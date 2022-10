St.Gallen: Diese Fassaden werden ab Samstag nicht mehr beleuchtet

ENERGIEKRISE Es werde dunkel: Diese Fassaden in der Stadt St.Gallen werden ab Samstag nicht mehr beleuchtet Historische Gebäude werden wegen der Stromknappheit ab Anfang Oktober nicht mehr beleuchtet. Auch die Strassenbeleuchtung wird früher gedimmt. Luca Ghiselli Jetzt kommentieren 01.10.2022, 05.00 Uhr

Diesen Winter wird es in der Stadt St.Gallen dunkler werden als in anderen Jahren. Bild: Chris Oswald (www.chrispix.ch)

Licht an? Licht aus? Das ist die wohl meistdiskutierte Frage der vergangenen zwei Wochen in der Stadt St.Gallen. Es ging um die Weihnachtsbeleuchtung, und seit zehn Tagen ist klar: Sie wird auch im Advent 2022 brennen. Im Gegensatz dazu haben in der Nacht auf Samstag die Wahrzeichen der Stadt St.Gallen zum letzten Mal für eine ganze Weile geleuchtet. Die Stiftskirche, die benachbarte Kirche St.Laurenzen, die Falkenburg, das Kloster Notkersegg, die Kirchen Linsebühl und St.Mangen, die Christkatholische Kirche auf dem Rosenberg: Diese historischen Gebäude auf Stadtgebiet werden für gewöhnlich abends mit Scheinwerfern hervorgehoben. Damit ist ab Samstag für mindestens das ganze Winterhalbjahr bis Ende März Schluss.

Der Stadtrat hat vor rund zehn Tagen entschieden, auf die Fassadenbeleuchtungen in diesem Zeitraum zu verzichten. Dieser Schritt ist Teil des Massnahmenpakets, das die Stadtregierung zum Zweck des Energiesparens beschlossen hat. Im Gegensatz zur viel diskutierten Weihnachtsbeleuchtung «Aller Stern» werden die historischen Gebäude der Stadt also dunkel bleiben. Nur: Was bringt das an Stromeinsparungen? Wie sieht es mit privat beleuchteten Liegenschaften aus? Und was planen die Stadtwerke bei der Strassenbeleuchtung?

Einsparungen verhältnismässig gering

Urs Etter, Leiter öffentliche Beleuchtung bei den St.Galler Stadtwerken. Bild: PD

Nachfrage bei Urs Etter, Leiter öffentliche Beleuchtung bei den St.Galler Stadtwerken. Er sagt: «Alle historischen Gebäude, die von den Stadtwerken beleuchtet wurden, werden in diesem Winterhalbjahr nicht mehr beleuchtet.» Ausserdem stellen die Stadtwerke auch sogenannte Akzentbeleuchtungen ein.

Etter macht ein Beispiel: «Die Fassaden, die seit der Neugestaltung den Bahnhofplatz eingrenzen, wurden bis anhin ebenfalls beleuchtet. Darauf wird ab Samstag verzichtet.» Hinzu kommen vereinzelte Brunnen oder in den Boden eingelassene Leuchten, etwa im inneren Klosterhof.

Bei Häusern, die privat beleuchtet werden, haben die Stadtwerke hingegen keine Handhabe. «Das kommt aber ohnehin nur selten vor», sagt Etter. Etwa bei kleineren Kirchen in den Aussenquartieren.

Was bringt diese vom Stadtrat beschlossene Massnahme? Eine eher bescheidene Stromeinsparung, wie Urs Etter erklärt. «Die Beleuchtung historischer Gebäude und die Akzentbeleuchtungen verbrauchen über das ganze Jahr gesehen rund 20'000 Kilowattstunden Strom.» Das entspricht dem durchschnittlichen Jahresverbrauch von knapp sieben Vier-Personen-Haushalten. Schaltet man die Beleuchtung im Winterhalbjahr ab, beträgt die Einsparung wegen der längeren Nächte im Vergleich zum Sommerhalbjahr also etwas mehr als die Hälfte davon – und damit etwa gleich viel, wie die Weihnachtsbeleuchtung «Aller Stern» während des Advents verbraucht.

Lichtverschmutzung bleibt Thema

Trägt man mit der vorübergehend abgeschalteten Beleuchtung auch etwas zur geringeren Lichtverschmutzung auf Stadtgebiet bei? Die Grünen im Stadtparlament hatten bereits im Juli in einer Motion die Ausarbeitung eines Beleuchtungsschutzreglements mit verbindlichen Richtlinien bezüglich Ökologie, Ästhetik, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit gefordert.

Die immer weiter zunehmende Lichtmenge nachts störe das städtische Ökosystem massiv, heisst es im Vorstoss, der unter anderem Insektensterben durch Lichtlockung, Orientierungslosigkeit bei Vögeln durch Lichtabstrahlung, und Verhaltensveränderungen bei Fischen, Amphibien, wirbellosen Tieren und sogar Pflanzen als Folgen aufzählt.

Urs Etter sagt: «Wir nehmen bereits jetzt, wenn immer möglich, Rücksicht und sind bestrebt, die Richtlinien im Lichtkonzept zu erfüllen.» Eine Arbeitsgruppe setze sich intern mit weiteren Möglichkeiten zur Vermeidung von Lichtverschmutzung auseinander.

Auch die Strassenbeleuchtung wird reduziert

Mit der Fassadenbeleuchtung allein ist es aber noch nicht getan. Auch bei der Strassenbeleuchtung möchte der Stadtrat in diesem Winter Strom sparen. Für gewöhnlich werden die meisten Strassenlampen um Mitternacht bis zum Morgengrauen gedimmt. Um der Energiekrise vorzubeugen, reduzieren die Stadtwerke ab Samstag die Helligkeit der Leuchten schon um 22 Uhr. «Dort, wo es technisch und aus Sicherheitsüberlegungen machbar ist», erklärt Etter. Das sei aber an den meisten Orten ohnehin der Fall.

Die Einsparungen, die mit dieser Massnahme erzielt werden, sind deutlich höher als etwa bei den Fassadenbeleuchtungen. Über das Jahr gesehen beträgt die Stromeinsparung zusätzlich gegenüber dem Vollbetrieb der Strassenbeleuchtung von 22 Uhr bis Mitternacht knapp 50’000 Kilowattstunden, rund 25'000 Kilowattstunden können also im Winterhalbjahr eingespart werden – und damit in etwa so viel, wie acht durchschnittliche Vier-Personen-Haushalte.

Insgesamt wird es – das ist auch klar – auch einen grossen Effort über den öffentlichen Sektor hinaus brauchen, um massgeblich Energie zu sparen. Urs Etter von den St.Galler Stadtwerken sagt: «Die gesamte öffentliche Beleuchtung in der Stadt St.Gallen verbraucht nur 0,6 Prozent der Strommenge, die auf Stadtgebiet übers Jahr gesehen gesamthaft verbraucht wird.»

Selbst wenn der Gürtel enger angeschnallt wird beim öffentlichen Licht, bleiben die Einsparungen übers Ganze gesehen also sehr gering.

