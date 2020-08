Porträt Er hätte Informatiker, Bollywoodschauspieler oder Politiker werden können – aber er wollte unbedingt Priester werden: Wie ein indischer Gottesmann den Weg nach Gossau fand Der neue Gossauer Pfarrer Kiran Gottipati stammt aus Südindien. Hartnäckig ist er seiner Berufung gefolgt. Melissa Müller 26.08.2020, 05.00 Uhr

Der katholische Pfarrer Kiran Gottipati predigt gern in der Andreaskirche in Gossau: «Obwohl sie gross wirkt, sind die Leute nah und man wird auch in den hintersten Reihen gehört.» Benjamin Manser

Wenn Pater Kiran Gottipati in der Andreaskirche in Gossau predigt, kann es schon mal sein, dass der Geistliche einen Tanz hinlegt. «Bei indischen Gottesdiensten ist Tanzen üblich», sagt Gottipati, der Bollywoodfilme mag.

Er überraschte die Kirchgänger in Flawil auch schon mit einer Currypredigt. «Zu welchem Thema soll ich heute predigen?», begann er. Weil alle schwiegen, sagte er: «Okay, ich komme aus Indien. Heute mache ich eine Currypredigt. Ich nehme etwas von jedem und mische verschiedene Themen wie Gewürze zusammen.» Das kam gut an. Ein Zuhörer sagte später zu ihm:

«Immer, wenn ich ein Curry koche, denke ich an dich.»



Am 5. Juli ist Gottipati in Gossau zum Priester geweiht worden. Für den 41-Jährigen ging damit ein Wunsch in Erfüllung, für welchen er vieles auf sich genommen hat. Seit vier Jahren lebt er in der Pallottinergemeinschaft auf dem Friedberg. Schon als Kind hätten ihn die Priester fasziniert, sagt der adrette Herr, der in seinem hellblauen Hemd und mit den polierten Lederschuhen wie ein Musterschüler wirkt. Während seine beiden Schwestern mit Puppen spielten, führte er als Bub zuhause Gottesdienste auf. Ein Cricketpokal diente ihm als Kelch, Fladenbrotstücke als Hostien. Dazu sagte er Gebete auf, die er auswendig gelernt hatte.

Mathematik war sein Lieblingsfach

Doch sein Vater hatte andere Pläne für ihn. Da Gottipati ein ausgezeichneter Schüler war – Mathematik war sein Lieblingsfach – sollte er einen hohen Posten in der Administration bekleiden. Der Sohn wollte jedoch herausfinden, ob Priester etwas für ihn wäre. «Das fand ich spezieller.»

Mit 15 Jahren trat er in Südindien in ein Priesterseminar der Pallottiner ein. Er studierte elf Jahre lang Theologie, befasst sich mit Spiritualität, Psychologie, indischer und westlicher Philosophie und Wirtschaft.

Er unterbrach das Theologiestudium, weil seine Mutter schwer krank wurde. In Indien sei es Tradition, dass der älteste Sohne zuhause die Verantwortung übernimmt und dem Vater hilft. In dieser Zwischenzeit arbeitete er als Lehrer, Buchhalter und Leiter von Caritasprojekten. Ausserdem lernte er programmieren und schrieb Softwareprogramme für Kirchen und Schulen. «Der Computer hat mich sehr begeistert. Ich habe mir alles selber beigebracht, mit Freunden.»

Er hätte die Möglichkeit gehabt, als Informatiker Karriere zu machen. Wollte er aber nicht. «Ich will, dass Gott mein Chef ist. Ich arbeite für ihn. Den Besten. Den Wichtigsten.»

Informatiker, Politiker oder Schauspieler?

Dabei öffneten sich ihm stets viele Türen. Als er Studentenredner war, fiel sein rhetorisches Talent auf und man legte ihm nahe, Politiker zu werden. Weil er Gitarre spielt, tanzt und singt, liebäugelte er sogar schon damit, Bollywoodschauspieler zu werden. Er habe auch schon Tanzstücke choreografiert.

Doch der Wunsch, Priester zu werden, liess ihn nicht los. Als seine Mutter wieder gesund war, entschied er sich, dieser Berufung wieder zu folgen.

Bei der Einweihung eines Kinderheims kam Gottipati mit dem ehemaligen Oberer der Schweizer Pallottiner ins Gespräch. «Wir brauchen Priester in der Schweiz. Wenn es passt, kannst du uns unterstützen», sagte er. Gottipati beschloss auszuwandern, zumal es in Südindien schon sehr viele junge Priester gab: «Ich gehe dahin, wo die Leute mich brauchen. Vielleicht will Gott es so.»

Er denkt an die christlichen Missionare, die von Europa nach Indien reisten. Vielleicht sei es nun an der Zeit, den umgekehrten Weg zu gehen und Europa etwas zurück zu geben. Und so landete er 2015 in der Ostschweiz. Erst mal nur für drei Monate, um zu sehen, ob ihm Klima, Mentalität, Essen und Sprache zusagen. Er begegnete Senioren, kleinen Kinder. Alle hätten ihn mit einem Lächeln und einem «Grüezi» begrüsst. «Ich fühlte mich willkommen.» Nie hätte er gedacht, dass er Deutsch lernen würde. Es sei schwierig, aber nicht unmöglich, sagt er in gewähltem Hochdeutsch.

Wie ticken die Jungen, was denken ältere Menschen?

Er absolvierte Praktika in der Dompfarrei, im Bistum St.Gallen und in der Seelsorgeeinheit Magdenau. Erst einmal musste er mit der Schweizer Pfarreikultur vertraut werden. Er ging auf Menschen verschiedenen Alters zu um herauszufinden: Was wünschen sich die Kinder, wie ticken die Jungen? Was denken die älteren Menschen in der Schweiz? Er begann, ab und zu Bier zu trinken, um Gruppenanschluss zu finden. Und fragte die Leute: Warum gibt es bei euch keinen Priesternachwuchs? «Vielleicht, weil es uns zu gut geht», bekam Pater Kiran zu hören, der Armut und Hunger kennt.

Seit diesem Monat ist er als Priester tätig. «Es war ein langer Weg, der Geduld erforderte.» Jetzt wolle er das Erreichte in vollen Zügen geniessen. Seine Agenda ist schon voll mit Terminen für Taufen, Beerdigungen, Gottesdiensten. «Heute Vormittag hatte ich ein Trauergespräch für die Bestattung einer fast 100-jährigen Frau», sagt Gottipati, der in der Freizeit Tennis und Pingpong spielt.

Dass er das Wort «Gott» im Familiennamen trägt, sieht er als glückliche Fügung. Kiran, sein Vorname, bedeutet «Sonnenstrahl». Und er hat auch etwas Strahlendes, Beseeltes, wenn er von seinem ungewöhnlichen Weg von Südindien nach Gossau erzählt.