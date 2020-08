Porträt Er hat ein Herz für Rehkitze, nun tritt André Mätzener als Obmann der Jagdgesellschaft Schaugen-Guggeien zurück André Mätzener, bisher Obmann der Jagdgesellschaft Schaugen-Guggeien, gibt sein Amt ab. Die Begeisterung für Natur und Tiere bleibt. Meret Bannwart 04.08.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Erst mit 56 Jahren legte André Mätzener die Jagdprüfung ab, ein Jahr später übernahm er das Amt als Obmann der Jagdgesellschaft Schaugen-Guggeien. Michel Canonica

Wird nachts um zwei Uhr ein Hirsch angefahren, ist es nicht mehr André Mätzener, der aus dem Bett muss. Nach 20 Jahren hat er sein Amt als Obmann für das städtische Jagdrevier Schaugen-Guggeien abgegeben. In diesen Jahren hat sich viel verändert. Die Zusammenarbeit mit Landwirtschaft und Tierschutz hat sich laut Mätzener verbessert. Rehkitze werden heute mit modernster Technik gerettet, in der Öffentlichkeitsarbeit – seinem Steckenpferd – gebe es aber immer noch viel zu tun.

«Ich war so nervös, dass ich den Bock nicht getroffen habe.»

Die Jagdprüfung absolvierte André Mätzener erst mit 56 Jahren, ein Jahr später war er bereits Obmann. Unvergessen bleibt für den 77-Jährigen der erste Rehbock, den er schoss. «Mein Mentor für die Jagdprüfung sagte mir, wenn ich die Prüfung bestehe, gehen wir gemeinsam auf die Jagd.» Mätzener bestand und so zogen die beiden los. Im Revier Mogelsberg sei tatsächlich ein Rehbock aufgetaucht.

Doch wie durch ein Wunder tauchte der Bock nach einiger Zeit nochmals an der gleichen Stelle auf – und Mätzener traf.

Ein Jagdtag ist auch ohne Beute befriedigend

In die Ostschweiz ist André Mätzener 1968 gekommen. Den Berner Oberländer hat es wegen seines Jobs bei einer Bank über Genf nach St.Gallen verschlagen. Naturverbunden sei er schon immer gewesen. Ihn störe es deshalb auch nicht, wenn er beim Jagen keine Beute mache. Den ganzen Tag im Wald zu sitzen, die Natur zu beobachten und die Vögel zwitschern zu hören, sei genauso befriedigend. Deswegen liegt ihm die Öffentlichkeitsarbeit am Herzen.

Michel Canonica

Dafür organisierte der gebürtige Lenker Führungen durch das Revier, lud Zuständige aus den Behörden und der Politik ein und klärte mit Referaten auf. So klärte er manches Missverständnis auf und schuf Akzeptanz für die Jagd. «Viele denken, wir hätten Spass daran zu töten», sagt Mätzener. Dies stimme aber nicht. Der Auftrag an die Jäger kommt von den Behörden. Zu gross dürfe die Zahl der Wildtiere nicht werden.

Auch andere Seiten zeigen durch die Aufklärungsarbeit Verständnis. Früher sei das Verhältnis zu Tierschützern angespannter gewesen, heute arbeite oft man eng zusammen. Beispielsweise in Bezug auf die Initiative «Stopp dem Tierleid – gegen Zäune als Todesfallen für Wildtiere». In Stacheldrahtzäunen können sich Wildtiere verheddern und kläglich verenden. «Das ist ein brutaler Tod», sagt Mätzener. Seine Aufgabe war es, die Tiere wieder aus den Zäunen zu befreien.

«Es sind unschöne Bilder, wenn wir von der Jagdgesellschaft Rehböcke aus dem Zäunen schneiden müssen.»

Ausserdem ermunterte er Spaziergänger, ihre Hunde an die Leine zu nehmen. «Im Kanton St.Gallen haben wir keine Leinenpflicht», sagt Mätzener. Trotzdem sei es zwischen Mai und Juli für die Wildtiere extrem wichtig, dass sie nicht von Hunden gestört werden. «Dann ist Setzzeit, die Wildtiere bekommen ihre Jungen», erklärt er. 99 Prozent der Hundebesitzer würden dies verstehen und ihre Hunde anleinen.

Ganz selten gebe es üble Beschimpfungen. In 20 Jahren als Obmann habe er nur einmal die Polizei rufen müssen. Auch mit den Mountainbikevereinen suche man jeweils das Gespräch, damit die Tiere nicht von durch den Wald rasenden Mountainbikern erschreckt werden.

Der Einsatz beginnt um 5 Uhr morgens

Eine Herzensangelegenheit ist für André Mätzener die Rettung der Rehkitze. Sie möchte er vor dem Mähtod bewahren. Seit jeher engagieren sich Jäger für die Rettung von Rehkitzen.

Ursprünglich vor allem durch Verblendungsmassnahmen. Papiersäcke auf Stecken sollten die Mütter irritiert. Doch mit der Zeit gewöhnten sich die Rehe an die Säcke. Heute sind im Revier Schaugen-Guggeien Drohnen und Wärmebildkameras im Einsatz. Wird ein Kitz gefunden, platzieren die Jäger kurzzeitig einen Harass auf ihm, damit der Bauer es mit der Mähmaschine umfährt. Mätzener stellt den Bauern in der Region ein gutes Zeugnis aus. «Die Zusammenarbeit funktioniert in den allermeisten Fällen.»

André Mätzener hat als einer der ersten Obmänner Drohnen mit Wärmebildkameras aktiv gefördert. Jahr für Jahr stand er im Frühsommer im Dauereinsatz, in der Regel ab fünf Uhr früh. «Dieser ehrenamtliche Einsatz wird für mich durch die Genugtuung belohnt, wenn es gelingt, ein Rehkitz vor den Messern der Mähmaschinen zu retten.»

Gefunkt hat es erst spät

André Mätzener ist nicht nur ein Tier- und Naturfreund, sondern auch ein Familienmensch. Er hat drei erwachsene Töchter. Hinzu kommen sechs Enkel und zwei Urenkel. Seine Lebenspartnerin teilt seine Leidenschaft für die Jagd und die Natur. Die beiden sind ein eingespieltes Team, kennen sich bereits seit den 80er-Jahren, gefunkt hat es erst viel später.

Michel Canonica

Gemeinsam machen sie Ausflüge mit der Jagdgesellschaft oder dem Jagdhornbläserverein Hubertus, der bereits als Vize-Schweizermeister ausgezeichnet wurde. Der soziale Aspekt ist in beiden Vereinen ein zentraler Punkt. Mätzener bleibt auch ohne sein Amt als Obmann des Jagdvereins beschäftigt. So wird der Jagdhornbläserverein Hubertus gerne für Auftritte gebucht. Mätzener spielt dadurch beispielsweise auf Hochzeiten oder Beerdigungen.