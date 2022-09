Preisschock in Gaiserwald: Das sagt das Volk zu den Stromtarifen

Energiekrise «Die hohen Strompreise sind unfair»: Das sagen die Einwohnerinnen und Einwohner von Gaiserwald zu den schweizweit höchsten Stromtarifen ab 2023 Die Gemeinde Gaiserwald mit seinen Dörfern Abtwil und Engelburg muss die Stromtarife massiv erhöhen. Die Gaiserwalderinnen und Gaiserwalder müssen mit jährlichen Mehrkosten von bis zu 1700 Franken pro Haushalt im Vergleich zu heute rechnen. Wir haben den Puls der Bevölkerung gefühlt. Ambra Elia Jetzt kommentieren 09.09.2022, 05.00 Uhr

Dunkle Wolken über dem Schweizer Strommarkt. Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Die hohen Strompreise sind unfair» Wir steuern gerade auf eine Energiekrise zu. Die Preise für Gas und Strom kennen gerade nur eine Richtung: steil nach oben. In der Gemeinde Gaiserwald bezahlen die Einwohnerinnen und Einwohner im nächsten Jahr schweizweit die höchsten Tarife für Strom, wie diese Zeitung Anfang dieser Woche berichtete.

Ein durchschnittlicher Haushalt bezahlt bis zu rund 1700 Franken mehr als heute für Strom. Eine Strassenumfrage zeigt, was die Einwohnerinnen und Einwohner der Dörfer Abtwil und Engelburg vom markanten Preisaufschlag halten und was sie tun wollen, um ihre Kosten zu senken.

Andrea Josef, 41: «Strompreise sind eine Belastung»

Ich bin natürlich absolut nicht erfreut über die Situation. Mich stört vor allem, dass die Gemeinde sich keinen Fehler eingesteht und sich nicht bei uns entschuldigt. Die Strompreise sind für jeden eine Belastung, insbesondere für die ärmere Schicht. Meine Familie und ich versuchen von nun an, auf so viel Strom wie möglich zu verzichten.

Andrea Josef, 41, Lehrerin, Abtwil Bild: Ambra Elia

Jérôme Loop, 30: «Ich finde es ziemlich extrem»

Dass die Preise in diesem Ausmass gestiegen sind, finde ich ziemlich extrem. Viel machen, ausser zu hoffen, dass es wieder besser wird, können wir in dieser Lage aber nicht. Wichtig ist jetzt, dass jeder ein bisschen achtsamer wird und bewusster mit der Stromnutzung umgeht. Ich habe früher schon darauf geachtet, werde es jetzt aber umso mehr tun.

Jérôme Loop, 30, Elektroplaner, Abtwil Bild: Ambra Elia

Ruth Romer, 68: «Wir konnten lange profitieren»

Es ist einfach so, dass es heute viel Strom braucht. Wir konnten glücklicherweise lange von tiefen Preisen profitieren. Jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, an dem wir lernen müssen, Strom zu sparen. Ich werde versuchen, weniger zu waschen, den Wäschetrockner nicht zu benutzen und die Raumtemperatur auf 19 Grad einstellen.

Ruth Romer, 68, Pensionärin, Engelburg Bild: Ambra Elia

Anes Costovic, 25: «Wir müssen es akzeptieren»

Meiner Meinung nach bringt es nichts, sich gross über die aktuelle Situation zu ärgern. Wir müssen kurzerhand akzeptieren, dass wir hier in Gaiserwald verhältnismässig mehr für den Strom bezahlen müssen, als das in anderen Gemeinden der Fall ist. So oder so: Ich verbrauche nicht unnötig Strom. Das habe ich nie getan und werde auch nie tun.

Anes Costovic, 25, Lagermitarbeiter, Abtwil Bild: Ambra Elia

Angela Egli, 50: «Die Lage belastet mich»

Mich belastet die Lage sehr stark. Ich habe vier Kinder, die alle noch zu Hause wohnen. Es ist leicht vorstellbar, wie viel Strom wir täglich brauchen. Meine Kinder wissen, dass sie von jetzt an nicht mehr so lange duschen dürfen wie gewohnt. Das habe ich ihnen als Erinnerung sogar auf einem Zettel neben der Dusche notiert.

Angela Egli, 50, Spielgruppenleiterin, Abtwil Bild: Ambra Elia

Liliane Frick, 63:« Es gefällt niemandem»

Die Stromtarife sind definitiv ein Gesprächsthema im Dorf. Wir wurden ziemlich überrascht mit dieser Nachricht und sie gefällt niemandem. Etwas dagegen unternehmen kann man vermutlich nicht. Ich werde in Zukunft nicht mehr mit dem E-Bike aus dem Haus gehen und habe bereits die Temperatur der Kühlschranks tiefer eingestellt.

Liliane Frick, 63, Sekretärin Redaktion, Abtwil Bild: Ambra Elia

Anina Haselbach, 19:« Ich kann die Situation nicht nachvollziehen»

Ich habe Schwierigkeiten nachzuvollziehen, weshalb die Stromtarife ausgerechnet in Gaiserwald so ansteigen. Ich habe mich zwar informiert, finde es aber trotzdem rätselhaft, wie es zu dieser Situation kommen konnte. Anderen in meinem Alter geht es bestimmt ähnlich. Mit der Stromnutzung werde ich ab jetzt sparsamer umgehen

Anina Haselbach, 19, Interactive Media Designer, Abtwil Bild: Ambra Elia

Ruth Neuenburger, 78: «Wir können nur hoffen»

Die momentane Situation mit dem Strom ist begreiflich und sicher schwierig für uns alle. Man muss einfach weiter nach vorne schauen und hoffen, dass es zu einer guten Lösung kommt. Ich achte ohnehin schon immer auf meinen Stromverbrauch. Meinen Geschirrspüler habe ich noch nie benutzt und die Wäsche wasche ich von Hand.

Ruth Neuenburger, 78, Pensionärin, Engelburg Bild: Ambra Elia

Magdalena Maier, 86: «Es ist nicht in Ordnung»

Ich finde es nicht fair, dass der Strom ausgerechnet in Gaiserwald so viel teurer wird als in anderen Gemeinden. Das ist wirklich nicht in Ordnung. Zudem verstehe ich die Ursache für diesen Preisanstieg nicht. Weil ich alleine wohne, verbrauche ich nicht viel Strom. Ich besitze keinen Fernseher und gehe oftmals sehr früh schlafen.

Magdalena Maier, 86, Pensionärin, Engelburg Bild: Ambra Elia

