Energiekrise: St.Gallen kauft viel Gas in Norwegen

Energiekrise Die St.Galler Stadtwerke kaufen Gas in Norwegen und sichern den Transport über Holland ab: Trotzdem werden Einschränkungen nicht ausgeschlossen Es werde erwartet, dass die Winterversorgung sichergestellt werden kann, teilten die Stadtwerke diese Woche ihren Kundinnen und Kunden mit. Kommt es dennoch zu einer Kontingentierung, ist das Sache des Bundes. Pikantes Detail: Die Schulhäuser wären davon betroffen. Daniel Wirth Jetzt kommentieren 22.09.2022, 05.00 Uhr

Die Abhängigkeit von Gaslieferungen aus Russland soll reduziert werden. Bild: Urs Jaudas/Keystone

Die Kundinnen und Kunden der St.Galler Stadtwerke (SGSW) haben diese Woche Post erhalten: Die SGSW haben 200 Gigawattstunden Wintergaslieferungen in Norwegen gekauft. Das entspricht knapp einem Drittel des Jahresbedarfs. Wie viel die SGSW dafür bezahlt haben, geben sie auf Anfrage nicht bekannt. Da die Wettbewerbskommission den Gasmarkt faktisch geöffnet habe, erhielten Mitbewerber durch Bekanntgabe des Preises zu viele Informationen. Die Höhe orientiere sich jedoch an den an den europäischen Handelsplätzen gehandelten Marktpreisen, sagt Peter Graf, Bereichsleiter Energie, Verkauf und Marketing bei den Stadtwerken.

Auch die Stadt Zürich hat einen Norwegen-Deal

Beim Norwegen-Deal, den zum Beispiel auch die Stadt Zürich gemacht habe, hätten die SGSW direkt eine Tranche norwegisches Gas gekauft, also nicht über die Handelsplätze, bei denen die Herkunft des Gases für die Stadtwerke unbekannt sei, erklärt Graf. Und:

«Für dieses Gas fliessen im Hintergrund keine Zahlungen an Russland.»

Das ist gemäss Graf exakt das Ziel: den Geldfluss nach Russland so stark wie möglich zu reduzieren.

Peter Graf von den St.Galler Stadtwerken. Bild: PD/SGSW

Neben dem Kauf des Gases aus Skandinavien haben die SGSW eine weitere Massnahme in die Wege geleitet: Sie haben Transportkapazitäten von Holland über Deutschland in die Schweiz reserviert und das Gas vom deutschen Handelspunkt mit dem niederländischen abgetauscht. Dadurch sei eine physische Einspeisung in die Transitleitung Niederlande–Schweiz–Italien zumindest vertraglich abgesichert, heisst es im Kundenbrief.

Was hat es damit auf sich? Peter Graf erklärt: Wenn es genügend Gas im gesamten europäischen Gasnetz habe, spiele es keine Rolle, an welchen Handelsplätzen das Gas gekauft werde. «Mit dem Abtausch haben wir das Gas präventiv an den Handelsplatz verschoben, von welchem aus der hauptsächliche Gasfluss in die Schweiz führt», erklärt Peter Graf.

Gas aus Russland wird reduziert

Die St.Galler Stadtwerke beschaffen das Gas normalerweise an den europäischen Handelsplätzen. Da ist gemäss Graf für die SGSW als Käuferin nicht bekannt, woher das gehandelte Gas stammt. Daher deklarieren die SGSW die Anteile anhand der für die Schweiz berechneten Werte. Dies deshalb, weil im Gashandel noch kein anerkanntes System für den Herkunftsnachweis besteht. Der Liefermix für das Jahr 2021 setzte sich wie folgt zusammen: 43 Prozent aus Russland, 22 Prozent aus Norwegen, 19 Prozent aus der EU, insbesondere aus den Niederlanden und Deutschland, 13 Prozent aus verschiedenen weiteren Ländern, 3 Prozent aus Algerien. In der Jahresstatistik 2022 wird der Anteil an russischem Gas stark reduziert sein. Ab 1. Oktober 2022 beziehen die SGSW für das Winterhalbjahr direkt Gas aus Norwegen, welches in früheren Jahren ebenfalls an den europäischen Handelsplätzen beschafft worden ist. Zudem flösse deutlich weniger russisches Gas nach Europa, weshalb die berechneten Werte für das Jahr 2022 geringer ausfallen werden, so Graf.

Muss trotz der Vorkehrungen des Bundes respektive der Schweizer Gaswirtschaft, die Abhängigkeit von russischem Gas zu reduzieren, Gasbezüge kontingentiert werden, ist das Sache des Bundes, wie die Stadtwerke ihre Kundinnen und Kunden informierten. Dabei werde unterschieden zwischen geschützten und ungeschützten Verbrauchern. Zu den geschützten Verbrauchern zählen demnach:

Geschützte Verbraucher Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser

Öffentliche und private Spitäler

Altersheime, Pflegeheime

Polizei, Ambulanz, Feuerwehr

Trinkwasserversorgung, Energieversorgung

Abwasserreinigung, Abfallentsorgung

Zu den ungeschützten Verbrauchern, die mit einer Kontingentierung rechnen müssen, gehören:

Ungeschützte Verbraucher Industriegebäude

Bürogebäude

Sport- und Freizeitanlagen

Lagerhallen, Gewerbehäuser

Öffentliche und private Schulen

Verwaltungsgebäude (Gemeinde, Kantone, Bund)

Restaurants, Hotels

19 Grad in den Schulzimmern

Stadtrat Mathias Gabathuler, Vorsteher der Direktion Bildung und Freizeit, sagt, er könne nicht sagen, welche Schulhäuser in der Stadt mit Gas beheizt werden und welche mit Fernwärme aus dem Kehrichtheizkraftwerk. Sicher sei, dass den Empfehlungen des Bundes gefolgt werde, etwa bei der Reduzierung der Raumtemperatur in den Schulzimmern auf 19 Grad.

Schuldirektor Mathias Gabathuler. Bild: Ralph Ribi

Die Schulhäuser seien keine grossen «Energiefresser», sagt Gabathuler. In seine Zuständigkeit fallen aber auch die Bäder und Freizeitanlagen. Auch hier werde die Stadt den Empfehlungen oder Verordnungen des Bundes folgen, wenn es darum gehe, durch Schliessung der Hallenbäder oder Eissportanlagen Energie sparen zu können oder zu müssen.

Die St.Galler Stadtwerke erwarten, dass die Winterversorgung mit Gas mit all den eingeleiteten Massnahmen mit den erwähnten Einsparungen sichergestellt werden kann, wie es im Kundenbrief heisst.

