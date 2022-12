Energiekrise: St.Galler Gastronomen spüren die Teuerungen

Energiekrise «Einfach nicht verrückt machen lassen»: So geht der St.Galler Gastronom René Rechsteiner mit den Teuerungen um Alles wird teurer – trotzdem läuft es den Gastrobetrieben und Hotels in St.Gallen gut. Die Preise seien bislang nur minim angepasst worden, kaum merklich für die Gäste. Doch im Januar steht vielleicht schon die nächste Preiserhöhung an. Julia Nehmiz Jetzt kommentieren 06.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Kaffee wird teurer: Die Energiekrise macht sich in St.Gallens Beizen, Restaurants und Cafés bemerkbar. Bild: Getty

«Es ist, wie es ist», sagt René Rechsteiner und trinkt einen Schluck Kaffee. Der kostet in seinem Restaurant Bierfalken 4,70 Franken. Noch. Er geht davon aus, dass er zum Januar den Preis aufschlagen muss. Ein Kaffee im «Bierfalken» sei dann aber immer noch günstiger als in Zürich, sagt Rechsteiner.

Er selber trinkt 20 Tassen Kaffee am Tag, das hält ihn wach und fit, wenn er von morgens gegen 8 Uhr bis spätnachts im Restaurant arbeitet. Früher Feierabend um Mitternacht, später Feierabend um 4 Uhr morgens, sagt Rechsteiner. Am Kaffeeumsatz kann er auch ablesen, ob sein Team zur Mittagszeit schnell war oder nicht. Wenn die Gäste das Essen rasch bekommen, dann bleibt Zeit für einen Kaffee.

Geschäft läuft gut, doch Teuerung spürt man

Aus seinen Umsatzzahlen liest Rechsteiner noch etwas heraus: Das Geschäft läuft gut. Dezember, Weihnachtsessen, viele Leute gehen aus, gönnen sich einen Restaurantbesuch. Von Krise kaum eine Spur. Doch die Teuerung spürt Rechsteiner natürlich auch. Seine Gäste hingegen nur minim.

Im «Bierfalken» wirtet Rechsteiner seit 22 Jahren. Gastronomie hat er quasi im Blut, aufgewachsen ist er im elterlichen Betrieb «Rose», ein Restaurant an der Fürstenlandstrasse. Krisen hat er in seinem langen Gastronomenleben schon einige erlebt: Baukrise, Bankenkrise, Coronakrise – jetzt die Energiekrise.

René Rechsteiner wirtet seit 22 Jahren im «Bierfalken» in der St.Galler Innenstadt. Bild: Ralph Ribi (24. März 2021)

20 Liter Öl kosten 160 statt wie bisher 120 Franken

Man könne sich schon darauf einstellen, sagt René Rechsteiner. Doch wenn die Aufschläge zu drastisch sind, «dann beisst du dir in den Schwanz». Die Gastronomie sei wie der Gradmesser, das Fiebermesser der Gesellschaft – man spüre Veränderungen sofort. Nächstes Jahr werde jeder rund 25 Prozent weniger in der Tasche haben, es werde also weniger Besuche in der Gastronomie geben.

Die Kosten anzugleichen werde schwierig, denn nicht nur Strom, Gas, Benzin werden teuer, sondern auch das Material, sagt Rechsteiner, und er meint die Waren, die Lebensmittel, die Getränke – alles, was ein Restaurant braucht. Manche Hersteller seien auf den Teuerungszug aufgesprungen, obwohl eine Anpassung nicht nötig wäre, sagt er, und nennt als Beispiel Kohlensäure. Die kauft er in Flaschen, 42 Franken kostete eine Abfüllung, jetzt seien es rund 65 Franken.

Pommes immer noch gleich teuer, trotz steigendem Öl-Preis

Die Gastronomen müssten die Preise weitergeben, sagt Rechsteiner. Weitergeben an die Kundinnen und Kunden. Wer das nicht mache, fahre ein Minus ein. Doch die Preiserhöhungen seien bislang moderat, die Gäste würden das kaum merken. Rechsteiner selber arbeitet mit Tageskarten, druckt jeden Tag die aktuelle Menukarte aus. So kann er auch jeden Tag die Preise anpassen, wenn sich der Marktpreis ändert.

Die Pommes frites sind bei ihm noch zum selben Preis zu haben. Obwohl das Öl schon ein Drittel teurer geworden ist, der 20-Liter-Kanister kostet jetzt 160 statt 120 Franken. Frittieröl entsorgen kostet 2 Franken pro Liter. Auch Kartoffeln sind teurer, die Energie sowieso. Pommes, das sei die meistgegessene Beilage. Es sei durchaus möglich, dass er eine Portion Pommes demnächst für 10 Franken verkaufen muss. Heute kostet die kleine Portion 7, die grosse 8.50 Franken. Oder dass er die Portionen kleiner machen muss. Er will noch abwarten.

Der Pizzaofen braucht sehr viel Strom

Fest steht für ihn: Jeder wird die Preise aufschlagen. Der eine vielleicht radikal, der andere schleichend. Oder wie Rechsteiner anhand der Tagespreise; noch ein Vorteil: Der Kunde empfindet den Aufschlag weniger. Als Präsident des Gastroverbands Stadt St.Gallen kennt Rechsteiner auch die Sorgen und Nöte der anderen Gastronominnen und Gastronomen. Doch derzeit sei die Stimmung gut.

Hotellerie ist zuversichtlich Der Gast ist da, wie vor Corona, die Umsätze sind da, sagt Michael Vogt, General Manager des Hotels Einstein und Präsident des Regionalverbands Hotellerie Ostschweiz. Doch die Kosten seien höher, nicht nur die Energiekosten, auch die Kosten für Mitarbeitende sind gestiegen, Waren sind teurer. Die Zimmerpreise seien schon nach den Sommerferien punktuell angepasst worden. Hotels mit Restaurantbetrieb hätten auch die Preise für Speisen und Getränke anpassen müssen. Aber minim, für den Gast fast nicht spürbar, sagt Vogt. Der Kaffee kostet bei ihm im Einstein jetzt 5 Franken, 20 Rappen mehr als vor der Energiekrise. Wer jetzt noch nicht die Preise angepasst habe, müsste dies spätestens im Januar machen, sagt Vogt. «Bis jetzt spüren wir die Energiekrise nur in den Kosten und nicht im Buchungsverhalten.» Aber das könne sich natürlich schon morgen ändern. Der November sei für die Hotels in Stadt und Region ein guter Monat gewesen, und der Dezember sei auch sehr gut. (miz)

Klar, da sind die Energiekosten, und sparen kann ein Gastrobetrieb nur minim. Rechsteiner hat die Heizung im Gastraum sowieso immer eher niedrig eingestellt; wenn viele Gäste kommen, wäre es sonst schnell zu warm. Licht spart er, die eine Reihe Deckenleuchten lässt er jetzt ausgeschaltet, die Leuchten sind noch nicht auf LED umgestellt, die Umstellung wäre zu teuer, der Strom ist teuer, also bleiben sie aus. Aber mehr Energiesparen geht nicht.

Er führt in die Küche. Gekocht wird auf Induktion, energiesparend auch der neue Salamander, der zum Überbacken, Grillieren oder Warmhalten der Speisen benutzt wird. Doch dann sind da noch Schockfroster, Tiefkühler, Kühlraum, die Kühlschubladen, der Kompressor für den Bierausschank, Kaffeemaschine, Weinkühler, Steamer, Teigrührer, Eismaschine, Fritteusen, Vakuumiermaschine, und der Pizzaofen, der braucht viel Strom, sagt Rechsteiner, «der braucht sehr viel Strom», sagt der Koch.

Und die Lüftung, die läuft in der Küche den ganzen Tag. Rund 200 Essen werden hier täglich zubereitet. Fürs Restaurant, für den eigenen Lieferservice, fürs Catering, für Institutionen, die der «Bierfalken» beliefert.

René Rechsteiner blickt trotzdem zuversichtlich in die Zukunft. Die Gastronomie habe schon so viel hinnehmen müssen, Promillegrenze, Rauchverbot, es treffe ständig seine Branche, man müsse es dann halt umsetzen. Jetzt solle man sich einfach nicht verrückt machen lassen.

Die Fixkarte im «Bierfalken» für Getränke und Flammkuchen, die habe er zuletzt im Januar angepasst. Wein sei massiv teurer geworden, Bier wurde dieses Jahr schon zweimal teurer, der letzte Aufschlag erfolgte zum 1. Oktober mit rund sechs Prozent. Jetzt müsste man theoretisch nachlegen, sagt Rechsteiner. «Aber Bier und Kaffee, das sind heisse Eisen.» Er wartet noch ab.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen