Porträt Beim St.Galler Schreibmaschinenreparateur: Werner Zangerl bringt jeden Rosthaufen wieder zum Tippen Wer Werner Zangerl in seiner Werkstatt besucht, macht eine Reise zurück in die Zeit, als Schreibmaschinen noch hoch im Kurs waren. Marion Loher 25.05.2020, 05.00 Uhr

Werkstatt und Technikmuseum zugleich: Werner Zangerl repariert an der Rosenbergstrasse 44 alte Schreibmaschinen. Bild: Michel Canonica

Sie ist Werner Zangerls liebstes Stück: die deutsche Kanzler-Schreibmaschine aus dem Jahr 1903. In Plastik eingehüllt steht die zehn Kilogramm schwere Rarität auf einem Regal in Zangerls Werkstatt hinter dem Bahnhof, daneben eine «Triumph 10» von 1927. Wie er zu diesen beiden historischen Schreibmaschinen gekommen ist, weiss der 84-Jährige heute nicht mehr. «Ich habe sie schon lange, aber sie funktionieren noch.»

Der rüstige Pensionär nimmt die «Kanzler» aus dem Gestell, befreit sie vom Plastik und spannt ein weisses Blatt Papier ein. Er drückt einige Tasten – tatsächlich, die Maschine funktioniert. Allerdings sind die Buchstaben nur schwach zu erkennen. «Leider fehlt ein neues Farbband, aber das gibt es heute nirgendwo mehr zu kaufen.»

Ein kleines Technikmuseum

Werner Zangerl hat nicht nur die antike Schreibmaschine wieder auf Vordermann gebracht, sondern auch unzählige andere Geräte, die bis vor gut 20 Jahren noch in vielen Büros für die tägliche Arbeit unabdingbar waren. Dazu gehörten neben Schreibmaschinen Faxgeräte, Anrufbeantworter und Diktiergeräte. Einige Exemplare von damals bewahrt der gelernte Schreibmaschinenreparateur, der 20 Jahre lang auch Experte bei Lehrabschlussprüfungen war, in seiner Werkstatt an der Rosenbergestrasse 44 auf, die mittlerweile einem kleinen Technikmuseum gleicht. Dort repariert der in St.Georgen aufgewachsene Zangerl Schreibmaschinen jeglicher Art, auch solche für blinde Menschen. Er sei einer der wenigen Experten in der Schweiz, die dieses Handwerk noch beherrschten, sagt er. Deshalb würden ihm Blind-Punkt-Schriftmaschinen aus der ganzen Schweiz zugeschickt.

Bis vor seiner Pensionierung hatte Zangerl einen eigenen Laden, in dem er «alles rund ums Büro» verkaufte. Das Fachgeschäft befand sich damals unweit der jetzigen Werkstatt, an der Rosenbergstrasse 42. Gegründet wurde es allerdings nicht von ihm, sondern von seinem Vater. Das war 1956. «Ein Jahr später habe ich meine Ausbildung abgeschlossen und bin ins Geschäft eingestiegen.» Viele Jahre lief es gut, sehr gut sogar. «Manchmal beschäftigten wir bis zu fünf Mechaniker», erinnert er sich. Es war die Zeit, in der die Unternehmen auf mechanische Schreibmaschinen umstellten, die Chefs ihre Briefinhalte immer mehr auf kleine Kassetten diktierten und die ersten Faxgeräte installiert wurden. Vater und Sohn konzentrierten sich auf Verkauf und Reparaturarbeiten, wobei sie viel Wert auf Qualität legten. «Es war uns als Fachleute wichtig, dass von Reparieren gesprochen wird und nicht von Flicken.»

Zwei grosse Leidenschaften

Als die Unternehmen allmählich ihre Schreibmaschinen durch Computer ersetzten, musste sich auch die Firma Zangerl entscheiden, wie es weitergehen soll. «Viele Berufskollegen stiegen in die PC-Branche ein, stellten dann aber fest, dass dies eine ganz andere Welt ist und sie scheiterten», sagt Werner Zangerl. Für ihn rechnete sich der Verkauf von Computern nicht und er wählte einen anderen Weg: Er behielt das bisherige Angebot bei und ergänzte es lediglich um PC-Zusatzgeräte wie Drucker und Büroutensilien wie Stühle. «Die braucht es immer.»

Vor elf Jahren gab er den Laden auf und zog sich in seine Werkstatt zurück. Noch heute kommt der 84-Jährige praktisch jeden Tag hierher, um zu arbeiten und auch ein bisschen um seiner zweiten grossen Leidenschaft zu frönen, dem Pfeifenrauchen. Er lacht und sagt:

«Das mache ich, seit ich 18 Jahre alt bin – also etwa genauso lange wie ich Schreibmaschinen repariere.»

Die Arbeit ist ihm bislang nicht ausgegangen. «Es gibt ein paar Unternehmen und einige, vor allem ältere Menschen, die ihre Korrespondenz noch immer mit der Schreibmaschine erledigen. Klemmt eine Taste oder ist das Farbband fertig, sind sie froh, wenn ich ihnen helfe.»

Der Auftrag aus den USA

Einmal wurde ihm sogar aus den USA eine Schreibmaschine gebracht. Es war eine «Adler» aus dem Jahr 1972. Der Besitzer fand in den Staaten niemanden, der sein Sammlerstück reparierte. Über Bekannte sei man dann auf ihn gekommen, sagt Zangerl. Die Schreibmaschine habe «furchtbar» ausgesehen. «Sie war dreckig und rostig, viele Hebel waren verbogen und die Tasten funktionierten nicht mehr.» Er nahm die «Adler» auf seine Werkbank und brachte sie wieder zum Tippen.

Gab es auch schon Geräte, die er nicht mehr retten konnte? Der Fachmann überlegt. «Eigentlich nicht», sagt Zangerl und fügt augenzwinkernd an:

«Ich mache jeden Rosthaufen wieder funktionsfähig. Aber selbstverständlich ist es immer eine Frage des Preises».