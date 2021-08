Anschluss ans Anergienetz: Shopping-Arena will CO2-neutral werden

Energie Shopping-Arena will CO2-neutral werden: Einkaufszentrum wird künftig mit Abwärme aus St.Galler Industriebetrieben versorgt Das Anergienetz im Westen der Stadt wächst schneller als ursprünglich geplant. Mit der Abwärme aus Industriebetrieben soll nun auch die Shopping-Arena mitsamt Fussballstadion und Einrichtungshaus Ikea beheizt werden. Gleichzeitig wird die DGS Druckguss Systeme AG ans Netz angeschlossen. Christina Weder 11.08.2021, 05.00 Uhr

Die Shopping-Arena in St.Gallen-Winkeln: Durch den Beitritt zum Anergienetz sollen die CO 2 -Emissionen deutlich gesenkt werden.

Bild: Benjamin Manser

Im Westen der Stadt St.Gallen gibt es ein Pionierprojekt: Seit knapp zwei Jahren ist das erste sogenannte Anergienetz in St.Gallen in Betrieb. Die Idee ist bestechend: Abwärme, die in Industriebetrieben entsteht und bisher ungenutzt verpuffte, wird in ein Netz eingespeist und mittels Wärmepumpen zum Heizen der umliegenden Betriebe genutzt. Im Industriegebiet St.Gallen West/Gossau Ost gibt bis jetzt ein erster Industriebetrieb seine Wärme ab.

Nun steht das Anergienetz vor einem bedeutenden Ausbauschritt. Wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht, konnte die Energienetz GSG AG Vorverträge mit zwei Betrieben abschliessen: Mit der DGS Druckguss Systeme AG kommt eine Abwärmelieferantin hinzu, mit der Swiss Prime Site Immobilien AG eine Abwärmebezügerin. Letztere ist die Eigentümerin der Shopping-Arena in St.Gallen-Winkeln. Geplant ist, dass das Einkaufszentrum mitsamt dem Fussballstadion Kybunpark und dem Einrichtungshaus Ikea ab Ende 2022 oder Anfang 2023 mit Energie aus dem Anergienetz versorgt wird. Gleichzeitig soll auch die DGS ans Netz angeschlossen werden.

Einige Hürden sind zu nehmen

Simon Schoch, Geschäftsführer Energienetz GSG AG. Bild: PD

Für Simon Schoch, Geschäftsführer der Energienetz GSG AG, ist es ein wichtiger Schritt. Und einer, der früher kommt als ursprünglich geplant. Ein Ausbau des Anergienetzes sei von Anfang an vorgesehen gewesen, doch nun sei man dem Zeitplan um ein bis zwei Jahre voraus. Er führt das auf die Initiative und den Bedarf der Vertragspartner zurück.

Bis die Shopping-Arena und die DGS allerdings ans Netz angeschlossen werden können, sind einige Hürden zu nehmen. Zuerst müsse die technische Machbarkeit geprüft werden, sagt Schoch. Anschliessend müssten Fragen der Wirtschaftlichkeit und der Finanzierung geklärt werden. Besonders herausfordernd: Der Preis, den die Betriebe für die Anergie zahlen müssen, steht in Konkurrenz zu den Kosten für herkömmliche Energieträger wie Heizöl und Erdgas. Und diese sind derzeit sehr günstig.

Die Betriebe müssten also bereit sein, im Moment einen etwas höheren Preis für die saubere Energie zu zahlen. Dafür werde aber der gesamte Betrieb und Unterhalt der notwendigen Anlagen durch die Betreibergesellschaft sichergestellt, sagt Schoch: «Die Kunden erhalten ein Rundum-Sorglos-Paket.» Zum bevorstehenden Ausbau des Netzes sagt Schoch:

«Er ist noch nicht in trockenen Tüchern, aber die Vorzeichen sind gut.»

An der Energienetz GSG AG, die vor drei Jahren gegründet wurde, sind die Städte Gossau und St.Gallen sowie die St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG (SAK) mit je 31,6 Prozent beteiligt. Die Gemeinde Gaiserwald hält 5,2 Prozent. Vor knapp zwei Jahren ging das Netz im Westen der Stadt in Betrieb. Bis jetzt sind drei Betriebe angeschlossen, die mit Abwärme versorgt werden: die Schläpfer Altmetall AG, der Schleifmaschinenhersteller Steinemann Technology AG und die City-Garage AG. Die Abwärme, die sie beziehen, stammt von den Kühlanlagen des Fleischverarbeiters Ernst Sutter AG. Durch den Wärmeverbund können die CO 2 -Emissionen im erschlossenen Gebiet um rund 510 Tonnen pro Jahr reduziert werden.

Abwärme aus der DGS: Sie entsteht beim Kühlen von flüssigem Aluminium

Mit der DGS Druckguss Systeme AG stösst nun eine zweite Abwärmelieferantin dazu. Das sei wichtig, um in Spitzenzeiten die Versorgung sicherzustellen und die Kapazität für zukünftige Ausbauetappen zu erschliessen, heisst es in der Medienmitteilung. Die DGS entwickelt und produziert Leichtmetall-Druckgusskomponenten, die hauptsächlich in der Automobilindustrie Verwendung finden. Die Abwärme entsteht dabei vor allem während des Giessprozesses, wenn das 700 Grad heisse, flüssige Aluminium heruntergekühlt werden muss, damit die Bauteile erstarren. Zudem produzieren die Hydraulikaggregate der Giessanlagen im Betrieb weitere Abwärme.

Andreas Müller, CEO DGS Druckguss Systeme AG. Bild: Urs Bucher

Laut CEO Andreas Müller nutzt die DGS die Abwärme bereits für den Eigenbedarf. Via Wärmetauscher werden die eigenen Büros und die neue Produktionshalle geheizt. Doch es resultiere immer noch ein «erheblicher Überschuss». Diese überschüssige Wärme wird bis jetzt mittels eines Wasserkreislaufs über den gesamten Betrieb in mehreren Kühltürmen an die Umgebung abgegeben. Sie verdunstet und verpufft. In Zukunft wird das nicht mehr der Fall sein. Andere Betriebe werden diese Abwärme dereinst nutzen können.

Für Müller ist klar: Die DGS wolle damit einen Beitrag zur CO 2 -Reduktion und zur Modernisierung der Wärmeversorgung in der Region leisten.

«Ausserdem verbessern wir den CO 2 -Fussabdruck der DGS.»

Diese hat sich gegenüber ihren Kunden verpflichtet, bis 2039 CO 2 -neutral zu produzieren. Dennoch sieht auch Müller Herausforderungen: Einerseits müsse die gesammelte Abwärme kostengünstig zur Verfügung gestellt, andererseits die Wärmeversorgung für die Abnehmer sichergestellt werden – und zwar auch dann, wenn der Betrieb der DGS einmal ruht wie zum Beispiel über Weihnachten.

In der 2020 eröffneten Produktionshalle der DGS Drucksysteme AG in Winkeln wird bereits mit eigener Abwärme geheizt. Bild: Urs Bucher

Ein Schritt zu einem CO 2 -neutralen Einkaufszentrum

Auch die Swiss Prime Site Immobilien AG, die Eigentümerin der Shopping-Arena, hat sich Ziele gesetzt, was die Nachhaltigkeit anbelangt: Bis 2040 will sie laut dem Kommunikationsverantwortlichen Mladen Tomic in ihrem Immobilienportfolio die Klimaneutralität erreichen. Heute werden zum Heizen und Klimatisieren der Shopping-Arena hauptsächlich klassische Quellen und interne Abwärme verwendet. Durch den Beitritt zum Wärmeverbund könnten die CO 2 -Emissionen deutlich gesenkt werden. Beziffern könne er die erwartete CO 2 -Reduktion noch nicht, sagt Tomic. Aber:

«Wir gehen davon aus, dass wir mittels Abwärme und dem Anergienetz über 90 Prozent der benötigten Heizenergie decken können.»