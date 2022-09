Lokalgeschichte Stadt unter Strom: Vor 125 Jahren hat das erste Elektrizitätswerk in St.Gallen seinen Betrieb aufgenommen Viele fürchten, dass im Winter bei uns die Lichter ausgehen könnten. Vorher werden nun am 17. September die ersten 125 Jahre der städtischen Stromversorgung gefeiert. Reto Voneschen Jetzt kommentieren 15.09.2022, 05.00 Uhr

Das neue Elektrizitätswerk an der Steinachstrasse zur Zeit der Inbetriebnahme 1897. Bild: Stadtarchiv St.Gallen

1897 ist ein wichtiges Jahr auf dem Weg zur heutigen Stadt St.Gallen. Im Januar vor 125 Jahren nahm das allererste städtische Elektrizitätswerk (EW) an der Steinachstrasse seinen Betrieb auf. Am 6. Februar 1897 wurde nach 13 Monaten Bauzeit auch die dazugehörige elektrische Strassenbeleuchtung eingeschaltet. Und am 20. Mai 1897 nahm – nach einem rauschenden Einweihungsfest am Vortag – das Tram seinen Betrieb auf. Damit wurden die Fundamente der Stromversorgung und des innerstädtischen öffentlichen Verkehrs gelegt, wie wir sie heute noch kennen.

In der Zeit um 1900 erlebte St.Gallen einen unerhörten wirtschaftlichen, technischen, baulichen und bevölkerungsmässigen Aufschwung. Man träumte davon, zur Welt- und Grossstadt zu werden. Basis des Booms war die Hochkonjunktur der Stickereiindustrie, die ihre Produkte in alle Welt lieferte. Der Innovationsschub jener Jahre zeugt von der damaligen Euphorie und dem Zukunftsglauben vieler Städterinnen und Städter, aber auch davon, dass damals die finanziellen Mittel vorhanden waren, um neue technische Entwicklungen auszuprobieren.

Führungen und ein Film Vor gut 125 Jahren hat das erste Elektrizitätswerk in der Stadt St.Gallen seinen Betrieb aufgenommen. Am kommenden Wochenende erinnern die St.Galler Stadtwerke (SGSW) an dieses Jubiläum und die damit ausgelöste Elektrifizierung immer weiterer Teile des Alltags. Gefeiert wird sinnigerweise am Standort des ersten EW an der Steinachstrasse 47–49. Die dortigen Gebäude gehen teilweise auf dieses zurück und werden bis heute von den Technischen Betrieben der Stadt als Werkhof benutzt. Am Samstag, 10 bis 17 Uhr, stehen an der Steinachstrasse verschiedene Rundgänge sowie ein Kurzfilm über die Geschichte der städtischen Stromversorgung auf dem Programm. Dazu gibt’s ein Kinderprogramm, einen Wettbewerb und – natürlich – eine Festwirtschaft. Mit dem Jubiläumsfest wollen die Stadtwerke einen Einblick in die tägliche Herausforderung der Stromversorgung bieten. Gleichzeitig wollen sie dabei nach über zwei Jahren Zwangspause wegen der Pandemie wieder einmal in direkten Kontakt mit ihrer Kundschaft treten. (vre) www.sgsw.ch/strom125

Strom als Jahrmarktattraktion

Die Einführung des elektrischen Stroms war allerdings kein Spontanentscheid. Elektrizität war auch keine neue Erfindung: Ein Leipziger Professor baute bereits 1743 eine erste Elektrisiermaschine, die sich zur Attraktion zuerst «in gehobenen Kreisen» und dann auf Jahrmärkten mauserte. Im 19. Jahrhundert nahm die Entwicklung elektrischer Errungenschaften, darunter des Telegrafen, Fahrt auf. 1875 wurde im Kulmhotel in St.Moritz die erste Gleichstrom-Lichtbogen-Beleuchtungsanlage der Schweiz in Betrieb genommen.

1896 werden auf dem Marktplatz die ersten elektrischen Kabel verlegt. Bild: Stadtarchiv St.Gallen

1879 konnte sich die Bevölkerung aus Stadt und Region St.Gallen aus erster Hand über die elektrische Beleuchtung informieren: An Pfingsten jenen Jahres beleuchteten die Gebrüder Sulzer aus Winterthur die Festhütte am kantonalen Schützenfest in Flawil.

In St.Gallen fanden kurz danach erste elektrische Lichtproben an der Vadianstrasse und auf dem Vadianplatz statt. Sie wurden enthusiastisch aufgenommen. Und rasch wurden Forderungen laut, die damals auf Plätzen und an Strassen gebräuchlichen, schummrigen und einer Grossstadt unwürdigen Gaslaternen zu ersetzen.

Angst ums Gaswerk

So schnell, wie sich weitere Kreise das offenbar wünschten, wurde St.Gallen nicht von der «dunklen Stadt» des 19. zur «erleuchteten Stadt» des 20. Jahrhunderts. All jene, die sich in den 1880er-Jahren für die Einführung der öffentlichen Elektrizität in St.Gallen engagierten, bekamen von den Stadtbehörden zuerst einmal zu hören, dies sei kein wirklich dringliches Anliegen.

Hintergrund dieser Abwehrhaltung waren Ängste um die Zukunft des Gaswerks. So wurde 1887 auch ein erstes privates Konzessionsgesuch für ein Elektrizitätswerk abgelehnt, weil ein solches EW eine zu grosse Konkurrenz für das eben von der Stadt übernommene Gaswerk sei.

Zwei Wagen der kurz vorher eingeweihten, elektrisch betriebenen St.Galler Trambahn 1897 auf dem Unionplatz, der heutigen Strassenkreuzung Schibenertor. Bild: Stadtarchiv St.Gallen

Stoppen liess sich die Entwicklung allerdings nicht: Jahre bevor die Stadt begann, Strom zu liefern, wurden einzelne Geschäfts- und Gewerbeliegenschaften mit Strom beleuchtet, der mit eigenen Gasmotoren erzeugt wurde. Ab 1886 wurde auch im Gaswerk an der Steinachstrasse Strom erzeugt; er wurde im benachbarten Schlachthof und im Operationssaal des Kantonsspitals eingesetzt.

1887 wurden verschiedene Räume im Industrie- und Gewerbemuseum, 1891 die neu erstellte Union-Bank elektrisch beleuchtet. Ab Anfang der 1890er-Jahre nahm der Druck für eine öffentliche elektrische Strassenbeleuchtung wieder stark zu. Unter anderem mit dem Argument, man dürfe eine dermassen wichtige Entwicklung für die Öffentlichkeit nicht Privaten und Spekulanten überlassen.

Dampfturbine des St.Galler EW mit Bedienungsmannschaft um 1908. Bild: Stadtarchiv St.Gallen

In Rekordzeit erstellt und in Betrieb genommen

Den Durchbruch beim Entscheid, ein eigenes Elektrizitätswerk zu bauen, brachte schliesslich die Diskussion um die Einführung der Trambahn. Nachdem sich Pferde- und Gasbetrieb dafür als nicht tauglich erwiesen hatten, ging’s Schlag auf Schlag: An Bürgerversammlungen im Juni, August und November 1895 wurde nicht nur der Bau des Trams, sondern auch eines eigenen EWs beschlossen. Die Bauarbeiten dafür starteten im Januar 1896. In Betrieb genommen wurden die beiden Vorhaben bereits ein Jahr bis anderthalb Jahre später – an heutigen Verhältnissen gemessen also in Rekordzeit.

Die St.Galler Lichtwoche vom 14. bis 22. Oktober 1933 sollte der Stadt die Vorzüge elektrischer Werbung zeigen. Im Bild Werbetafeln entlang der Bahnhofstrasse. Bild: Stadtarchiv St.Gallen

Neben dem Betrieb des Trams diente der elektrische Strom aus dem EW an der Steinachstrasse zuerst fast ausschliesslich für Beleuchtungszwecke. Elektrische Haushaltgeräte wie Bügeleisen, Heizstrahler und Kochherde fanden erst nach dem Ersten Weltkrieg grössere Verbreitung. Die Bedeutung von elektrischem Strom hat seither stetig zugenommen – etwa durch die Einführung des Radios, des TV-Geräts und der Unterhaltungselektronik sowie in jüngster Zeit durch die Computerisierung und Digitalisierung von Gesellschaft und Wirtschaft.

Die Stromversorgung für die öffentliche Beleuchtung bleibt allerdings eine wichtige Aufgabe. Bei der Betriebseröffnung 1897 waren am Stadtsanktgaller Stromnetz 39 Bogen- und 2600 Glühlampen angeschlossen. Die Gaslaternen behielt bis nach dem Ersten Weltkrieg die Oberhand, danach legten die elektrischen Strassenlampen rasch und massiv zu: 1950 waren in St.Gallen 2500 elektrische und 244 Gaslaternen in Betrieb, 1971 waren es 5000 elektrische und nur noch fünf Gaslampen. Heute brennen auf St.Galler Stadtgebiet Nacht für Nacht rund 8000 elektrische Strassenlaternen. Davon sind rund 40 Prozent mit energiesparenden LED-Leuchten ausgestattet.

