quartier liegen ihm besonders am Herzen. Neben dem 1.-August-Funken auf der Solitüde erinnert er sich gerne an die Seifenkistenrennen oder an die Eröffnung des Quartiertreffpunkts Nestpunkt.

Als politischen Erfolg wertet er den Einsatz des Quartiervereins gegen das ursprünglich geplante Tunnelportal der Appenzeller Bahnen, das auf der Teufener Strasse mitten im Quartier zu stehen kommen sollte. Die Appenzeller Bahnen lenkten ein und passten die Linienführung an.

Doch nicht alles, was dem scheidenden Präsidenten am Herzen lag, gelang. Den ehemaligen Saal des Restaurants Solitüde versuchte der Quartierverein vergeblich zu retten. Aufgrund des schlechten Zustands wurde der Saal vor rund zehn Jahren abgerissen.

Der Anbau des Restaurants, in dem sich der Saal befand. Bild: Ralph Ribi (23. April 2009)

Auch den Abbruch der Passerelle, die als sicherer Übergang für Schulkinder über die Teufener Strasse galt, konnte der Quartierverein dieses Jahr nicht verhindern. Kundert weiss noch, wie die Passerelle 2007 eröffnet wurde. Eines seiner Kaninchen, ein Rammler, wurde darüber gejagt – in Anspielung an die Legende vom Geissbock auf der Teufelsbrücke.

Alles anzeigen

Manche Projekte erfordern Geduld

Rückschläge musste der Quartiervereinspräsident auch in seinem Einsatz für einen Autotunnel zwischen Güterbahnhof und Liebegg einstecken. Zwar kamen 2100 Unterschriften für eine Petition zusammen mit dem Ziel, das Quartier vom Verkehr zu entlasten. Kundert erinnert sich:

«Doch die Stadt und der Kanton bezeichneten uns als Fantasten.»

Da war es eine Genugtuung, als der Bund den Liebegg-Tunnel schliesslich auf die politische Agenda setzte. Viel Geduld erfordert auch der geplante Neubau des Primarschulhauses. Das Quartier ist mehrfach vertröstet worden. Doch nun ist Kundert zuversichtlich. Ende November befindet das städtische Stimmvolk über den entsprechenden Kredit.

Nach seinem Rücktritt als Quartiervereinspräsident will Hannes Kundert zuerst einmal kürzertreten und durchatmen, wie er sagt – auch wenn er soeben ein neues «Ämtli» in einem Jägervorstand übernommen hat. Er freue sich auf mehr Zeit und darauf, etwas häufiger in sein Ferienhäuschen im Glarnerland zu fahren.