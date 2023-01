St.Galler Stadtwerke erhöhen Akontozahlungen um 30 Prozent

Energiekosten «Die Rechnung ist für alle gesalzen»: Die St.Galler Stadtwerke erhöhen ihre Akontobeträge um rund 30 Prozent Die steigenden Energiekosten sind in den St.Galler Haushalten merklich spürbar. Das schmerzt vor allem Personen, die sowieso schon knapp bei Kasse sind. Gabriela Hagen Jetzt kommentieren 10.01.2023, 12.00 Uhr

Anfang Jahr ist das Portemonnaie vielerorts leer und der Briefkasten voll mit Rechnungen. Bild: Manuela Jans-Koch

Der Begriff «Januarloch» kommt nicht von ungefähr. Kaum ist der Festtagskater überstanden, flattern die neuen Krankenkassenprämien und Steuerunterlagen ins Haus. Neu kommt ein Brief der Stadtwerke St.Gallen dazu. Die Stadtwerke werden die Akontorechnungen, also die Vorauszahlungen für Strom, per 1. Januar erhöhen. Da klafft manch ein Loch im Portemonnaie und der Monat trägt den Spitznamen zu Recht.

Seit Russland gegen die Ukraine Krieg führt, haben sich die Kosten für Energie markant verteuert. Nicht umsonst ruft der Bundesrat zum «Zu-Zweit-Duschen» und Lichterlöschen auf. «Strommangellange» ist zum Schweizer Unwort des Jahres 2022 gekürt worden.

Aufgrund der wesentlich höheren Tarife haben die St.Galler Stadtwerke entschieden, die Akontobeträge individuell um rund 30 Prozent nach oben zu korrigieren. Peter Graf, Bereichsleiter Energie, Verkauf und Marketing der Stadtwerke, schlüsselt auf: «Pro Jahr werden fünf Akontorechnungen und eine Abrechnung verschickt. Damit die Jahresrechnungen nicht zu hoch ausfallen, werden die Akontobeträge jeweils erhöht.» Generell würden die Akontobeträge immer nach der endgültigen Jahresrechnung neu berechnet, dies sei eine jahrzehntealte Praxis, sagt Graf.

Akontozahlungen erhöhen oder nicht – eine Frage der Perspektive

Peter Graf, Bereichsleiter Energie, Verkauf und Marketing der St.Galler Stadtwerke. Bild: PD

Im Kundendienst der St.Galler Stadtwerke haben sich vereinzelt Kunden gemeldet, die eine freiwillige Erhöhung der Akontozahlungen wünschen. Peter Graf sagt: «Es sind mehr Kundinnen und Kunden als früher, die eine Anpassung vornehmen wollen, aber immer noch nur vereinzelt. Aktuell gehen zwischen zwei und drei Anfragen pro Tag ein.»

Thomas Schwager, Geschäftsleiter des Mieterverbandes St.Gallen, präzisiert: «Wer finanziell gut da steht, und eine Nebenkostenerhöhung verkraften kann, sollte die Akontozahlungen nicht erhöhen.» Denn, es sei schwierig, später das zu viel bezahlte Geld zurückzufordern. Personen, die vom Staat Sozialhilfe beziehen und bei Akontozahlungen unterstützt werden, sollten jedoch den Akontobetrag an den Vermieter erhöhen, empfiehlt Schwager.

Remo Daguati, Geschäftsführer Hauseigentümerverband St.Gallen. Bild: PD

Remo Daguati, Geschäftsführer des Hauseigentümerverbandes St.Gallen, sagt: «Wir vom HEV empfehlen generell, die Akontozahlungen zu erhöhen, um Mehrkosten nicht auf einmal begleichen zu müssen.» Über eine freiwillige Erhöhung der Akontozahlungen sollten aber die Haushalte selbst entscheiden können, so Daguati.

Schwager, Interessenvertreter der Mieterinnen und Mieter, bringt es auf den Punkt: «Vermieter haben Interesse daran, möglichst hohe Nebenkosten zu verrechnen, damit sie auf der sicheren Seite sind und keinen Verlust einfahren.» Aktuell würden einige Vermieter Briefe an ihre Mieter verschicken und ihnen eine «freiwillige» Erhöhung ans Herz legen. «Ignorieren, denn die Nebenkosten sind im Mietvertrag fix geregelt», sagt Schwager.

Thomas Schwager, Geschäftsleiter Mieterverband St.Gallen. Bild: Regina Kühne

Bestehe der Vermieter aber auf einer Erhöhung der Akontozahlungen, bedeute dies eine einseitige Vertragsänderung. Diese müsse auf einem vom Kanton genehmigten Formular inklusive Rechtsmittelbelehrung mitgeteilt werden, anderenfalls sei sie nichtig. In anderen Worten: Ohne Zustimmung des Mieters fliesst nicht mehr Geld.

«Es trifft die Personen, die eh schon knapp bei Kasse sind»

Thomas Schwager sagt, dass Personen, die sich eine moderne, gut isolierte Wohnung leisten können, die über digitale Zähler an den Heizkörpern verfügen, eine individuelle Heizkostenabrechnung erhalten. Sie können finanziell profitieren, wenn sie weniger Energie verbrauchen.

Personen hingegen, die in Altbauwohnungen leben, eine Nebenkostenpauschale leisten und über keine individuellen Zähler verfügen, haben kein Sparpotenzial. Was nützt es, bei 16 Grad in der Wohnung zu schlottern, wenn der Nachbar es sich bei 25 Grad gemütlich macht und jeder am Ende gleich viel zahlt. Die Realität sei hart, sagt Schwager. «Denn es trifft genau die Personen, die eh schon knapp bei Kasse sind.»

Remo Daguati findet klare Worte: «Wir vom HEV sorgen uns über die fehlenden Lösungsansätze in der Politik. Wer Klimapolitik und Netto-null-Emissionen umsetzen will, sollte nicht nur wirtschaftliche, sondern eben auch sozialverträgliche und marktwirtschaftliche Lösungen anstreben. Auf diese Gefahr hat der HEV seit Jahren hingewiesen. Nun wird uns allen – Mietern wie Hauseigentümern – die Rechnung überaus gesalzen präsentiert.»

