rorschach Seeufer-Projekt: Parteien kritisieren Stadtrat und fordern öffentlichen Diskurs – Stadtpräsident Röbi Raths weist Vorwürfe zurück Bei der Entwicklung des Seeufers zwischen Würth-Haus und Neuseeland muss nach Meinung der Mitte-Partei und Rorschach Plus die Öffentlichkeit mehr miteinbezogen werden. Die noch bis 19. August aufliegende Petition «Seeufer Ost» fordert daher beim Stadtrat Rorschach Antworten ein. Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 01.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Sanierung des Strandbades hemmt eine grossflächige räumliche Entwicklung laut Stadtpräsident Röbi Raths nicht. Bild: Michel Canonica

Die Bevölkerung hat Anrecht auf Information und eine Diskussion, finden Mitte-Partei und Rorschach Plus. Sie fordern gar einen Marschhalt und haben die Petition «Seeufer Ost» lanciert (Ausgabe vom 23. Juni). In der Bevölkerung selbst ist allerdings keine grosse Aufregung auszumachen, denn bis heute haben auf der Website der Petition gerade einmal 48 Personen unterschrieben.

Der Stadtrat Rorschach führt regelmässig Informationsveranstaltungen durch; ist das zu wenig, was stellen sich die Petitionäre unter «öffentlichem Diskurs» vor? Der ehemalige Stadtplaner Markus Fäh hat im April das Präsidium der Ortspartei Die Mitte Rorschach von Ruth Belz übernommen. Er will sich auf Anfrage zu den Hintergründen der Petition nicht äussern. Er sagt:

«Ich bin in diesem Geschäft parteiintern im Ausstand und gebe dazu keine Stellungnahme ab.»

Es wäre nicht opportun, eineinhalb Jahre nach seinem Weggang, gross in den Vordergrund zu stehen in einer Sache, die er habe mitplanen dürfen, so Fäh, der heute als Leiter Amt für Raum und Wald von Appenzell Ausserrhoden tätig ist. Das sähe nach Zwängerei aus, «es muss genau das sein und nichts Anderes», aber darum gehe es gar nicht.

Markus Fäh, Präsident Die Mitte Rorschach. Bild: PD

Bevölkerung ist nicht nur am Endergebnis interessiert

Auskunftsperson der Mitte ist daher Ruth Belz. «Rorschach ist die Stadt am See. Ein zugängliches Seeufer ist für die Bevölkerung zentral. Die Entwicklung zwischen dem Würth-Gebäude und dem Gebiet Neuseeland ist von öffentlichem Interesse. Es rechtfertigt sich, zu diesem Thema eine spezielle Veranstaltung durchzuführen und einen Dialog darüber zu starten», sagt sie.

Mitinitiant der Petition ist Rorschach Plus. Deren Präsident Georg Lanter sagt bezüglich Kommunikation: «Da das Konzept Staufer Hasler schon seit längerem auf der Stadtwebsite publiziert wurde, wünschen wir einen aktuellen Statusbericht zum Projekt und zur weiteren Zusammenarbeit der zwei Gemeinden beim Seeufer. Ein Stadtapéro mit Schwerpunkt zu diesem Thema wäre sicher eine gute Gelegenheit, um zu informieren. Allenfalls könnten die Autoren Staufer Hasler ihre Überlegungen in einer Präsentation zusammen mit der Stadt auch gleich selbst vorstellen.»

Georg Lanter, Präsident Rorschach Plus. Bild: PD

Auf die Frage, trauen sie dem Stadtrat Rorschach nicht zu, das Seeufer Ost in einer für die Region passablen Richtung zu entwickeln?, antwortet Ruth Belz ausweichend: «Das Interesse der Bevölkerung beschränkt sich nicht auf ein mögliches Endergebnis. Der Start, die Zwischenschritte und die Fortschritte sind wichtig für Interessierte. Dialog stärkt Vertrauen und fördert die Chancen einer Vorlage.»

Georg Lanter wird etwas konkreter: «Wir trauen das dem Stadtrat sicher zu. Wir sind uns auch bewusst, dass mit dem Projekt Hafenplatz und Hafengebäude weitere Projekte ebenfalls in der Pipeline stecken und priorisiert werden. Wir sind aber der Meinung, dass es für die Realisierung von mittel- bis längerfristigen Projekten, wie eben ‹Seeufer Ost› eines ist, ebenfalls einen Fahrplan braucht, der stetig weiterverfolgt und nun nicht gestoppt werden sollte.»

Der «Marsch» hat noch gar nicht begonnen

Von einem Stopp oder gar Marschhalt, wie die Petitionäre schreiben, kann laut Stadtpräsident Röbi Raths keine Rede sein. «Das Vorgehen der Petitionäre zum jetzigen Zeitpunkt erstaunt doch etwas, weil von ‹Marschhalt› gesprochen wird. Der ‹Marsch› hat nämlich noch gar nicht begonnen, obwohl die Entwicklung Seeufer Ost gemäss Planungshistorie schon lange hätte starten müssen. Somit weise ich den Vorwurf zurück.»

Röbi Raths, Stadtpräsident Rorschach. Bild: Rudolf Hirtl

Ein erstes räumliches Konzept der Staufer & Hasler Architekten lag bereits im Jahr 2017 vor. Raths macht darauf aufmerksam, dass er sein Amt erst am 1. Januar 2020 angetreten habe und zur Kommunikation des Stadtrates unter seinem Vorgänger keine Aussagen machen könne. «Meinerseits galt es, zuerst einen Überblick über die laufenden Projekte und Entwicklungen zu gewinnen.» Im Jahr 2021 habe der Stadtrat das Entwicklungskonzept Seeufer Ost im Zusammenhang mit der Finanz- und Investitionsplanung der entsprechenden Priorität zugeordnet. Im Frühjahr 2022 habe er dazu eine ausserordentliche Sitzung abgehalten und Ende August treffe er sich mit dem Gemeinderat Rorschacherberg, der im Neuseeland Planungsbehörde sei. Er sagt:

«Nur gemeinsam und unter Einbezug der SBB, die ebenfalls Grundeigentümerin ist, kann das weitere Vorgehen besprochen werden.»

Aktuell bestehe also ein Strauss von Ideen, Meinungen und Sachzwängen, die es zuerst gemeinsam zu ordnen gelte. Das sei bisher nicht geschehen. Die Bevölkerung werde zu gegebener Zeit miteinbezogen und in der «Rorschacher Stadtinfo» werde über den aktuellen Stand berichtet.

Raths betont insbesondere, dass es der der aktuelle Stadtrat sei, der die Entwicklung des Seeufers Ost endlich weiterverfolge wie ursprünglich angedacht, neue Erkenntnisse einfliessen lasse, daraus konkrete und umsetzbare Projekte ableite und diese im Austausch mit der Bevölkerung auf den Weg bringe. Er sagt:

«Es ist also keine Rede davon, das Konzept in der Schublade verschwinden zu lassen.»

Welche konkreten Vorstellungen für das Seeufer Ost haben denn die Petitionäre? «Das Seeufer Ost soll nach den Bedürfnissen der Bevölkerung gestaltet werden. Das Konzept aus dem Jahr 2017 würde eine durchgehende öffentliche Seeuferpromenade sichern. Das ist überaus wichtig für unsere Seestadt und ihre Attraktivität», sagt Ruth Belz.

«Wir haben noch keine konkreten Vorstellungen», räumt Georg Lanter ein. Trotzdem sei das Konzept Staufer Hasler sicher eine gute Ausgangslage, um sich bewusst zu werden, was möglich wäre. Welche Entwicklungen für Rorschach und Rorschacherberg auf diesem Streifen Seeufer von der Bevölkerung gewünscht, oder für die Weiterentwicklung der Stadt sinnvoll wären, müsse in einem zeitgemässen Prozess weiterbearbeitet werden.

Räumliche Entwicklung ist nach wie vor möglich

Aufgrund der Berichterstattung im «Tagblatt» zur neuen Rutschbahn und der Beckensanierungen im Strandbad vermuten die Petitionäre, dass der Stadtrat das angesprochene Konzept Staufer Hasler, nicht mehr weiterverfolgen möchte und eine grossräumige Entwicklung so verunmöglicht werde. Stadtpräsident Raths sagt dazu: «Diese Projekte im Srandbad verhindert eine Weiterentwicklung eines grösseren Konzepts überhaupt nicht. Eine räumliche Entwicklung, wie sie beispielsweise im Konzept ‹Seeufer Ost› skizziert ist, dauert über viele Jahre und wird in Einzelprojekten umgesetzt.»

Das Strandbad Rorschach geniesse in der Bevölkerung einen hohen Stellenwert. Das gelte auch für die Rutschbahn. Diese sei 40 Jahre alt und müsse aus Sicherheitsgründen kurzfristig erneuert werden. Raths betont:

«Ein Abbruch ohne Ersatz würde ganz klar einen Attraktivitätsverlust bedeuten, und das wollen wir verhindern.»

Politisch und sicherheitsmässig wäre es laut des Stadtpräsidenten unverantwortlich, das Strandbad offen zu lassen und den Unterhalt weiterhin zu vernachlässigen.

Petition ist ein demokratisches Grundrecht

Die Petition bezeichnet Röbi Raths als demokratisches Grundrecht. «Persönlich hätte ich mich darüber gefreut, wenn die verantwortlichen Petitionäre zuerst mit dem Stadtrat oder mir das Gespräch gesucht hätten. Für den Stadtrat war immer klar, dass es eine umfassende Information und einen Austausch mit der Bevölkerung braucht.» Der Zeitpunkt ist nach Meinung von Raths hingegen fraglich und er mahnt:

«Fronten sollten dringend vermieden werden.»

Rorschachs Seeufer Ost soll zugänglicher werden. Bild: Rudolf Hirtl

Rorschach besitze ein Riesenpotenzial für die zukünftige Ausrichtung im und ausserhalb des Zentrums, sagt Rats und richtet einen Appell an die Petitionäre: «Stehen wir zusammen, arbeiten wir gemeinsam, lassen die Vergangenheit ruhen und schauen nach vorne. Schliesslich müssen wir gegenüber der Bürgerschaft Entwicklungen aufgleisen, die vertrauenswürdig, nachhaltig und mehrheitsfähig sind – dann haben wir gemeinsam Erfolg. Ich stehe zusammen mit dem Stadtrat für eine offene, ehrliche und kommunikative Handlungsweise ein.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen