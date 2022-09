Stadt St.Gallen: Keine Sondergenehmigungen mehr für Heizpilze

Energiekrise Keine Sondergenehmigungen mehr: Trotzdem sind in der Stadt St.Gallen Heizpilze erlaubt Im Winter draussen sitzen und nicht frieren: Beizen und Restaurants stellen Heizstrahler auf Terrassen und in Gastgärten. Die Stadt St.Gallen erteilte in den vergangenen Wintern sogar Sonderbewilligungen dafür. Damit ist nun Schluss. Doch verbieten kann die Stadt die Heizpilze nicht, trotz Energiekrise. Julia Nehmiz Jetzt kommentieren 22.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auch bei Kälte draussen sitzen: Die Sondergenehmigung für Heizpilze gilt in der Stadt St.Gallen diesen Winter nicht mehr. Bild: Michel Canonica

Vor zehn Tagen war noch T-Shirt-Wetter. Jetzt kann man noch immer draussen sitzen, aber gemütlich warm ist es nicht mehr. Der Kaffee wird schneller kalt, als man ihn trinken kann. Ausser, die Beiz stellt Heizstrahler auf. Aber ist das angebracht, angesichts drohender Strommangellage, Energiekrise und den Aufrufen zum Energiesparen?

In den letzten beiden Winter galten in der Stadt St.Gallen für «mobile Heizungen», gerne Heizpilze genannt, Ausnahmeregeln. Beizerinnen und Wirte konnten wegen der Coronamassnahmen die Aussenbereiche erweitert nutzen – und durften Heizpilze aufstellen. Diese sind normalerweise auf öffentlichem Grund verboten. Und, wie Stadtrat Peter Jans auf Anfrage mitteilt:

«Diesen Winter werden auf öffentlichem Grund keine Heizpilze bewilligt.»

Stadtrat Peter Jans, Direktion Technische Betriebe. Bild: Benjamin Manser

Werden Heizpilze auf öffentlichem Grund aufgestellt, so sind sie konzessionspflichtig, weil eben öffentlicher Grund dazu verwendet wird. Eine solche Konzession könne die Stadt mit Bedingungen und Auflagen versehen oder einfach verweigern. Falls wieder Coronamassnahmen nötig würden, müsse abgewogen werden, was prioritär sei.

Auf privatem Grund hingegen ist und bleibt das Freiluftheizen erlaubt. Peter Jans sagt: «Die Stadt hat keine Kompetenz, im Gastrobereich auf privatem Grund Heizungen im Freien zu verbieten.» Denn mobile Heizungen (wie Heizpilze) im Freien auf privatem Grund seien nicht baubewilligungspflichtig. Also seien sie nicht verboten.

Wie Christoph Dolna-Gruber von der Österreichischen Energieagentur berechnet hat, verbrauchen 50 Heizstrahler in einer Saison 74'500 Kilowattstunden Strom. Ist es angesichts der Energiekrise angebracht, im Freien zu heizen, während gleichzeitig die Bevölkerung angehalten wird, Energie zu sparen? «Ich kann gut nachvollziehen, dass Heizpilze in der aktuellen Situation auf Unverständnis stossen würden», sagt Peter Jans, «gerade bei Menschen und Betrieben, die sich einschränken, um härtere Konsequenzen wie Kontingentierungen und Abschaltungen zu vermeiden».

Gastropräsident: Heizpilze sind das geringste Problem

Und was sagt die Gastronomie dazu? Die Frage nach den Heizpilzen sei schwierig zu beantworten, sagt René Rechsteiner. Er ist Präsident von Gastro Stadt St.Gallen und selber Wirt. Er kann auf den Aussenplätzen seines Restaurants keine Heizstrahler aufstellen – öffentlicher Grund. Ob der Einsatz von Heizpilzen sinnvoll sei oder nicht, das überlasse er den Gastronominnen und Gastronomen, sagt Rechsteiner. Seine persönliche Meinung: Heizpilze in einem Zelt oder in einer Hütte – ja. Aber im Freien würden Heizstrahler nichts bringen, da heize man die Umwelt – Energieverschwendung. Vorschreiben wolle er nichts. Aber angesichts der aktuellen Situation appelliere er an die Gastronominnen und Gastronomen, vernünftig zu agieren.

René Rechsteiner, Präsident Gastro Stadt St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Doch die Heizpilze, die seien das geringste Problem der Wirtinnen und Wirte, sagt Rechsteiner. Was heftig werde: «Dass der Strom in der Stadt St.Gallen rund 30 Prozent teurer wird, das trifft die Gastro hart.» Das werde bei einigen die Henkersmahlzeit bringen, sagt Rechsteiner. Man werde nicht um Preisaufschläge herumkommen.

«Ohne die Kosten weiterzugeben, werden wir nicht überleben.»

Es treffe die Branche schon wieder, sagt Rechsteiner. Nach der Coronakrise mit Lockdown und Einschränkungen nun die Energiekrise. Die Gastrobranche sei wie ein Fiebermesser: Dort würden Ausschläge sofort spürbar. Rechsteiner erwartet keine guten Ausschläge.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen