LED-Lampen für «Pestalozzi»-Sportplatz in Rorschach

Energiesparen 440'000 Franken für die Nachhaltigkeit: «Pesta»-Sportplatz in Rorschach bekommt LED-Beleuchtung Stimmt die Bürgerversammlung zu, dann investiert die Stadt Rorschach im laufenden Jahr 630’000 Franken in neue LED-Beleuchtungen. Grösster Brocken ist die Umrüstung beim Sportplatz Pestalozzi. Auch in den Nachbargemeinden ist Stromsparen angesagt. Goldach verzichtet allerdings auf Aktionismus wie das Verbot von privaten Kaffeemaschinen im Rathaus. Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 21.02.2023, 05.00 Uhr

Auf dem ehrwürdigen «Pesta»-Platz in Rorschach waren schon der FC St.Gallen und GC Zürich bei Schweizer Cupspielen zu Gast. Bild: Rudolf Hirtl

Im laufenden Winter scheint die Strommangellage nach Einschätzung des Rorschacher Stadtrats abgewendet. Insbesondere das vorwiegend milde Wetter habe dazu beigetragen, dass weniger Strom verbraucht worden sei. Experten würden allerdings keine generelle Entwarnung geben. Für nächstes Jahr könnte sich die Situation gar nochmals zuspitzen. «Stromsparen bleibt deshalb ein Gebot der Stunde», so der Stadtrat in seiner Mitteilung.

Der Stadtrat sieht darum auch für 2023 vor, in die Beleuchtung von öffentlichen Gebäuden und Anlagen zu investieren. Vorgesehen ist die Umstellung auf LED, und zwar beim Tageshort an der Washingtonstrasse, im Oberstufenzentrum Kreuzacker und beim Sportplatz Pestalozzi.

Beleuchtungsmasten beim «Pesta» werden umgestellt

Beim «Pesta» entstehen mit 438’000 Franken die höchsten Kosten, weil nicht einzig die Leuchtmittel ausgetauscht werden können, sondern auch die Beleuchtungsmasten neu zu platzieren sind mit allen Folgekosten. Gesamt belaufen sich die Ausgaben gemäss Stadtrat auf rund 630’000 Franken. Diese sind im Budget 2023 enthalten. Der Stadtrat hat die Arbeiten unter Vorbehalt der Budgetgenehmigung durch die Bürgerversammlung vergeben, um danach – bei einem positiven Entscheid – zeitnah mit der Umsetzung beginnen zu können.

Rorschach hat, als der Energieverbrauch als Thema en vogue wurde, seinen Mitarbeiterinneren und Mitarbeitern den Gebrauch privater Kaffeemaschinen und andere Geräte verboten. Auch wenn das eher symbolischen Charakter hat, hält die Stadtregierung daran fest, wie Stadtschreiber Richard Falk sagt: «Die Regelung gilt nach wie vor – keine privaten Kaffeemaschinen und keine Kühlschränke in den Büros. Der Warmwasserboiler ist im Rathaus ebenfalls noch immer abgeschaltet. Es sind sicher symbolische Gesten. Trotzdem sind es Zeichen, auch wenn sich das Ergebnis nicht in Franken und Rappen messen lässt.»

Smart-Meter-Technologie auf dem Vormarsch

Wie sieht es in der grössten Nachbargemeinde aus, wo sieht Goldach noch Sparpotenzial beim Energieverbrauch, welche Massnahmen sind angedacht? «Wir ersetzen unsere Infrastrukturen in den kommenden Jahren mit LED-Leuchten, bei der Strassenbeleuchtung ist die Umstellung in vielen Strassenabschnitten bereits konsequent erfolgt», sagt Gemeindepräsident Dominik Gemperli. Zudem werde bei der Anschaffung von neuen Gerätschaften auf den Einkauf nachhaltiger Produkte geachtet.

Was hat Goldach bereits umgesetzt? Zu erwähnen sind laut Gemperli der Ersatz der öffentlichen Beleuchtung mit LED-Systemen sowie die Schaffung der Möglichkeit für die Bevölkerung, mit der Smart-Meter-Technologie (Anm. der Redaktion: intelligente Messgeräte) den privaten Verbrauch – und damit auch die Kosten – individuell zu steuern. Gemperli ergänzt: «Die Schaffung von kommunalen Instrumenten zur Förderung von erneuerbaren Energiequellen wie beispielsweise Photovoltaikanlagen, das Sensibilisieren der Bevölkerung über unser Mitteilungsblatt zu einem möglichst ressourcenschonenden Umgang mit Energiequellen, sind auch zu erwähnen.»

Wurden Massnahmen, beispielsweise das Verbot von privaten Kaffeemaschinen, Temperaturabsenkung von Räumen in öffentlichen Gebäuden, wieder aufgehoben? Gemperli sagt:

«Auf sinnlose Massnahmen wie das Verbot von Kaffeemaschinen wurde von vornherein bewusst verzichtet.»

Die Temperaturabsenkung sei praktiziert worden, «aber in einem vernünftigen Rahmen. Die Räume werden wieder in einem normalen Rahmen beheizt.»

Zeiten der Strassenbeleuchtung bei Gemeindestrassen verkürzt

In Tübach ist laut Gemeinderatsschreiberin Lea Rutishauser Sparpotenzial im Bereich der öffentlichen Beleuchtung vorhanden. Die Gemeinde nutze für den Ersatz von Leuchten Synergien mit Strassensanierungen, bei denen konsequent auf LED gewechselt worden sei. Tübach habe im Zuge der sich anbahnenden Energiemangellage auf den aktuellen Winter hin die Zeiten der Strassenbeleuchtung (Gemeindestrassen) verkürzt: früheres Abschalten am Abend und späteres Einschalten am Morgen. «Aus der Bevölkerung sind keine negativen Rückmeldungen dazu an die Gemeinde gelangt», so Lea Rutishauser. Massnahmen wie reduzierte Raumtemperatur bei Schulhaus und Mehrzweckhalle seien wieder aufgehoben worden.

Sabrina Gohl, Leiterin Bau & Energie, betont, dass sich Steinach als Energiestadt schon länger für einen effizienten Energieeinsatz engagiere. Obwohl viele Strassenzüge schon LED-Beleuchtung hätten, seien im laufenden Jahr weitere Auswechslungen geplant, so etwa entlang von Rorschacher- und Bifangstrasse, Birkenweg und Schulstrasse. Auch intelligente Steuerungen der Beleuchtung sollen zukünftig zur Reduktion des Stromverbrauchs beitragen. «Nebst dem ‹Sparen› ist auch der Einsatz von erneuerbarer Energie in Steinach ein grosses Thema. Das Betriebsgebäude auf der Sportanlage Bleiche wird dieses Jahr an das Fernwärmenetz der Primeo AG angeschlossen.»

Der Energieverbrauch für alle Leuchtpunkte in Steinach konnte laut Sabrina Gohl um einen Drittel von 235 MWh auf 158 MWh gesenkt werden. Leuchten entlang von Gemeindestrassen, die weder auf einer Kreuzung noch im Bereich eines Fussgängerübergangs stünden, würden zwischen 23 und 5.30 Uhr ausgeschaltet. «Die Reduktion der Raumtemperaturen erachten wir generell für sinnvoll und halten daran fest. Übrigens kommt das Gemeindehaus bis heute ohne Klimageräte aus, wir werden also auch im kommenden Sommer Energie sparen.»

Hausbesitzer nutzen zunehmend Fernwärme

Horn ist laut Gemeindeschreiberin Isabelle Tanner momentan dabei, einen Energierichtplan zu erstellen. Dabei werden auch Potenziale eruiert und Massnahmen abgeleitet. Sie sagt: «Bezüglich öffentlicher Beleuchtung findet bereits eine schrittweise Umstellung statt, bei Strassensanierungen wird die öffentliche Beleuchtung miteinbezogen. Ausserdem wurden die Brennzeiten überprüft und wo möglich angepasst.»

Nicht nur das Gemeindehaus werde mit Fernwärme beheizt, viele Grundeigentümer würden sich zunehmend der Energie Horn AG anschliessen. Zudem fänden Aktionen für die Bevölkerung in Zusammenarbeit mit anderen Partnern statt, wie Photovoltaik, Wärmebild oder Driving Experience zur Förderung der E-Mobilität. Erwähnenswert sei zudem das Projekt der See Energie. «Die Mitarbeitenden im Gemeindehaus wurden angewiesen, sorgsam mit den Ressourcen umzugehen. Private Kaffeemaschinen gibt es bei uns nicht. In den Nebenräumen wurde die Temperatur stark abgesenkt. Dies wird so beibehalten», so Isabelle Tanner.

Auch Rorschacherberg verwendet bei Strassenbeleuchtung neueste LED-Technologien. Bei geplanten Schulhauserweiterung (Klosterguet 2025) sind laut Gemeindepräsident Patrick Trochsler Luft-Wasser-Wärmepumpen vorgesehen, die einen Umstieg auf erneuerbare Energien ermöglichen. Zudem sei die Installation von Photovoltaik auf der Schulhausdachfläche geplant. Bei der Sanierung der Schulanlage Steig wurden neue Fenster und eine Innenisolation verwendet Die Aufstockung der Schulanlage Wildenstein 2021 wurde nach neusten energetischen Grundsätzen ausgeführt. Mittels Energiefonds erfolgt eine Anschubförderung von E-Mobilität.

