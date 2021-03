Entscheid ist gefallen

Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) findet alle drei Jahre alternierend in einem Ort der fünf Teilverbände des Eidgenössischen Schwingerverbandes (ESV) statt. Das letzte Fest in der Nordostschweiz wurde 2010 in Frauenfeld ausgetragen. Damals kamen rund 260'000 Besucher auf die Allmend. 2013 wurde das «Eidgenössische» in Burgdorf im Kanton Bern ausgerichtet. Jenes Fest lockte schon 300'000 Besucher an. Dieses Wachstum veranlasste den Eidgenössischen Schwingerverband, eine Analyse in Auftrag zu geben. Diese zeigte: Der Charme und der Ursprung des Festes gingen als Folge des immer grösser werdenden Zuschaueraufkommens verloren.

2016 fand das Schwing- und Älplerfest in Estavayer-le-Lac statt. 280'000 Schwingfans kamen in die Westschweiz. Es schien, als sei der Schwingerverband auf dem richtigen Weg. Das «Eidgenössische» im vergangenen Sommer in Zug brach dann aber mit 420'000 Besucherinnen und Besuchern sämtliche Rekorde.

St.Gallen durfte vor exakt 40 Jahren schon einmal ein «Eidgenössisches» austragen; Ernst Schläpfer aus Herisau wurde 1980 Schwingerkönig und 1983 noch einmal. (dwi)