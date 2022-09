Kein «Eiszauber» mehr: St.Galler Partyszene im Umbruch

Entertainment Abrakadabra: Der «Eiszauber» ist weg – und auch sonst gibt es auf dem Platz St.Gallen Rochaden in der Organisation von Partys Der «Eiszauber» findet im bevorstehenden Winter nicht statt. FM1 Radio City zieht vom Unteren Brühl ins Waaghaus – und auf dem Unteren Brühl stellt stattdessen neu Radio Energy das grosse Festzelt The Cube für Partys auf. Die St.Galler Eventszene ist gerade in Bewegung. Daniel Wirth und Julia Nehmiz Jetzt kommentieren 22.09.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der «Eiszauber» auf der Kreuzbleiche findet diesen Winter nicht statt. Ralph Ribi

Eine Runde auf dem Schlittschuhfeld, ein Fondue im Holzchalet oder ein Glühwein beim Eisstockschiessen – während rund zwei Monaten wurde in den Jahren 2018 und 2019 ein Teil der St.Galler Kreuzbleiche mit Eisfeld und Weihnachtsschmuck dekoriert. Rund 50’000 Besucherinnen und Besucher lockte der Anlass jeweils an. Nachdem das Coronavirus der Veranstaltung 2020 einen Strich durch die Rechnung machte, war es 2021 eine fehlende Baubewilligung. Jetzt ist wohl ganz Schluss mit «Eiszauber».

«Aufgrund von wiederkehrenden Einsprachen, die auch nach Baubewilligungserhalt eingegangen sind, und der damit verbundenen Planungsunsicherheit, haben wir uns schweren Herzens entschieden, von einem diesjährigen ‹Sankt Galler Eiszauber› abzusehen.» Das schreibt Joël Steiger, Leiter von PR und Entertainment bei CH Media in Zürich. CH Media ist ein Medienkonzern, zudem auch das «St.Galler Tagblatt», Radio FM1 und Tele Ostschweiz gehören. Joël Steiger sagt:

«Wir bedauern dies sehr, sind aber gleichzeitig zuversichtlich, im nächsten Jahr mit neuen Veranstaltungen die Ostschweizer Bevölkerung zu begeistern.»

In einem grossen Zelt auf dem Unteren Brühl hatte Radio FM1 in einem grossen Zelt jeweils in der sogenannten FM1 Radio City an rauschenden After-Olma-Partys für Stimmung gesorgt – und Geld gemacht. An dieser Olma zieht Radio City im wahrsten Sinne des Wortes in die Innenstadt, ins Waaghaus. Warum überlässt CH Media das grosse Festzelt jetzt Radio NRJ? Joël Steiger: «Als Medienpartner des St.Galler Veranstaltungs- und Gastronomieunternehmens Kult AG haben wir die Möglichkeit erhalten, auch dieses Jahr die Olma-Besucherinnen- und Besucher mit regional bekannten FM1-DJs und weiteren Highlights begeistern zu dürfen.»

Das geschichtsträchtige Herz der St.Galler Innenstadt, das Waaghaus, biete hierfür einige Vorteile, welche sowohl für CH Media als auch für die Kult AG hohe Relevanz hätten: Längere Öffnungszeiten, Witterungsschutz und ein einzigartiges Ambiente seien nur einige Vorzüge, dank denen für die Besucherinnen und Besucher die perfekte Party-Location nach ihrem Olma-Besuch entstehe. Pikantes Detail: Bei The Cube sind auch zwei ehemalige CH-Media-Leute involviert – André Moesch und Urs Brülisauer.

FM1 sei nicht interessiert gewesen

Die beiden führen nun mit ihrer Eventfirma Zeltbetrieb den Festbetrieb während der Olma am Unteren Brühl weiter. Urs Brülisauer und André Moesch sind alte Hasen im Eventgeschäft. Brülisauer war Leiter Events Radio FM1. Er machte sich selbstständig, gründete die Eventfirma Zeltbetrieb. Da er jahrelang mit Moesch erfolgreich im Eventbereich zusammenarbeitete, habe er ihn angefragt, ob er im Verwaltungsrat Einsitz nehmen wolle. «Er hat zugesagt, was mich sehr gefreut hat», so Brülisauer.

Urs Brülisauer, Gründer Zeltbetrieb AG. Bild: PD

In den letzten Jahren hatte Radio FM1 das Festzelt während der Olma organisiert. Der Vertrag zwischen der für den Festbetrieb zuständigen Genossenschaft Unterer Brühl und FM1 sei Ende letztes Jahr ausgelaufen, sagt Brülisauer.

«Die Genossenschaft hat daraufhin die Dossiers verschiedener Interessenten geprüft und schliesslich mir den Zuschlag erteilt.»

Und warum der neue Partner Radio Energy? Radio FM1 habe eine entsprechende Anfrage negativ beantwortet, so Brülisauer. Man freue sich, dass mit Energy St.Gallen eine strategische Partnerschaft abgeschlossen worden sei, «welche über die Rolle als Medienpartner hinausgehen wird».

Das Bedürfnis nach Unterhaltungsangeboten im Nachgang zum Olma-Besuch sei gross. Das bekannte Partyzelt gegenüber der Tonhalle komme nun nach zweijähriger Pause unter neuem Label zurück. Musikalisch lege man das Schwergewicht auf die 90er- und Nullerjahre, kombiniert mit aktuellen Hits.

Ob Brülisauer und die Zeltbetrieb AG Pläne hegen, nach dem Partyzelt am Unteren Brühl auch den «Eiszauber» neu aufzugleisen? Nein, solche Pläne gebe es nicht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen