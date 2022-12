St.Gallen: Netto-Null 2050 könnte nach unten korrigiert werden

ENERGIEPOLITIK Nach Basler Ja zu Netto-Null bis 2037: Erhöht auch die Stadt St.Gallen ihr Tempo beim Erreichen der Klimaziele? Die grossen Schweizer Städte machen Druck bei Netto-Null. Auch in der Stadt St.Gallen beobachten die Verantwortlichen die Entwicklung aufmerksam. Ob 2050 auch hier nach unten korrigiert wird, hängt von vielen Faktoren ab. Luca Ghiselli Jetzt kommentieren 20.12.2022, 17.00 Uhr

Der Klimastreik Basel bei der Kundgebung für Netto-Null 2030. Durchgesetzt hat sich Ende November dann der Gegenvorschlag. Bild: Georgios Kefalas / KEYSTONE

Der urbanen Wählerschaft kann es bei der Energiewende kaum schnell genug gehen. Gezeigt hat das vor knapp drei Wochen auch die Stadt Basel. Am Rheinknie sagten die Stimmberechtigten gleich zweimal Ja: Zur Initiative mit Ziel Netto-Null 2030 und zum Gegenvorschlag mit der Zielgrösse 2037. Weil der Gegenvorschlag deutlicher angenommen wurde als die Initiative, hat der Stadtkanton nun die Vorgabe, in den kommenden 15 Jahren klimaneutral zu werden.

Auch andere grosse Schweizer Städte sind vom Zeithorizont 2050 bereits abgerückt. Zürich etwa, das im Mai des ablaufenden Jahres mit 75 Prozent Ja-Anteil an der Urne Netto-Null 2040 absegnete. Oder Bern, dessen städtische Legislative im März Ja zum neuen Klimareglement und damit zu Netto-Null bis 2045 sagte.

In der Stadt St.Gallen hingegen gilt immer noch Netto-Null 2050. Und das auch erst seit rund zwei Jahren: Ende September 2020 sagten die Stimmberechtigten hier 79,1 Prozent Ja zu diesem Klimaziel, das seither in der Gemeindeordnung festgeschrieben ist. Seither sind weitere Volksbegehren beziehungsweise deren Gegenvorschläge mit ähnlicher Stossrichtung vom Parlament angenommen worden.

Zu erwähnen sind beispielsweise die Stadtklima-Initiativen des Vereins Umverkehr. Der angenommene stadträtliche Gegenvorschlag sieht vor, dass in den kommenden zehn Jahren rund 200'000 Quadratmeter zusätzliche Grünflächen und mehr Platz für Fuss- und Veloverkehr entstehen sollen. Auch der angenommene Gegenvorschlag zur Veloinitiative zielt in eine ähnliche Richtung.

Basler Resultat hat überrascht

Gleichzeitig machen auch Stadtrat und Verwaltung Tempo. Etwa mit der dritten Etappe des Fernwärmeausbaus, mit der Elektrifizierung des Busnetzes oder mit Massnahmen gegen den Urban-Heating-Effekt. Obwohl das Klimaziel anderen Schweizer Städten also hinterherhinkt, ist es nicht etwa so, dass die Massnahmen es ihm gleichtun.

Stellt sich also die Frage, wie man in St.Gallen das hohe Tempo, das andere Städte bei ihren Klimazielen anschlagen, beurteilt. Kommt die Gallusstadt in den Zugzwang? Muss 2050 hier ebenfalls nach unten korrigiert werden? Und: Was müsste zusätzlich unternommen werden, um Netto-Null früher als aktuell geplant zu erreichen?

Stadtrat Peter Jans während der Budgetsitzung des Stadtparlaments. Bild: Arthur Gamsa

Stadtrat und «Energieminister» Peter Jans hat das Basler Abstimmungsresultat von Ende November überrascht, wie er auf Anfrage sagt. «Dass sogar das Ziel Netto-Null bis 2030 eine Mehrheit fand, das ist schon eindrücklich.» Seine Interpretation: Die Klimakatastrophe stehe ganz oben auf der Agenda der Baslerinnen und Baslern. Und:

«Es ging um ein starkes Signal, denn faktisch ist Netto-Null CO 2 bis 2030 auch mit dem besten Willen nicht umzusetzen.»

Das müsse vielen Stimmenden auch bewusst gewesen sein. «Trotzdem haben sie Ja gestimmt.»

Frühere Zielgrösse allein bringt nur wenig

Einfach eine frühere Jahreszahl festzulegen, sei einfach, gibt Jans zu bedenken. «Damit allein ist aber noch nichts gewonnen.» Wenn man sich aber vor Augen halte, was dann alles schneller gehen müsse im Wandel hin zur dekarbonisierten Wirtschaft, dann überlege man sich mehr und sehe die «gewaltige Herausforderung».

Betrachte man das Thema rein von der Erwärmung des Klimas her, sollte man tatsächlich ein früheres Zieljahr als 2050 anstreben, sagt Jans. «Das Ziel aber auch zu erreichen, das ist teilweise sicher eine Frage des politischen Willens.» Andererseits sei es aber auch eine Frage der gesetzlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen. «Und diese können weder Stadtrat noch Stadtparlament ändern.»

Die Hebel sind unterschiedlich gross

Welche Auswirkungen hätte ein früheres Zieldatum für die Stadt St.Gallen? Und wären diese überhaupt zu stemmen? Jans mahnt zur Differenzierung: «Im Wärmebereich hat die Stadt einen grossen Hebel. Der ohnehin geplante Ausbau der Fernwärme kann beschleunigt werden, damit umsteigewillige Hauseigentümerinnen und – eigentümer, die von Öl und Gas weg wollen, auch eine Alternative haben.» Wer auf eine Lösung mit Wärmepumpe umsteigen wolle, erhalte nach wie vor eine attraktive Förderung. «Die Wärmepumpen brauchen aber Strom.»

Darum müsste die Solar-Offensive auch in St.Gallen verstärkt werden und weitere Wärme-Kraft-Kopplungsanlagen entstehen – rascher als bisher geplant. «Finanziell führt dies dazu, dass vor allem die Stadtwerke in kürzerer Zeit mehr investieren müssen, auch in Personalressourcen.» Die Refinanzierung erfolge aber über die jeweiligen Nutzerinnen und Nutzer. «Eine Belastung des Steuerhaushaltes gibt es dadurch nicht.»

Im Bereich der Mobilität sehe es aber ganz anders aus: «Die Stadt kann nicht beeinflussen, wie rasch der Umstieg von benzin- und dieselangetriebenen Fahrzeugen erfolgt.» Es sehe zwar danach aus, dass viele Autohersteller ab 2030 oder 2035 keine Verbrenner mehr verkaufen wollen. Wenn aber nach 2040 keine fossil angetriebenen Fahrzeuge mehr unterwegs sein sollen, dann dürften spätestens ab 2030 gar keine solchen Autos mehr in Verkehr gesetzt werden.

«Das wird aber nicht in St.Gallen entschieden.»

Wenn Netto-Null früher erreicht werden soll, dann müsse die Stadt St.Gallen als Ganzes ihre Bemühungen verstärken. Und zwar vom Stadtrat über das Parlament bis hin zur Bevölkerung. «Alle auf ihrer Ebene und mit den jeweiligen Möglichkeiten. Klimaschutz ist ein gesamtgesellschaftliches Projekt.»

Sich orientieren am Machbaren

Inwiefern kann die aktuelle geopolitische Lage und die hohen Energiepreise dabei sogar einen langfristig positiven Effekt haben? Jans: «Das hängt wohl vom Gedächtnis ab zum Zeitpunkt, wenn der Krieg und die exorbitanten Energiepreise vorbei sein werden.»

Sei dann schnell einmal vergessen, was man heute denke und als richtig und notwendig erachte? Oder bleibe die Überzeugung, dass wir einseitige Abhängigkeiten rasch reduzieren und erneuerbare Energien massiv ausbauen müssen? Er glaube an die Vernunft, sagt Jans. Und daran, dass die aktuelle Situation als «Booster» wirke, zugunsten des Klimas.

Vorausgesetzt, der politische Wille ist da, um das Tempo zu erhöhen. Wer gibt den ersten Impuls? «Generell hat sich der Stadtrat noch nicht mit dem Vorziehen des Netto-Null-Ziels befasst», sagt Jans. Das Ziel 2050 sei ja auch erst seit wenigen Jahren in der Gemeindeordnung verankert. «Grundsätzlich orientiert sich der Stadtrat an den Bedürfnissen der Bevölkerung, aber auch am Machbaren.»

