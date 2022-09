Künzlerpass bleibt diskutiertes Thema in Goldach

Engstelle Verkehrssicherheit beim Künzlerpass: Gemeinderat Goldach peilt weitere Verbesserung an Die Regionalgruppe Rorschach des Verkehrs-Club der Schweiz fordert mehr Sicherheit für Kinder beim Künzlerpass in Goldach. Obwohl verkehrstechnische Beurteilungen durch die Kantonspolizei und die Beratungsstelle für Unfallverhütung keinen Handlungsbedarf ergeben haben, will der Rat die Situation beim Künzlerpass verbessern. Rudolf Hirtl 27.09.2022, 05.00 Uhr

Der Gemeinderat Goldach will die Verkehrssituation beim Künzlerpass verbessern. Bild: Rudolf Hirtl

Laut Goldachs Gemeindepräsident Dominik Gemperli ist der Künzlerpass sicherheitstechnisch seit jeher ein diskutiertes Thema. Bereits im Jahr 2015 seien Eltern mit dem Anliegen an die Gemeinde gelangt, den Schulweg in diesem Bereich sicherer zu gestalten. «Damals resultierte aus den gemachten Abklärungen das Fazit, dass die Verkehrssicherheit gegeben ist. Mit geeigneten Massnahmen wurde die verkehrstechnisch anspruchsvolle Situation zusätzlich verbessert», so Gemperli im Gemeindeblatt Wellenbrecher.