St.Gallen: Heizen mit Fernwärme wid teurer, aber umweltschonender

Energiewende Das Heizen in der Stadt St.Gallen soll umweltverträglicher werden: Stadtwerke überprüfen bei der Fernwärme das Tarifsystem und lösen sich vom Ölpreis Die Stadtwerke wollen ökologischere Fernwärmeprodukte einführen. Hiefür muss das Stadtwerkereglement revidiert werden. Das Stadtparlament entscheidet am 22. Februar über die Revision. Daniel Wirth 28.01.2022, 16.23 Uhr

Das Kehrichtheizkraftwerk im Sittertobel in St.Gallen: Wenn im Winter der Abfall nicht reicht, um sämtliche ans Netz angehängten Haushalte mit Abwärme zu beheizen, wird mit Öl nachgefeuert. Das soll sich ändern. Bild: Benjamin Manser

Ende 2020 waren gut 17'000 Haushalte ans Fernwärmenetz der Stadt St.Gallen angeschlossen. Der nächste Ausbauschritt ist kontinuierlich im Gang. Es werden immer mehr Einwohnerinnen und Einwohner, deren Wohnung oder deren Haus mit Wärme beheizt wird, die beim Verbrennen von Hausabfall im Kehrichtheizkraftwerk (KHK) im Sittertobel entsteht.

Die Folge: Es braucht mehr Energie. Der Abfall, der heute im KHK verbrannt wird, reicht im Winter nicht, um alle ans Netz angeschlossenen Wohneinheiten zu beheizen. Dann wird mit Öl nachgefeuert. Diesen Anteil an Ergänzungsenergie will der St.Galler Stadtrat künftig nicht mehr mit fossilen Brennstoffen wie Öl oder Erdgas erzeugen, sondern mit erneubaren Stoffen wie Biogas, synthetischem Gas oder Holz, wie Stadtrat Peter Jans, Vorsteher der Direktion Technische Betriebe, am Freitag zusammen mit Marco Letta, dem Chef der Stadtwerke (SGSW), ausführte.

Stadtrat Peter Jans, Vorsteher Direktion Technische Betriebe Benjamin Manser

Die Bezüger von Fernwärme können demzufolge ab Juni wie beim Strom und beim Gas aus vier verschiedenen Produkten auswählen: Grau (81.61 Franken pro Megawattstunde), Basis (91.61), Öko (111.61), Öko plus (136.61). Wer nichts unternimmt, dem wird ab Juni neu der Tarif «Basis» verrechnet. Gemäss Marco Letta werden die Kunden mit einem Brief informiert.

In jedem Produkt hat es zwei Drittel Kehrichtwärme drin

Sämtliche Produkte setzen sich zu 70 Prozent aus Abfallwärme aus dem KHK zusammen. Beim billigsten, umweltschädlichsten Produkt, besteht die Ergänzungsenergie zum grössten Teil aus fossilen Brennstoffen und etwas Abwärme aus Blockheizkraftwerken. Beim teuersten und umweltfreundlichsten Produkt machen den grössten Teil der Ergänzungsenergie Biogas, synthetische Gase und Holz aus der Schweiz aus, hinzu kommt etwas Abwärme aus Blockheizkraftwerken. Das erklärt gemäss Letta und Jans den grossen Unterschied von mehr als 50 Franken pro Megawattstunde von «Grau» zu «Öko plus». Oder anders ausgedrückt: Ökologie beim Heizen hat ihren Preis. Doch gemäss Jans verfolgen die Stadtwerke damit das Ziel der Klimaneutralität bis zum Jahr 2050.

Ein Systemwechsel könne nie so erfolgen, dass die Änderungen für alle Kundinnen und Kunden kostenneutral ausfallen. Im Durchschnitt erhöhen sich die Kosten der Abnehmer von «St.Galler Wärme Grau» um 3,3 Prozent, beim Standardprodukt «St.Galler Wärme Basis» beträgt die durchschnittliche Preiserhöhung zwölf Prozent, rechnete Jans vor.

Weg vom Ölpreis

Der Preis für Wärme aus dem KHK ist heute an den Ölpreis gekoppelt. Die Stadt St.Gallen ist diesbezüglich ein Spätzünder. Gemäss Marco Letta haben heute bereits die allermeisten Stadtwerke im Alpenraum ihre Tarife vom Ölpreis entkoppelt. St.Gallen tue dies nun auch. Statt einer automatisierten, indexbasierten Preisfindung soll neu der Stadtrat die Arbeitspreistarife bei Bedarf anpassen können. Damit entfallen die durch den volatilen Ölmarkt bedingten Preisschwankungen, was die finanzielle Planbarkeit sowohl für die Kundschaft als auch für die Stadtwerke erhöht.

Die Einführung ökologisch unterschiedlich ausgeprägter Fernwärmeprodukte bedingt eine Anpassung des Stadtwerkereglements. Die entsprechende Vorlage wird voraussichtlich an der Stadtparlamentssitzung vom 22. Februar behandelt und untersteht dem fakultativen Referendum.