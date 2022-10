Hilfe für Patienten: Beim Kaffee mit Ärzten plaudern

Entscheidungshilfe Medizinisches Gespräch beim Espresso: Kinderarzt Renzo Ghisla will die Scheu vom Café Med nehmen Der frühere Rorschacher Kinderarzt Renzo Ghisla ist einer von 20 pensionierten Ärztinnen und Ärzten, die Patientinnen und Patienten kostenlos bei gesundheitlichen Fragen unterstützen. Noch ist diese Dienstleistung aber kaum bekannt, weshalb das Weiterbestehen des Café Med der Akademie Menschenmedizin auf der Kippe steht. Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 15.10.2022, 05.00 Uhr

Renzo Ghisla hofft, dass sich mehr Frauen und Männer im Café Med medizinischen Rat holen. Bild: Rudolf Hirtl

Schlank und braun gebrannt lächelt Renzo Ghisla am Rorschacher Bodenseeufer in die Kamera. Der 74-jährige Kinderarzt ist fit wie ein Turnschuh. So hat er beispielsweise die 42 Kilometer von Maloja bis S-chanf im vergangenen März in zwei Stunden und 44 Minuten absolviert. Zum Vergleich, Tübachs 43-jähriger Gemeindepräsident Michael Götte, bekannt von seinen Wahlkämpfen als leidenschaftlicher Jogger, benötigte für die Strecke beim Engadin Skimarathon beinahe drei Minuten länger.

Renzo Ghisla, früherer Rorschacher Kinderarzt und ehemaliger Leiter der Kinder-Kardiologie am Kinderspital St.Gallen, ist seit 2011 pensioniert. Er verwendet seine freie Zeit aber nicht etwa nur für die Vorbereitung auf den nächsten «Engadiner», er engagiert sich auch für das Café Med. Bei diesem Angebot der Akademie Menschenmedizin können sich Patienten und Angehörige in einem persönlichen und kostenlosen Gespräch mit einer Fachperson zu medizinischen Fragen unterhalten.

Fachleute aus verschiedensten medizinischen Bereichen

Diese Caférunde ist Anlaufstelle für Menschen, die in entspanntem Ambiente über ihre gesundheitlichen Probleme reden möchten. «Wir bieten keine medizinische Sprechstunde und stellen auch keine Diagnosen. Es werden keine medizinischen Dokumentationen geführt, keine Therapien verordnet, keine Rezepte ausgestellt und keine Überweisungsschreiben verfasst. Wir bieten lediglich unsere Hilfe an für ein besseres Verständnis medizinischer Probleme. Die anwesenden Fachpersonen aus den verschiedensten medizinischen Bereichen unterstützen die Ratsuchenden bei der Entscheidungsfindung und verweisen sie, wenn nötig, für eine Zweitmeinung an entsprechende Spezialisten», sagt Renzo Ghisla. Oft seien Patienten auch überfordert mit der Fachsprache und deshalb eingeschüchtert, daher lohne es sich, beim Café Med Fragen zu stellen.

Das erste Café Med wurde 2017 in Zürich lanciert. Renzo Ghisla wurde im Sommer 2021 von einem Berufskollegen in der Limmatstadt näher über dieses Angebot informiert und hat sich rasch dafür begeistern lassen. Bereits Ende September 2021 hat auf seine Initiative hin erstmals ein Café Med in der DenkBar an der Gallusstrasse 11 in St.Gallen stattgefunden.

Das Angebot ist garantiert unentgeltlich

«Wir wissen von unserer aktiven Zeit als Mediziner, dass man oft zu wenig Zeit hat, um ausführlich mit den Patienten zu reden. Auch werden mit der Technisierung der Medizin die Fragen immer verzwickter, wodurch die Aufklärung hinterherhinkt. Auch die Region St.Gallen-Bodensee braucht deshalb eine solche Anlaufstelle, davon bin ich überzeugt», sagt Renzo Ghisla. In St.Gallen beantworten Ärztinnen, Ärzte, Psychologen, Sozialarbeiter und andere Fachpersonen Fragen und bieten individuelle Entscheidungshilfe. Gesundheitsfachleute können sich über Herausforderungen am Arbeitsplatz austauschen.

Unterstützung Kostenlose Begleitung zum Arzttermin Wer nicht alleine zur ärztlichen Sprechstunde gehen möchte, weil er nervös ist oder befürchtet, komplexe Zusammenhänge nicht zu verstehen, dem bietet die Akademie Menschenmedizin für den Arztbesuch eine kostenlose Begleitung durch erfahrene Fachpersonen an. Die Begleitung ist einmalig und dient der Klärung und Entscheidungshilfe.

Genutzt werde das Café Med in St.Gallen bisher allerdings von verhältnismässig wenigen Menschen. «Es ist schwierig zu sagen, woran das liegt», sagt der im Tessin geborene und aufgewachsene, heute in Goldach lebende Kinderarzt. Das nächste Café Med findet am Montag, 31. Oktober, von 16 bis 19 Uhr in der DenkBar statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Pro Patient steht eine Stunde zur Verfügung. «Eine derart geballte Ladung medizinisches Fachwissen bekommt man sonst nirgends, schon gar nicht gratis», sagt Ghisla und betont, dass sich niemand vor «versteckten» Kosten fürchten müsse. «Das Angebot ist garantiert unentgeltlich.»

Wertvoller Austausch unter Fachleuten

Ob es das letzte Café Med in St.Gallen sein wird, kann er noch nicht sagen. «Wir hoffen, dass es künftig ähnlich rege in Anspruch genommen wird wie in anderen Schweizer Städten, ansonsten werden wir besprechen müssen, ob wir es weiterführen werden.» Renzo Ghisla würde ein Aus nicht nur aus Sicht der Patientinnen und Patienten bedauern. «Wir schätzen diese Treffen auch persönlich sehr. Wir können uns unter Fachleuten austauschen und spannende Fälle miteinander diskutieren.» Was aber am wichtigsten sei, wenn Patientinnen und Patienten nach den Gesprächen mit Zuversicht und neuem Mut nach Hause gingen.

Weitere Infos auf www.menschenmedizin.com

