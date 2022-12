St.Gallen: Energiesparen zeigt erste Wirkung

Energiekrise Die Stadt St.Gallen spart Energie – mit erstem Erfolg und einem Sparrekord im Eissportzentrum Lerchenfeld Der Stadtrat hat per Anfang Oktober rund 20 Massnahmen gegen einen allfälligen Energiemangel beschlossen. Nach zweieinhalb Monaten zeigen sie erste Wirkung: Über den Sparrekord, die Herausforderungen und Mitarbeitende, die nun mit Mütze und Schal im Büro sitzen. Christina Weder Jetzt kommentieren 19.12.2022, 05.00 Uhr

Die drei grössten Energieverbraucher unter den städtischen Liegenschaften: Die Stadtpolizei an der Vadianstrasse, das Rathaus am Bahnhof und das Eissportzentrum Lerchenfeld. Bilder: Marius Eckert

In diesem Winter braucht es einen dickeren Pullover oder eine wärmere Jacke. In den Verwaltungsgebäuden und Schulhäusern der Stadt St.Gallen wird nur noch auf 20 Grad geheizt, in den VBSG-Bussen auf 18 und in den Turnhallen auf 16 Grad. Der Stadtrat will Energie sparen. Er hat per 1. Oktober einen Strauss an Massnahmen gegen eine mögliche Mangellage beschlossen. Jetzt zeigen sich erste Effekte.

Insgesamt haben St.Gallerinnen und St.Galler diesen Herbst weniger geheizt und weniger Strom verbraucht. Das sagt Peter Graf, Bereichsleiter Energie, Verkauf und Marketing bei den St.Galler Stadtwerken. Besonders gross war der Rückgang beim Gasverbrauch. Er sank im Oktober gegenüber dem Fünfjahresschnitt um einen Drittel, im November um knapp einen Viertel. In den beiden Monaten wurde zusammen eine Gasmenge von 43 Gigawattstunden eingespart. Das entspricht dem Jahresverbrauch von rund 430 Mehrfamilienhäusern oder 2540 Haushalten.

Peter Graf, Bereichsleiter Energie, Verkauf und Marketing bei den St.Galler Stadtwerken. Bild: PD

Auch der Stromverbrauch ging zurück – wenn auch weniger deutlich. Im Oktober betrug die Einsparung gegenüber dem Fünfjahresschnitt 5 Prozent, im November 4 Prozent. Damit wurden 2,1 Gigawattstunden, beziehungsweise 1,8 Gigawattstunden eingespart. Zusammengezählt entspricht dies dem Jahresverbrauch von rund 1000 Vier-Personen-Haushalten.

Warmer Herbst, Umsteiger und Sparer

Für Peter Graf sind die Zahlen «sehr erfreulich»: Es sei vorab schwierig gewesen, die Wirkung der Massnahmen abzuschätzen. Er führt die Einsparungen auf drei Faktoren zurück. Erstens habe das warme Herbstwetter entscheidend zum Rückgang beigetragen – insbesondere beim Gas. Zweitens hätten viele Kunden aus der Industrie von Gas- auf Ölbetrieb umgestellt. Damit erklärt Graf auch die Tatsache, dass viel mehr Gas als Strom eingespart wurde.

Als dritten Faktor nennt er schliesslich die Sparbemühungen. Während der Stromverbrauch bei Grosskunden aus Industrie und Gewerbe gleich blieb, sank er bei Haushalten und beim Kleingewerbe im Oktober und November um 11 Prozent – für Graf ein Indiz dafür, dass die Sparaufrufe wirken.

Auch die Stadt leistet einen Beitrag. Seit Anfang Oktober gelten in Verwaltungsgebäuden, Schulen und Sportstätten rund 20 Massnahmen zum Energiesparen. Zu deren Wirkung lassen sich nun erste Aussagen machen. Beim Heizen sei es zwar noch zu früh für einen Vergleich mit den Vorjahren, sagt Graf. Dafür müsse man eine längere Kälteperiode abwarten und die Daten bezüglich der Heizgradtage bereinigen. «Was den Stromverbrauch betrifft, kann die Stadt aber bereits erste Erfolge verbuchen», sagt Graf. Dabei sei zu berücksichtigen, dass sich das Sparpotenzial der einzelnen Liegenschaften stark unterscheide. Es hänge von der Nutzung und der technischen Ausstattung ab.

Der Rekord im Energiesparen wurde in diesem Herbst im Eissportzentrum Lerchenfeld erzielt. Das Ausseneisfeld wurde mit siebenwöchiger Verspätung erst Anfang Dezember geöffnet. Dadurch konnten im Oktober und November 55'000 Kilowattstunden Strom gespart werden, was dem Jahresverbrauch von 14 Vier-Personen-Haushalten oder dem Aufhängen von viereinhalb Weihnachtsbeleuchtungen «Aller Stern» entspricht.

Die Massnahme war zwar für die Eissportvereine einschneidend, die sich bei ihren Trainings einschränken mussten. «Aber sie hatte einen Rieseneffekt», sagt Romano Maccagnan vom städtischen Hochbauamt, der die Umsetzung der Sparmassnahmen begleitet hat.

Schwierigeres Sparen bei der Stadtpolizei

Romano Maccagnan, Projektleiter Gebäudetechnik beim städtischen Hochbauamt. Bild: PD

Weitaus komplizierter gestaltet sich das Stromsparen bei anderen städtischen Liegenschaften – etwa bei der Stadtpolizei an der Vadianstrasse. Ihr Sparpotenzial ist beschränkt, weil ein 24-Stunden-Betrieb aufrechterhalten werden muss und die sicherheitstechnischen Anlagen durchgehend laufen. Trotzdem konnte die Stadtpolizei ihren Stromverbrauch im November um 1500 Kilowattstunden – also etwa den Jahresverbrauch eines Singlehaushaltes – senken. Das war laut Maccagnan möglich, indem Beleuchtungsstärken und Lüftungszeiten reduziert wurden.

In den weiteren Liegenschaften der Stadt konnte der Stromverbrauch in den vergangenen zwei Monaten um durchschnittlich fünf bis acht Prozent gesenkt werden, wie Maccagnan sagt. Im Amtshaus an der Neugasse führte allein die reduzierte Beleuchtung zu einer Einsparung von 2000 Kilowattstunden. Unter anderem wurde in den öffentlichen Durchgängen zu bestimmten Zeiten von der Voll- auf die Notbeleuchtung umgeschaltet.

Roland Hofer, Leiter Bad- und Eisanlagen bei der Stadt St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Auch im Hallenbad Blumenwies wurden die Hebel angesetzt. Die Wassertemperaturen wurden um ein halbes Grad auf rund 27 Grad gesenkt – und dies, obwohl sie im schweizweiten Vergleich schon vorher tief waren. Roland Hofer, Leiter Bad- und Eisanlagen bei der Stadt, sagt: «Jetzt ist das Limit erreicht. Mehr geht nicht.» Gleichzeitig wurde die Raumtemperatur im Hallenbad um ein Grad gedrosselt. Bis jetzt hätten nur wenige Badegäste negativ reagiert. «Wir merken, dass die Leute sensibilisiert sind.»

Nicht alle sind glücklich

In den städtischen Büros wurden die Sparmassnahmen nicht ohne Nebengeräusche eingeführt. Dem Vernehmen nach gingen Reklamationen von Mitarbeitenden ein. Verständlicherweise seien nicht alle glücklich über die tieferen Raumtemperaturen, schreibt Andreas Nagel, der Kommunikationschef der Stadt, auf Anfrage. «Einige arbeiten in den Büros nun halt mit Mütze und Schal.» Die Einsicht, dass auch die Stadt einen Beitrag zum Energiesparen leisten müsse, überwiege.

Dabei war die Umsetzung der stadträtlichen Massnahmen alles andere als einfach und dauerte bis in den Dezember hinein, wie Romano Maccagnan sagt. Vier Ingenieure waren zwei Monate an der Arbeit. Sie nahmen 108 städtische Verwaltungsgebäude, Schulen und Sportstätten unter die Lupe, überprüften und optimierten die Elektroinstallationen, regelten die Raumtemperaturen und mussten unzählige Heizregler neu einstellen. «Die 20 Grad gelten für alle – vom Schüler bis zur Stadträtin», sagt Maccagnan. Die Massnahmen bleiben das ganze Winterhalbjahr in Kraft, also mindestens bis Ende März 2023.

Keine Krise, aber ernste Situation

Doch reichen diese Sparbemühungen aus – vor allem jetzt, da es winterlich kalt geworden ist? Peter Graf von den Stadtwerken sagt, die Lage habe sich leicht entspannt. So wie es im Moment aussehe, sei die Versorgungssicherheit über den Winter gegeben. Dennoch dürfe man sich jetzt nicht zurücklehnen. Man müsse bereits jetzt an den nächsten Winter denken. «Wir sind nicht im Krisenmodus, aber die Situation ist ernst.» Seine Sorge gilt den europäischen Gasspeichern. Würden diese über den Winter zu stark entleert, könne es aufgrund der problematischen Beschaffungslage schwierig werden, sie über den Sommer wieder zu füllen.

«Deshalb ist es sinnvoll, wenn man jetzt zu Hause die Heizung ein bis zwei Grad herunterdreht.» Beim Heizen helfe jedes Grad weniger, den Verbrauch um 5 bis 6 Prozent zu reduzieren. Weiter empfiehlt er, das Wäschetrocknen mit dem Tumbler einzuschränken, die Temperatur im Kühlschrank auf 7 Grad zu erhöhen und beim Verlassen eines Raums das Licht zu löschen. «Die Summe der vielen kleinen Dinge macht es aus.»

Auch was die Energiepreise angeht, gibt Graf noch keine Entwarnung. Er rechnet damit, dass diese erst auf Anfang 2025 wieder sinken. Die nächste Erhöhung steht in der Stadt St.Gallen unmittelbar bevor. Wie angekündigt steigen die Strompreise aufs neue Jahr hin um 30 Prozent.

Die Stadt als Kühlschrank – ein Spaziergang mit Thermometer

Es ist einer dieser Wintertage, an denen St.Gallen einem nebligen Kühlschrank gleicht. Nur ohne Licht, wenn man die Tür aufmacht. Kalt, frostig, ungemütlich. Und grau. Keine zwei Grad zeigt das Thermometer an. 1,6 Grad, um genau zu sein, der Klosterplatz wirkt eisig.

Die «Tagblatt»-Redaktion war neugierig: Wie kalt oder warm ist es denn nun wirklich in den Gebäuden der Stadt? Der Hausmeister leiht ein elektronisches Thermometer für einen spontanen Messspaziergang.

Durch die schwere Holztür in die Kathedrale. Die Mauern vibrieren fast von den mächtigen Klängen, der Organist übt oben auf der Empore. Würde Musik wärmen, hätte die Kathedrale Saunaqualitäten. Doch das Thermometer zeigt nicht mehr als 15,4 Grad an. Eine Handvoll Touristen besichtigt den Kirchenraum, sie machen Fotos. Eine Frau im Wollpullover wischt die Gänge zwischen den Kirchenbänken feucht auf. Alle anderen haben ihre Jacken an. Eine Tafel am Opferstock weist darauf hin, dass die Kollekte an die Winterhilfe gespendet wird.

Nächster Stopp Turnhalle. Die zweite Lektion beginnt gleich, Primarschülerinnen und Sekschüler schwirren durch die Gänge des Athletikzentrums. In der Halle sind es frische 16 Grad, Punktlandung – Vorgabe der Stadt genau getroffen. «Arschkalt», sagt ein Siebtklässler. Doch wenn man sich bewege, gehe es. Für die Schüler wäre die Temperatur kein Problem, sagt der Hausmeister. Doch die Lehrpersonen würden frieren. Sie turnen ja nicht mit.

Im Museum wird bekanntlich auch nicht geturnt. Vielleicht hat es deshalb kuschelige 21,2 Grad im Textilmuseum? Gegenüber im Kaufhaus C&A ist es kühler, dort hält vielleicht das Kleider-Anprobieren warm, in der Umkleidekabine hat es 19,1 Grad. Bisschen wärmer ist es im Rathaus, im ersten Stock bei den Bevölkerungsdiensten zeigt das Thermometer 19,8 Grad an. Vorbildlich auch die Weihnachtsdeko: Die Lichterketten am Tannenbaum im ersten Stock sind nicht eingesteckt.

In der Bahnhofshalle ist es kalt. Klar: Tür auf, Kälte rein, Passanten rein, Wärme raus. 11,5 Grad zeigt das Thermometer bei den Wartebänken an. Im kleinen Wartesaal beim SBB-Schalter ist es mit knapp 19 Grad deutlich wärmer.

Auch Bücher mögen es warm. Beziehungsweise die Leserinnen und Leser. In der Stadtbibliothek in der Hauptpost sitzt man ohne Jacke bei der Lektüre. Im früheren Café Saint Gall, wo man heute Automatenkaffee trinken kann, sitzt Stadtoriginal Albert Nufer und liest Zeitung. Kalt sei ihm nicht, man könne sich ja warm anziehen. Er gehe jeden Tag spazieren in der Kälte, das härte ab, sagt Nufer. Seine dicke Daunenjacke hängt am Fenstergriff. Das Thermometer zeigt 20,4 Grad an. Da liest man doch gerne noch ein bisschen Zeitung, bevor man wieder rausmuss. In die Kälte, in den Nebel, in den Frost. (miz)

