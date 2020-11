«Er ist einer, der hinsteht»: Die St.Galler SVP empfiehlt Mathias Gabathuler trotz Kritik an seiner Führung als Rektor klar für den Stadtrat und für das Stadtpräsidium

Unzulässige Fragen am Bewerbungsgespräch und schlechte Noten für Mathias Gabathuler: Der St.Galler FDP-Kandidat fürs Stadtpräsidium muss Turbulenzen an der Kantonsschule erklären

An der Kantonsschule am Brühl wurde eine Lehrerin im Bewerbungsverfahren für eine Stelle als Prorektorin durch nicht zulässige Fragen diskriminiert. Zu diesem Schluss kommt die Schlichtungsstelle für Klagen nach dem Gleichstellungsgesetz. Rektor der Kantonsschule am Brühl ist Mathias Gabathuler, FDP-Kandidat für Stadtpräsidium und Stadtrat. Er räumt Fehler ein, sagt aber, er habe über die Fragen im Konvent keinen Einfluss gehabt – und daraus Lehren gezogen.