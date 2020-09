Enttäuscht oder zufrieden? Das sagen die Gossauer Parteipräsidenten zum Ausgang der Wahlen Nach dem grossen Wahlsonntag äussern sich die Spitzen der Gossauer Parteien zu den Resultaten. Ihre Einschätzungen fallen unterschiedlich aus. Michel Burtscher und Perrine Woodtli 29.09.2020, 05.00 Uhr

Gossau hat gewählt: Der neue Schulpräsident heisst Stefan Rindlisbacher (FDP). Die SVP hat die CVP überholt und ist wählerstärkste Partei. An der Sitzverteilung im Stadtparlament ändert sich trotzdem nichts, es wurden aber mehrere neue Mitglieder gewählt. Beim Schulrat kommt es zu einem zweiten Wahlgang um den sechsten Sitz. Nun äussern sich die Spitzen der Gossauer Parteien zu den Wahlresultaten. Einige sind enttäuscht, andere frohlocken.

Florian Kobler, (SP, Fraktionspräsident), bisher Monika Gähwiler-Brändle (SP), bisher Itta Loher (SP), bisher Werner Bischofberger (SP), bisher Erwin Sutter (Flig), bisher Martina Uffer (Flig), neu Matthias Ebneter (Flig), bisher Stefan Harder (Flig, Fraktionspräsident), bisher Florin Scherrer (CVP), bisher Norbert Hug (CVP), bisher Patrik Mauchle (CVP), bisher Martin Pfister (CVP), bisher Markus Bernhardsgrütter (CVP), bisher Birgit Frei-Urscheler (CVP), bisher Ruth Lehner (CVP), neu Elmar Hardegger (CVP), bisher Roger Pfister (CVP), neu Ruth Schäfler (FDP), bisher Kathrin Moser (FDP), bisher Sandro Contratto (FDP, Fraktionspräsident), bisher Silvia Galli Aepli (FDP), bisher Gallus Hälg (CVP), bisher Adrian Krucker (SVP), bisher Thomas Künzle (SVP), bisher Markus Rosenberger (SVP, Fraktionspräsident), bisher Alois Künzle (SVP), bisher Pascal Fürer (SVP), bisher Kurt Jau (SVP), neu Frank Albrecht (SVP), bisher Andreas Oberholzer (SVP), bisher

Ruth Lehner, CVP: «Ziel nicht erreicht»

Froh, stolz, enttäuscht: Bei der CVP Gossau-Arnegg hat man gemischte Gefühle, wenn man an den Wahlsonntag denkt. Froh und stolz sei man, weil man die neun Parlamentssitze halten konnte, sagt Parteipräsidentin Ruth Lehner. Die CVP hatte aber einen zehnten Sitz angestrebt. «Wir mussten jedoch zugestehen, dass das schwierig wird. Es wurden sehr viele Bisherige mit einem guten Resultat wiedergewählt», sagt Lehner.

Ruth Lehner, Präsidentin CVP Gossau-Arnegg. Bild: Michel Canonica

«Trotzdem sind wir natürlich enttäuscht, dieses Ziel nicht erreicht zu haben.»

Enttäuscht ist man auch von der Schulpräsidiumswahl. Die CVP wollte mit Ruth Lehner einen zweiten Stadtratssitz gewinnen, verlor die Wahl aber gegen FDP-Kandidat Stefan Rindlisbacher. Die FDP ist damit auch künftig mit zwei Stadträten vertreten – und sei damit übervertreten, sagt Lehner. Erfreulich sei hingegen, dass CVP-Stadträtin Helen Alder Frey mit einem guten Resultat wiedergewählt worden sei.

Dass die CVP beim Wähleranteil nun hinter der SVP liege, sei schade. Grundsätzlich sei man neben der SVP aber immer noch die grösste Partei im Parlament, sagt Lehner. «Das werden wir natürlich auch in der nächsten Legislatur gezielt nutzen.»

Christian Schlegel, Flig: «Wachstum steht nicht im Vordergrund»

Ihn habe es überrascht, dass es nicht mehr Veränderungen im Parlament gab, sagt Flig-Parteipräsident Christian Schlegel. «Das dürfte bedeuten, dass die Bevölkerung grundsätzlich zufrieden mit der aktuellen Zusammensetzung ist.» Die Flig konnte am Sonntag ihre vier Sitze halten, aber keinen weiteren dazugewinnen. «Das ist okay», sagt Schlegel. Natürlich wäre ein weiterer Sitz schön gewesen.

Christian Schlegel, Präsident Flig Gossau. Bild: PD

«Uns ist aber vor allem wichtig, dass wir unsere Ideen einbringen und Entscheide beeinflussen können – unabhängig von der Sitzstärke.»

Die Sachpolitik stehe im Vordergrund, nicht das Wachstum.

Erfreulich sei, dass David Mathis künftig die Flig im Schulrat vertrete. Mit Shirley Mc Masters sei man zudem noch im Rennen um den sechsten und letzten freien Sitz. «Wir werden ziemlich sicher wieder antreten.»

Erstaunt hat ihn die Tatsache, dass Stefan Rindlisbacher als Schulpräsident gewählt wurde. Die Flig hatte im Wahlkampf Ruth Lehner unterstützt. «Ich hätte nicht gedacht, dass er sich als Newcomer gegen sie durchsetzt.» Auch die Flig ist der Meinung, dass die FDP übervertreten im Stadtrat ist. Wie die Flig konnte auch die FDP am Sonntag einen Schulratssitz gewinnen und tritt möglicherweise ebenfalls im zweiten Wahlgang an. Ziel der Flig sei es, den zweiten Sitz im Schulrat zu gewinnen und so die FDP-Übervertretung im Stadtrat auszugleichen, sagt Schlegel.

Andrin Fröhlich, FDP: «Toll, dass es Rindlisbacher geschafft hat»

Andrin Fröhlich, Präsident FDP Gossau-Arnegg Bild: PD

Bei der FDP ist die Freude gross über den Ausgang der Schulpräsidiumswahlen. Ortsparteipräsident Andrin Fröhlich sagt: «Es ist toll, dass es Stefan Rindlisbacher geschafft hat und wir uns gegen die CVP durchsetzen konnten.» Überrascht habe ihn, dass Rindlisbacher fast 400 Stimmen Vorsprung hatte auf Ruth Lehner. «Das ist beträchtlich», sagt Fröhlich. Er sei stolz, dass seine Partei weiterhin zwei Sitze im Stadtrat habe.

«Das zeigt, dass wir es schaffen, gute Kandidaten aufzustellen.»

Auf Diskussionen darüber, ob seine Partei übervertreten sei im Stadtrat, will sich Fröhlich eigentlich gar nicht einlassen. Es stört ihn, dass dabei immer der Wähleranteil im Parlament als Argument angeführt wird. «Man könnte ja auch das Geschlechterverhältnis im Stadtrat ins Zentrum stellen – das hätte dann wieder für Rindlisbacher gesprochen.»

Bei den Wahlen fürs Stadtparlament habe die FDP das «Ziel nicht erreicht», sagt Fröhlich. Eigentlich wollte die Partei einen Sitz zulegen. Das hat sie nicht geschafft. Sie hat weiterhin vier Vertreter im Parlament. Das sei ein Wermutstropfen. Er finde es erstaunlich, sagt Fröhlich, dass es keine Sitzverschiebungen gegeben habe im Parlament. Rückblickend bedauere er, dass die FDP Umwelt- und Verkehrsthemen im Wahlkampf nicht stärker thematisiert habe. «Das sind keine linken Themen.» Im Rest der Schweiz erlebe man bei Wahlen eine grüne Welle.

«Bei uns in Gossau gibt es keine grüne Partei, auch die SP ist nicht wirklich grün.»

Für die FDP sind die Wahlen noch nicht vorbei, im November wird es für sie nochmals spannend: Den letzten Sitz im Schulrat werden die Freisinnigen nicht kampflos der Flig überlassen. FDP-Kandidatin Pakize Sönmez trete höchstwahrscheinlich wieder an, sagt Fröhlich.

Andreas Oberholzer, SVP: «Mehr als zufrieden»

Bei der SVP Gossau-Arnegg ist man «mehr als zufrieden», wie Parteipräsident Andreas Oberholzer sagt. Man habe die neun Sitze im Parlament halten können und sei neu die wählerstärkste Partei. «Wenn man sieht, wie die SVP kantonal und national Sitze verliert, muss man damit zufrieden sein, wenn man die Sitze halten kann», sagt Oberholzer.

Andreas Oberholzer, Präsident SVP Gossau-Arnegg. Bild: PD

Man freue sich zudem darüber, dass Thomas Jung es auf Anhieb in den Schulrat geschafft habe und dass mit Kurt Jau ein weiterer Unternehmer im Parlament sitze. Erfreulich sei auch, dass SVP-Stadträtin Claudia Martin das beste Resultat unter den nebenamtlichen Stadtratsmitgliedern erzielt habe. Zur Wahl von Stefan Rindlisbacher (FDP) ins Schulpräsidium sagt Oberholzer:

«Wir hatten zwei wählbare Kandidaten zur Auswahl, deshalb hat die SVP auch Stimmfreigabe beschlossen. Rindlisbacher hat nun das Rennen gemacht und es ist, wie es ist.»

Ist auch er der Meinung, dass die FDP mit zwei Sitzen im Stadtrat übervertreten ist? In der SVP sei dies kein Thema, winkt Oberholzer ab. Grundsätzlich brauche es fähige Leute im Stadtrat. Die FDP habe halt eben zwei Sitze. «Jede Partei hat die Möglichkeit, selber jemand Fähiges zu stellen. Man darf nicht jammern, wenn man niemanden hat.»

Ruedi Blumer, SP: «Stillstand, Stillstand, Stillstand»

Ruedi Blumer, Präsident SP Gossau-Arnegg. Bild: Benjamin Manser

SP-Ortsparteipräsident Ruedi Blumer verhehlt nicht, dass er enttäuscht ist über das Wahlergebnis. Das erklärte Ziel seiner Partei war, einen Sitz zuzulegen. Blumer hatte gehofft, von der grünen Welle zu profitieren. Daraus ist nichts geworden: Die SP belegt wie bis anhin vier Sitze im Parlament. Mit 1,5 Prozent habe seine Partei zwar am meisten Stimmen zugelegt im Vergleich zu den letzten Wahlen, rechnet Blumer vor, doch leider habe das nicht gereicht, um einen weiteren Sitz zu ergattern. «Verhinderer und Männer sind weiterhin dominierend.»

Das Ergebnis der Wahlen widerspiegle «traurigerweise die Politik von Gossau: Stillstand, Stillstand, Stillstand». Die Stadt komme nicht vom Fleck, es gebe keine Dynamik. Blumer sagt:

«Die Bevölkerung hat eine Chance verpasst.»

Die Mehrheit der Gossauerinnen und Gossauer würden leider noch nicht städtisch denken und handeln. «Für viele ist Gossau noch immer ein grösseres Dorf.» Dabei würde es mehr urbane und linke Politik brauchen, findet Blumer, etwa in Bezug auf den Verkehr, den gemeinnützigen Wohnraum oder die Kultur.

Dass der neue Schulpräsident Stefan Rindlisbacher heisst, überrascht Blumer nicht. Die Stimmberechtigten hätten zwischen zwei qualifizierten Kandidierenden wählen können. «Ich hätte jedoch gedacht, dass es knapper wird.» Angesprochen auf die parteipolitische Zusammensetzung des Stadtrates, sagt Blumer: «Das Problem ist nicht, dass die FDP zwei Sitze hat, sondern dass wir nicht vertreten sind.» Die SP wolle bei einer künftigen Wahl mit einer Kandidatin oder einem Kandidaten antreten. Dafür müsse jedoch die Ausgangslage stimmen, konkret: «Es muss Rücktritte geben.»