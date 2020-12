Der Circle féminin Rorschach hilft Menschen, die durch das soziale Netz fallen

Auch in der Region am See gibt es in Not geratene Familien oder Einzelpersonen, die am oder gar unter dem Existenzminimum leben. Wenn Geld gar für notwendigsten Anschaffungen fehlt, dann springen die Frauen von Circle féminin in die Bresche. Um helfen zu können, sind sie auf Spenden angewiesen.

Rudolf Hirtl 27.12.2020, 14.07 Uhr