Energie und Umwelt Ein Drittel der St.Galler Flachdächer sollte begrünt sein – neue Regel stösst Solarunternehmen sauer auf Neu sollen Solaranlagen nur noch zwei Drittel eines Flachdachs einnehmen, der restliche Drittel muss begrünt sein. Unternehmen der Solarbranche sind mit dieser Regel nicht einverstanden. Die entsprechenden Ämter der Stadt St.Gallen verweisen darauf, dass es nur eine Empfehlung ist. Dinah Hauser 23.02.2021, 05.00 Uhr

Die Dächer der Olmahallen sind mit Solaranlagen bestückt. Bild: Ralph Ribi

Das städtische Energiekonzept beisst sich mit dem Umweltkonzept. So sollen einerseits Solaranlagen gefördert werden. Der Fotovoltaik (FV) kommt bei der erneuerbaren Energie ein grosser Teil zu: Rund 20 Prozent des gesamten Strombedarfs könnten mittels Solaranlagen produziert werden, gemäss Bundesamt für Energie. Anderseits sollen Flachdächer in der Stadt St.Gallen auch begrünt werden. Das Stadtklima könnte so angenehmer gestaltet werden, da begrünte Dächer eine kühlende Wirkung haben. Dieser Zielkonflikt ist Thema einer Interpellation, welche der Stadtrat bereits schriftlich beantwortet hat. Sie ist auf der Traktandenliste der Parlamentssitzung vom 23. Februar zu finden.

Betroffen von diesem Interessenkonflikt sind demnach Flachdächer, welche rund einen Drittel der für FV geeigneten Dachflächen ausmachen. Peter Jans weiss um den Zielkonflikt. Er ist der zuständige Stadtrat für die Direktion Technische Betriebe, zu denen auch die Dienststelle Umwelt und Energie gehört. «Hier gibt es verschiedene Interessen und Ansprüche», sagt Jans. Einerseits stünden mit der Begrünung die Biodiversität und das Klima im Fokus. Er sagt jedoch auch:

«Wenn wir die Ausbauziele erreichen wollen, dann müssen wir jährlich dreimal so viele Solaranlagen bauen wie bisher.»

Stadtrat Peter Jans, Direktion Technische Betriebe. Bild: PD

In den vergangenen fünf Jahren betrug der Zubau von Fotovoltaikanlagen jährlich 1500 Kilowatt Peak. Kilowatt Peak misst hierbei die Spitzenleistung einer Anlage. Um bis 2050 CO2-neutral zu sein, ist allerdings ein jährlicher Zubau von 4500 Kilowatt Peak nötig.

Die Dienststelle Energie und Umwelt sowie das Amt für Baubewilligungen haben sich zusammengesetzt und sich diesem Zielkonflikt angenommen. Herausgekommen ist dabei, dass ein Drittel der Dachfläche begrünt werden soll, die restlichen zwei Drittel für Solaranlagen genutzt werden sollen.

Unternehmer wusste bis vor kurzem nichts von der Praxis

Stefan Merz fühlt sich von der Regelung überrumpelt. Der Geschäftsführer der in St.Gallen ansässigen Solarmotion GmbH hatte dies vor kurzem per Zufall aus seinem beruflichen Umfeld erfahren. Danach vereinbarte er einen Termin beim städtischen Amt für Baubewilligungen, um sich zu informieren. «Dort ist mir erklärt worden, dass man das ab sofort so umsetzen möchte.»

Gegen die Idee an sich, Grün- und Solarflächen zu kombinieren, hat Merz nichts. «Dies bringt auch Vorteile. Denn kühle Module arbeiten effizienter.» Der Wirkungsgrad wäre also höher. Was ihn stört, ist, dass diese Vorgaben ohne Ankündigung eingesetzt wurden. Merz sagt:

«Dies gefährdet aktuelle Projekte und macht die Planung unsicher.»

Er empfindet es als befremdlich, dass die Branche bei der Ausarbeitung nicht mit einbezogen wurde.

Kosten höher als bei flacher Anlage

Er sieht auch die Gefahr, dass Interessierte nun mehr Hemmungen hätten, eine Solaranlage anzuschaffen. Denn kombiniert mit einer Dachbegrünung könne der Aufwand sowie die Kosten erheblich höher sein. Erstens benötigen begrünte Dächer mehr Unterhalt. Zweitens braucht es in einigen Fällen erhöhte, sogenannte aufgeständerte Anlagen, wenn sich Grünflächen darunter befinden.

Derzeit können flache Anlagen im vereinfachten Verfahren bewilligt werden. Es nennt sich Meldeverfahren. Für hochgeständerte Anlagen ist jedoch ein reguläres Baugesuch einzureichen. Nicht nur sind die Kosten für die Erstellung solcher Anlagen grösser. Der Bewilligungsprozess ist komplexer und benötigt mehr Zeit.

Merz sagt: «Es kommt mir so vor, als hätte man die Kostenfolgen und den erhöhten Aufwand bei der Ausarbeitung nicht bedacht.» Zudem verliere er durch die Kurzfristigkeit als Unternehmer die Glaubwürdigkeit. «Gewisse Projekte brauchen Jahre. Wenn dazwischen ohne Vorwarnung die Voraussetzungen ändern, dann muss man wieder von vorne anfangen.» Dies sei mit entsprechenden Kosten für den Kunden verbunden, wodurch dieser das Projekt dann fallen lassen könnte. «Das ist sicher auch nicht im Sinn der Stadt», sagt Merz.

Auch ein anderer Unternehmer aus der Region meldete sich bei der Redaktion, da er sich von der Regelung ähnlich überrumpelt fühlt. Er möchte aber anonym bleiben.

Grosse Dächer müssen begrünt werden

Peter Jans nimmt der Argumentation etwas Wind aus den Segeln. «Dabei handelt es sich nicht um eine verbindliche Regel, sondern um eine Empfehlung.» Ivan Furlan, Dienststellenleiter des städtischen Amts für Baubewilligung, gibt Einblick in die Rechtslage. Das Amt hat mit der Dienststelle für Umwelt und Energie die Empfehlung ausgearbeitet.

Für Flachdächer bis 100 Quadratmeter gibt es laut Furlan keine Regelungen zur Begrünung. Ab 100 Quadratmetern schreibt es die Bauordnung aber vor.

«Wir sind also gesetzlich verpflichtet, die Baugesuche entsprechend zu beurteilen.»

Möchte der Liegenschaftsbesitzer in diesem Fall auf eine Begrünung verzichten, so wäre eine Ausnahmebewilligung nötig.

Ivan Furlan, Dienststellenleiter des städtischen Amts für Baubewilligung. Bild: Benjamin Manser

Die Begrünung von Flachdächern hatte ursprünglich die Funktion, das Wasser zurückzuhalten, damit bei Regen die Kanalisation entlastet wird. Mittlerweile hat eine Dachbegrünung weitere Aufgaben übernommen auch im ökologischen Bereich, wie es in der Interpellationsantwort heisst. Dies betreffe nebst der Kühlung des Stadtklimas etwa die Biodiversität.

Als die Bauordnung im Jahr 2000 erlassen worden sei, seien Solaranlagen noch nicht auf dem Vormarsch gewesen, sagt Furlan. «Seit ein paar Jahren stellen wir aber fest, dass immer mehr FV-Anlagen gebaut werden.» Auch ihm ist der Interessenkonflikt zwischen Energie- und Umweltkonzept bewusst.

«Deswegen möchten wir beiden Zielen, Klima und Energie, so gut es geht gerecht werden.» Dies sei bei der Ausarbeitung der Empfehlung im Zentrum gestanden. Schliesslich würden begrünten Dächern auch ein grosses Potenzial zugesprochen, wenn es um das Stadtklima gehe. Furlan sagt:

«Wir sind der Meinung, dass bei grossen Dächern, auf denen eine FV-Anlage installiert ist, mindestens ein Drittel begrünt sein soll. Dann sehen wir die Pflicht der Begrünung erfüllt.»

Seit rund einem Jahr sei diese Empfehlung nun in Beratungsgesprächen weiter gegeben worden.

Für Furlan sei es verständlich, dass für Anlagenbauer primär ihre Anlagen im Vordergrund stehen. Er sehe sich aber auch in der Pflicht, dem Anliegen des Stadtklimas mit den begrünten Dächern die notwendige Beachtung zukommen zu lassen. Er sagt denn auch, dass die Mitarbeitenden in den Beratungsgesprächen entsprechend das Gegenüber von dieser Lösung überzeugen. Furlan fügt an: «Die Bauherren profitieren schliesslich auch von der Regelung.» Er spricht damit an, dass so letztendlich zwei Drittel der Dachfläche nicht zwingend begrünt werden müssen. Das Amt für Baubewilligungen verzichte hier auf die Forderung einer kompletten Begrünung.