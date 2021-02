Energiestrategie «Wir wollen aktiver werden»: Die regionale Plattform für Energie und Mobilität erstellt derzeit ein Energiekonzept für Wittenbach, Berg, Muolen, Häggenschwil und Steinach Seit knapp zweieinhalb Jahren gibt es die regionale Plattform für Energie und Mobilität (Plemo). Nach der Fotovoltaik-Aktion im vergangenen Jahr arbeitet sie jetzt einen Energieplan für ihre fünf Mitgliedergemeinden aus. Im Vorstand gab es zudem einen Wechsel: Seit Herbst präsidiert Hans-Peter Eisenring die Plattform. Perrine Woodtli 27.02.2021, 05.00 Uhr

Solaranlagen, wie hier auf dem Dach der Eishalle Lerchenfeld in St.Gallen, gehören zu den Themen, mit denen sich die regionale Plattform für Energie und Mobilität auseinandersetzt. Bild: Ralph Ribi

Fast zweieinhalb Jahre ist es her, seit in Wittenbach die regionale Plattform für Energie und Mobilität, kurz Plemo, gegründet wurde. Das Netzwerk von Gemeinden und Unternehmen will die Energieeffizienz in der Region vorantreiben und einen Beitrag an die Umsetzung der Energiestrategie 2050 des Bundes leisten. Zu den Mitgliedern gehören die Gemeinden Wittenbach, Muolen, Berg, Häggenschwil und Steinach, die St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerk AG (SAK), die IKZ Suisse AG sowie die Gewerbevereine Wittenbach-Häggenschwil und Steinach.