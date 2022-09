St.Gallen: Pro und Contra zum Aufhängen von Weihnachtsbeleuchtung

ENERGIEKRISE Advent, Advent, (k)ein Lichtlein brennt: Ein Pro und Contra zum Aufhängen von Weihnachtsbeleuchtung in der St.Galler Innenstadt Soll die Stadt St.Gallen die Weihnachtsbeleuchtung an den Strom hängen oder in der Energiekrise darauf verzichten? Eine Kontroverse. Stadtredaktion Jetzt kommentieren 02.09.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die LED-Sterne über dem Bohl in St.Gallen. Bild: Arthur Gamsa (27. November 2020)

Pro: Der Energieverbrauch ist gering, die Tradition gewachsen

Luca Ghiselli, stv. Leiter Stadtredaktion. Bild: Hanspeter Schiess

Einfach die Weihnachtsbeleuchtung mal nicht aufhängen – und die Energiekrise ist gelöst. Wäre es wirklich so einfach, könnten sich vermutlich auch die grössten Weihnachtsfans mit der Massnahme anfreunden. Nur leider ist die ganze Sache viel komplizierter.

Es macht nämlich so gut wie keinen Unterschied, ob die Weihnachtsbeleuchtung hängt oder nicht. Es ist von der Energiebilanz her schlicht vernachlässigbar. «Aller Stern» verbraucht dank LED-Lampen, 14 Stück pro Stern, viel weniger Strom als die Vorgängerbeleuchtung. Es sind in etwa 12'000 Kilowattstunden, oder in etwa so viel, wie drei Vierzimmerwohnungen mit Elektroherd und Boiler im Jahr verbrauchen.

Die Einsparungen wären also gesamthaft gesehen äusserst gering. Jetzt kann man sich natürlich auf den Standpunkt stellen, dass das ein Entscheid mit Signalwirkung wäre. Das mag vielleicht zutreffen, aber die Bevölkerung ist ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Wenn oben die Sterne nicht brennen, darunter aber mit (gesamthaft gesehen wohl mehr Energieverbrauch) Crêpes gebraten, Glühwein aufgewärmt und Raclette geschmolzen wird, dann sieht auch sie die Symbolpolitik.

Dann sagen wir doch gleich den ganzen Weihnachtsmarkt ab? Spätestens da wird es aber schwierig, da Eingriffe in die private Wirtschaft nach Massnahmenkonzept des Bundes erst in der zweiten Stufe möglich werden. Ob die bis Advent erreicht ist, steht buchstäblich in den Sternen.

Niemand weiss, wie sehr sich die Lage zuspitzen wird. Jetzt bereits Weihnachten abzusagen, ändert nichts an dieser Ungewissheit. Die Stadt tut jedenfalls gut daran, sinnstiftende (und preisgekrönte) Traditionen, wie es «Aller Stern» geworden ist, nicht vorauseilend auf die Abschussliste zu nehmen. Sollte es wirklich ernst werden, sind die Sterne dann immer noch schnell ausgeknipst.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Contra: Es geht um die Glaubwürdigkeit der Behörden

Daniel Wirth, Leiter Stadtredaktion. Bild: Ralph Ribi

So wunderschön die St.Galler Weihnachtsbeleuchtung «Aller Stern» auch ist, so eindrücklich deren Illumination in der Marktgasse jeweils inszeniert wird, so warm das Licht auf die vielen Glühweinstände scheint - im Advent 2022 sollten die vielen Sterne in ihren Holzkisten bleiben und nicht ans Stromnetz gehängt werden.

Nicht weil «Aller Stern» eine Energieschleuder wäre. Aber Stromsparen fängt im Kleinen an. Exakt hier könnte die Stadt ihre Vorbildfunktion ausüben. Die Energiepreise kennen gegenwärtig nur eine Richtung: steil nach oben. Das Erdgas wurde teurer, das Benzin ebenso und nicht zuletzt der Strom. Der von Russland angezettelte Krieg in der Ukraine treibt uns in eine Energiekrise, wie sie jüngere Menschen noch nie erlebten.

Wie stark sie uns treffen wird? Das weiss niemand so richtig. Und diese Ungewissheit bereitet Kummer. Nur eines ist heute schon klar: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die für einen kleinen oder für den Mindestlohn arbeiten und eine Familie ernähren müssen, für die sind die massiv gestiegenen Energiepreise kein Klacks. Sie reissen ihnen ein tiefes Loch ins Portemonnaie. Eine 50er-Note mehr oder weniger für das Einkaufen zu haben, ist für sie existenziell.

Im Verzichten sind wir gegenwärtig geübt. Die Coronapandemie hat uns das gelehrt. Dass uns der Bundesrat jetzt erklärt, wo wir den Energieverbrauch reduzieren können, ist rührend. Deckel auf die Pfanne beim Wasser kochen, ein Grad weniger in der Wohnung, auf das Autofahren und auf das Fliegen verzichten. Als ob das viele Leute nicht bereits täten. Auch der städtische Energieminister Peter Jans gibt Tipps.

Mit dem Verzicht auf die Weihnachtsbeleuchtung könnte die Stadt die Glaubwürdigkeit der Behörden fördern. Darunter litte niemand, nicht ein Arbeitsplatz ginge verloren. Und eines ist gewiss: Das Christkind kommt trotzdem.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen