Warum Ostschweizer Städte ein Auslandhilfeprojekt stoppen

«Das ist in den letzten zehn Jahren noch nie vorgekommen»: St.Gallen und Frauenfeld stoppen Auslandhilfeprojekt St.Gallen unterstützt jedes Jahr gemeinsam mit Winterthur, Schaffhausen und Frauenfeld ein Auslandhilfeprojekt mit insgesamt 275'000 Franken. Dieses Jahr sollten Teenagerinnen im Südsudan davon profitieren. Doch das Projekt scheiterte. Christina Weder 22.11.2022, 17.00 Uhr

Das Projekt «My Body, My Right, My Soul» wollte Mädchen und jungen Frauen im Südsudan bessere Zukunftsaussichten verschaffen – mit Geld aus der Ostschweiz. Bild: Jok Solomon/Horyzon

Die Absicht war eigentlich gut. Im Südsudan, wo Teenagerschwangerschaften häufig sind, sollten Mädchen und junge Frauen aufgeklärt werden und dadurch bessere Zukunftsperspektiven erhalten. Die Stadt St.Gallen wollte mit Winterthur, Frauenfeld und Schaffhausen einen Beitrag dazu leisten. Die vier Städte arbeiten in der Auslandhilfe eng zusammen. Sie unterstützen jedes Jahr gemeinsam ein Projekt mit insgesamt 275'000 Franken. Dieses Jahr floss das Geld in den Südsudan ans Hilfsprojekt «My Body, My Right, My Soul» der Schweizer Stiftung Horyzon.

Im Nachhinein war es eine unglückliche Wahl. Wie die Stadt in einer Medienmitteilung schreibt, musste das Projekt vorzeitig abgebrochen werden. Als Grund werden Schwierigkeiten zwischen der Schweizer Stiftung Horyzon und der Partnerorganisation YWCA Südsudan vor Ort genannt.

Probleme mit der Kommunikation und der Budgetierung

Ziel des Projekts wäre es gewesen, Mädchen und Frauen einen Weg aus dem Teufelskreis von sexueller Gewalt, Armut und mangelnder Schulbildung aufzuzeigen. Wie die zertifizierte Entwicklungsorganisation Horyzon auf ihrer Website schreibt, sollten Teenagerinnen über ihre Rechte aufgeklärt werden und Zugang zu Verhütungsmitteln und Hygieneartikeln erhalten. 12'000 Begünstigte sollten pro Jahr erreicht werden. Doch das Projekt lief nicht wie gewünscht.

Aus der Medienmitteilung geht hervor, dass die Projektbegleitung schwierig war wegen der Covid-Reisebeschränkungen und der verschlechterten Sicherheitslage im Land. Die Probleme spitzten sich zu, als die Leitung der Partnerorganisation vor Ort wechselte: Die Rede ist von mangelhafter Kommunikation, ungenügender Budgetierung auf Seiten von YWCA Südsudan und nicht eingehaltenen Fristen in den Abrechnungsperioden. Schliesslich drehte die Schweizer Stiftung den Geldhahn zu.

Zwei Drittel des Betrags werden zurückerstattet

Von den 275'000 Franken, welche die vier Ostschweizer Städte Anfang Jahr an die Stiftung überwiesen hatten, sind unterdessen 97'300 Franken aufgebraucht. Michael Urech, stellvertretender Dienststellenleiter Finanzen bei der Stadt St.Gallen, sagt auf Anfrage:

«Was genau damit passiert ist, entzieht sich meiner Kenntnis.»

Ob ein Teil des Geldes tatsächlich den Teenagerinnen im Südsudan zu Gute kam, wisse er nicht.

Das restliche Geld erstattet die Stiftung Horyzon der Städtepartnerschaft zurück. Es handelt sich um 177’700 Franken – also rund zwei Drittel des ursprünglichen Betrags. Die Stadt St.Gallen hatte ihrerseits 84'000 Franken zum Gesamtbetrag beigesteuert, jetzt erhält sie 61'000 Franken zurück. Was passiert nun mit dem Geld?

Michael Urech, stellvertretender Leiter Dienststelle Finanzen der Stadt St.Gallen. Bild: PD

Michael Urech sagt, das sei noch offen. Ziel sei es, den Betrag für andere Entwicklungsprojekte einzusetzen. Man werde dem Stadtrat in Kürze ein paar Vorschläge unterbreiten. Die Zeit drängt. Bis Ende Dezember bleibt Zeit, Ersatz zu finden. Der Auslandhilfebetrag muss laut Urech im laufenden Jahr verbucht werden. Ansonsten verfällt er und fliesst in die Stadtkasse zurück. Für Urech ist klar: Das Geld muss mit Bedacht ausgegeben werden – für ein Projekt, das mit Sicherheit umgesetzt wird.

Urech arbeitet seit zehn Jahren bei der Stadt. Er erlebe zum ersten Mal, dass ein Auslandhilfsprojekt abgebrochen und Geld zurückerstattet werden musste. Hätte man das verhindern können? «Schwierig», sagt er. «Wir sind schliesslich keine Entwicklungshilfespezialisten, und wir sind nicht vor Ort tätig.» Die Städte und Gemeinden seien im Bereich der Auslandhilfe darauf angewiesen, dass die Zusammenarbeit mit den Partnerorganisationen funktioniere.

Schwerpunktmässig Projekt in Afrika unterstützt

Die Städtepartnerschaft zwischen Winterthur, St.Gallen, Schaffhausen und Frauenfeld besteht seit sechs Jahren. In dieser Zeit wurden Projekte für die Entminung in Simbabwe, gegen den Hunger in Kenia und Äthiopien, gegen Armut im Kongo und für Energiesparkocher in Madagaskar unterstützt. Nächstes Jahr sollen mit den 275'000 Franken extrem arme Familien in Malawi unterstützt werden.

Jedes Jahr hat eine andere Stadt die Federführung, sichtet die Gesuche und wählt drei Projekte aus. Ein Fachgremium prüft diese anhand von festgelegten Kriterien. Der abschliessende Entscheid liegt bei den jeweiligen Stadträtinnen und Stadträten. Im Falle vom Südsudan, wo seit mehreren Jahren ein Bürgerkrieg herrscht, hatte St.Gallen den Lead. Das Projekt wurde aus 19 Gesuchen ausgewählt, von denen 18 die Kriterien erfüllten.

Das Projekt der Schweizer Stiftung Horyzon wollte Teenagermüttern wie der 16-jährigen Foiza Sabegbia helfen. Bild: Jok Solomon/Horyzon

Ausschlaggebend ist bei der Auswahl, dass Projekte in den ärmsten Regionen der Welt unterstützt werden. Berücksichtigt werden unter anderem die ökologische Verträglichkeit, die Zahl der unterstützten Menschen, das Vermeiden von Abhängigkeiten, die Ausbildung und Aufklärung von Frauen oder die Unterstützung indigener Völker.

Der Bereich der Auslandhilfe sei in den letzten Jahren komplexer und anspruchsvoller geworden, der Aufwand gewaltig gestiegen, beobachtet Michael Urech. Die Stadt St.Gallen engagiert sich nicht nur im Rahmen der Städtepartnerschaft in der Auslandhilfe. Sie spricht auch Geld in Eigenregie – jährlich insgesamt zwischen 280’000 und 290’000 Franken. Künftig soll es mehr werden.

Das Stadtparlament hat im Mai entschieden, für die Entwicklungshilfe einen Fonds mit jährlich 500'000 Franken zu äufnen. Bevor es so weit ist, soll die Verwendung der Gelder in einem Reglement festgelegt werden. Zudem soll die Auslandhilfe künftig beim Amt für Umwelt und Energie angesiedelt werden, wie Urech sagt: «Dort gibt es Nachhaltigkeitsspezialisten.» Die Änderungen treten voraussichtlich ab 2024 in Kraft. Weiterhin wird es das Vertrauen brauchen, dass das Geld auch wirklich am richtigen Ort ankommt.

