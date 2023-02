St.Gallen will weg vom Gas: Wie die Stadtwerke die Zukunft planen

Energie Wie heizt St.Gallen in Zukunft? Diese Frage beantworten die Stadtwerke schon heute Statt mit Heizöl und Gas will St.Gallen bis 2050 mit Fernwärme, Biogas und Wärmepumpen heizen. Doch wie geschieht der Wechsel? Die Stadtwerke stellen jetzt die Weichen – und sagen, wie sich die Wärmeversorgung in Rotmonten, in der Multergasse und in Horn unterscheiden. Sandro Büchler Jetzt kommentieren 06.02.2023, 05.00 Uhr

Bis ins Jahr 2050 sollen in der Stadt St.Gallen 45 Prozent aller Haushalte mit Fernwärme geheizt werden. Dafür muss das Leitungsnetz ausgebaut werden. Bild: Keystone

Peter Graf und Beat Fausch von den St.Galler Stadtwerken blicken auf den Übersichtsplan, den sie als ihre Bibel bezeichnen. Graf ist Bereichsleiter Energie, Verkauf und Marketing, Fausch berät Privat- und Firmenkunden bei Wärme- und Energiefragen. Und ihre «Bibel» ist der Energieplan für St.Gallen.

Dieser sagt, wie die Stadt in Zukunft – konkret bis ins Jahr 2050 – mit Wärme und Energie versorgt werden soll. Die zwei zentralen Gebote: «Erstens weniger verbrauchen, und zweitens fossile Energiequellen durch Erneuerbare ersetzen», sagt Graf. Doch wie soll das gehen? Wie soll der Gasanteil von heute rund 44 Prozent auf rund 20 Prozent sinken, wobei die Hälfte davon zur Abdeckung der Spitzen in der Fernwärmeversorgung eingesetzt wird? Wo machen Wärmepumpen Sinn? Wie will die Stadt bis 2050 den Anteil an Fernwärme auf satte 45 Prozent steigern?

Die Stadt will bis 2050 klimaneutral werden. Fast 80 Prozent der St.Galler Stimmbevölkerung sagten vor zweieinhalb Jahren Ja zum Artikel Klimaschutz und Klimawandel in der Gemeindeordnung. Der CO 2 -Ausstoss soll bis ins Jahr 2050 auf null Tonnen reduziert und die fossilen Energien vollständig durch erneuerbare ersetzt werden.

Mit Fernwärme ist bei 700 Höhenmetern Schluss

Beat Fausch, Wärmeberater bei den St.Galler Stadtwerken. Bild: PD

Was das Energiekonzept vorschreibt, setzen die Stadtwerke in die Tat um. In ihrer «Bibel» – dem Energieplan – ist farbig markiert, wo im Stadtgebiet welcher Energieträger künftig favorisiert wird. «Die Gebäude in der Talsohle sollen mehrheitlich mit Fernwärme aus dem Kehrichtheizkraftwerk im Sittertobel geheizt werden.»

Damit die 130 Grad heisse Fernwärme beispielsweise auch ins höhergelegene Rotmonten-Quartier mit seinen vielen Einfamilienhäusern transportiert werden könnte, wären jedoch weitaus grössere Investitionen ins Verteilnetz nötig. «Aufgrund der Hydraulik wäre das zu kostspielig und technisch schwierig realisierbar», sagt Fausch. Deshalb stehen in Stadtteilen über 700 Meter andere Wärmelösungen im Fokus – etwa mittels Wärmepumpen und Wärme-Kraft-Koppelungs-Anlagen.

Peter Graf, Bereichsleiter Energie, Verkauf und Marketing bei den St.Galler Stadtwerken. Bild: PD

Der Energieplan zeichne den Weg zum Netto-Null-Ziel bei der Wärmeversorgung vor, sagen Bereichsleiter Graf und Wärmeberater Fausch. Dabei sei Weitsicht und viel Augenmass gefragt. «Denn das Energieversorgungsnetz lässt sich nicht in zwei Jahren auswechseln», sagt Graf. Vielmehr sei die Transformation zur grünen Stadt ein Generationenprojekt. Auch Übergangslösungen seien nötig. «Es kann für einen Liegenschaftsbesitzer Sinn machen, die Gasversorgung eines Gebäudes noch einige Jahre aufrechtzuerhalten und dieses dann ans Fernwärmenetz anzuschliessen, anstatt jetzt viel Geld in eine Bohrung für eine Erdsonde zu investieren.»

Alte Gasleitungen werden stillgelegt

Als Energieversorger der Stadt habe man immer das Gesamtsystem im Blick. «Dabei beurteilen wir nicht, was heute am effizientesten ist, sondern was morgen und übermorgen am sinnvollsten ist», sagt Fausch. Ein Beispiel: Im westlichen Teil der Multergasse steht der Einbau der Fernwärmeleitung zur Diskussion.

«Doch wir warten auf die dritte Ausbauetappe, damit wir die Multergasse nur einmal aufreissen müssen und die Leitungen so in einem Schritt einbauen können.»

Hier in diesem Bereich der Multergasse steht der Ausbau der Fernwärme zur Diskussion. Doch die Stadtwerke wollen zuwarten. Bild: Arthur Gamsa (12.12.2022)

Auch andernorts ist die Transformation der Wärmeversorgung in vollem Gang: Nämlich in Horn. In die Thurgauer Seegemeinde liefern die Stadtwerke ebenfalls Gas. Nun müssen dort in einer Quartierstrasse die Leitungen saniert werden. Von neun Einfamilienhäusern in der Strasse sind aber nur drei an die Gasversorgung angeschlossen. «Da für solche Gebäude Wärmepumpen besser geeignet sind, wird die Leitung nicht ersetzt und in zwei Jahren stillgelegt. So wird jeder Ersatz einer Gasleitung auf den Prüfstand gestellt», sagt Bereichsleiter Graf. Die Hausbesitzer müssen sich nach einer Alternative umschauen, um ihre vier Wände zu heizen.

Ein Szenario, das auch in der Stadt mehr und mehr Thema wird. Weil immer mehr von Gas wegwollen und die Stadt die Transformation auch Schritt für Schritt forciert, wird in Quartieren, in denen gemäss Energieplan Fernwärme oder Wärmepumpen vorgesehen sind, langfristig kein Gas mehr fliessen. «Dort, wo die Leitungen in 10 bis 20 Jahren an ihr Lebensende kommen und nicht mehr erneuert werden, beraten wir deshalb schon jetzt die Hauseigentümerinnen und -eigentümer für Alternativen», so Fausch.

Weg vom russischen Gas

Kommt hinzu: Weil Russland im Zug des Ukrainekrieges den Gashahn zugedreht hat und Europa Gas aus anderen Ländern importieren musste, stieg vergangenes Jahr bei den Stadtwerken die Zahl der Beratungen sprunghaft an. Früher sei bei Gasbezügern in der Stadt vielfach einzig die Kombination aus Preis und Ökologie ausschlaggebend gewesen, sagt der Wärmeberater.

«Jetzt spielen ethische Fragen eine viel grössere Rolle. Heizen mit Gas ist für viele ein No-Go geworden.»

Um Russlands Kriegskasse nicht zu unterstützen, hätten einige unverzüglich eine neue Heizung installieren wollen. «Einzelne sogar, die kurz zuvor noch eine neue Gasheizung eingebaut hatten», sagt Fausch. Allerdings ist in Europa der Anteil an russischem Gas vergangenes Jahr stark gesunken.

Der Krieg habe die Abhängigkeiten offengelegt – und so auch die Notwendigkeit zum Wegkommen von fossiler Energie vor Augen geführt. «Für uns ist das nicht neu», sagt Bereichsleiter Graf. «Wir müssen die Welt verändern – wir tun das hier im Kleinen für die Stadt.» Dies heisse jedoch nicht, dass im Jahr 2050 kein Gas mehr benötigt wird. «Für industrielle Anwendungen – als Ergänzung im Fernwärmesystem und für Wärmekraft-Kopplungs-Anlagen – bleibt Gas in der Stadt auch künftig wichtig.» Der Bedarf werde sich bis 2050 aber ungefähr halbieren.

Stadtrat will bei Fernwärme vorwärts machen

Was aber, wenn das Netto-Null-Ziel schneller erreicht werden soll, wie dies bereits gefordert wird? Das Stimmvolk des Kantons Basel-Stadt hat im November etwa beschlossen, bis 2037 klimaneutral zu werden. Müssen Beat Fausch und Peter Graf ihre «Bibel», den Energieplan, neu schreiben? Da dies eine politische Frage ist, geben nicht die beiden Herren von den Stadtwerken Antwort, sondern ihr Vorgesetzter.

Peter Jans, Stadtrat, Technische Betriebe. Bild: Benjamin Manser (18.01.2022)

Peter Jans, Stadtrat und Direktor der Technischen Betriebe, sagt, der Energieplan zeige als Zielbild, wo in Zukunft welches erneuerbare Wärmeversorgungssystem vorgesehen ist. «Aber er macht keine Aussagen zum Tempo. Insofern würde eine Vorverschiebung des Zieljahres am Energieplan nichts ändern.»

Jans erinnert daran, dass der Entscheid zum Einbau einer erneuerbaren Heizung nicht bei der Stadt, sondern bei den Liegenschaftseigentümerinnen und -eigentümern liege. Die Stadt unterstütze jedoch einen Wechsel mit Förderbeiträgen und biete mit Fernwärme überhaupt erst eine klimafreundliche Alternative zu fossilen Heizungen. Der Stadtrat wolle den Ausbauprozess bei der Fernwärme beschleunigen und habe die entsprechende Planung veranlasst. Jans fügt hinzu:

«Aber auch bei allem guten Willen schätze ich 2037 bei den heutigen gesetzlichen Rahmenbedingungen als kaum erreichbar ein.»

