Entsorgung Bei der Deponie Radmoos in Gossau geht's voran: Bald startet die Mitwirkung Im Kanton St.Gallen herrscht akuter Deponiemangel. In Gossau sollen deshalb gleich vier neue Aushubdeponien realisiert werden. Beim Standort Radmoos ist man am weitesten fortgeschritten: Dort kann am 27. September nun das Mitwirkungsverfahren beginnen. Perrine Woodtli 16.09.2021, 13.31 Uhr

Hier, am Standort Radmoos, soll in den nächsten Jahren eine neue Aushubdeponie entstehen. Bild: PD

Hier ein Baukran, dort ein Bagger: Auch im Kanton St.Gallen hält der Bauboom an. Doch wohin mit dem vielen Aushub? Darüber zerbricht sich der Kanton schon seit langer Zeit den Kopf. Seit Jahren beklagt er den Deponiemangel. Die Situation spitzt sich immer mehr zu. Aufgrund des Deponiemangels müssen manche Ostschweizer Firmen den Aushub tonnenweise nach Österreich oder Deutschland transportieren.

Abhilfe sollen neue Aushubdeponien schaffen. In der Region St.Gallen sind mehrere Deponien vorgesehen, einige davon befinden sich in konkreter Planung. Unter anderem die Standorte Riederen in Mörschwil und Rütiholz in Häggenschwil. In Gossau sollen in den nächsten Jahren gleich vier neue Deponien entstehen, drei davon im Westen der Stadt.

Vorgesehen ist eine Deponie am Standort Weid. Die Stadt Gossau will dort mit einer Aushubdeponie einen Lärmschutzwall entlang der Autobahn realisieren. Die anderen Deponien sind im Nutzenbuecherwald sowie an den nicht weit entfernten Standorten Degenau und Radmoos geplant. Beim Deponieprojekt Radmoos sind die Planungen inzwischen so weit fortgeschritten, dass am 27. September das Mitwirkungsverfahren starten kann, wie die Brunner Umweltservice AG aus Flawil mitteilt.

Fläche ist rund 26 Fussballfelder gross

Die Brunner Umweltservice AG plant am Standort Radmoos eine Ablagerungsstätte für mineralische Bauabfälle und leicht verschmutzten Aushub (Deponie Typ B). Für den Standort sprechen gemäss Mitteilung die grosse Distanz zu bewohntem Gebiet sowie die Zufahrt zur Deponie über die Kantonsstrasse Gossau-Oberbüren, die fernab von Siedlungsgebieten direkt zum Autobahnanschluss Gossau führt.

Auf einer Fläche von rund 19 Hektaren (oder 26 Fussballfelder), die in der Landwirtschaftszone liegen, sollen jährlich zwischen 50'000 bis 62'000 Kubikmeter Abbruchmaterial und Aushub abgelagert werden. Das Material werde im Schnitt auf eine Höhe von 9,5 Metern aufgefüllt, heisst es weiter. Die Betriebsdauer der Deponie belaufe sich auf 20 bis 25 Jahre. Der Start sei frühestens im Jahr 2022 oder 2023 geplant.

Nach heutigen Berechnungen würden durchschnittlich 30 Anlieferungen pro Betriebstag anfallen. Das entspreche auf dem betroffenen Strassenabschnitt einer Verkehrszunahme von rund einem Prozent. «Die Anlieferungen werden zu keinen wahrnehmbaren Lärmimmissionen gemäss Lärmschutzverordnung führen.»

Obstbäume und Magerwiesen: Alle Etappen werden ökologisch aufgewertet

Der Betrieb erfolgt gemäss Mitteilung in vier Etappen, die jeweils offene Fläche beträgt vier bis fünf Hektaren. Die einzelnen Etappen würden nacheinander aufgefüllt, rekultiviert und ökologisch aufgewertet. Zu den geplanten Massnahmen zählten unter anderem Hecken, Magerwiesen, Hochstammobstbäume und ein Feuchtstandort. Die Brunner Umweltservice AG schreibt:

«Die Landwirte erhalten ihre Fruchtfolgeflächen mit dem ursprünglichen Baumbestand wieder vollumfänglich zurück.»

Mit dem Projekt verbunden ist gemäss Mitteilung auch die Offenlegung des Tobelbachs und die damit verbundene ökologische Aufwertung des Bachbetts sowie der Uferbereiche. Der bislang eingedolte Tobelbach werde anfangs in neuer Linienführung auf einer Länge von einem Kilometer freigelegt, das Bachbett und die Uferbereiche werden renaturiert. Damit lasse sich nicht nur die Artenvielfalt fördern, sondern auch die Qualität des Lebensraums verbessern, heisst es weiter. Der neue Gewässerquerschnitt könne zudem ein «Jahrhundert-Hochwasser» aufnehmen und ableiten.

Wer mehr über die Deponie erfahren möchte, kann dies am 27. September, 19 bis 21 Uhr, im Gossauer Fürstenlandsaal. Dort findet gemäss Website der Stadt ein Infoanlass statt. An diesem orientieren die Betreiberfirma, der Kanton und die Stadt über das Projekt und das Genehmigungsverfahren.



Weitere Informationen zum Deponieprojekt Radmoos unter: www.radmoos.ch