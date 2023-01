ENERGIE «Es ist wie bei einer Hypothek»: Peter Graf von den St.Galler Stadtwerken erklärt zeitlichen Verzug bei sinkenden Gaspreisen Die Börsenpreise für Gas sind so tief wie seit 2021 nicht mehr. Die Tarife für die Konsumenten würden aber frühestens 2024 sinken, sagt Peter Graf, Bereichsleiter Energie, Verkauf und Marketing bei den St.Galler Stadtwerken. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 17.01.2023, 05.00 Uhr

Die Stadtwerke geben die gesunkenen Börsenpreise für Gas noch nicht an die Konsumenten weiter. Bild: Getty

Viele Einwohnerinnen und Einwohner klagen wegen der hohen Gaspreise. Sie auch?

Peter Graf: Ich wohne in der Stadt, allerdings in einem Haus ohne Gasversorgung. Wir heizen mit einer Wärmepumpe. Die Strompreise sind auf den 1. Januar ebenfalls gestiegen, allerdings ist der Aufschlag weniger gross als beim Gas.

Anfang Jahr nun sind die Gaspreise wegen des milden Winters und mehr gewonnener Windenergie wieder gesunken. Noch spüren die Abnehmerinnen und Abnehmer das nicht im Portemonnaie, weil die Preise gleich bleiben. Hat die Kundschaft Verständnis dafür?

Nach der Preiserhöhung im Juni 2022 bekamen wir einige Anrufe, aber nicht viele in der Summe. Auch jetzt ist es ruhig. Die Börsenpreise für Gas sind auf Vorkriegsniveau zurückgefallen. Doch das wirkt sich nicht sofort aus. Wir kaufen die Energie strukturiert früh ein, zwei bis drei Jahre im Vorhinein. Wenn die Preise nun sinken, ist für 2023 fast kein Effekt mehr möglich. Wir haben uns bereits mit 88 Prozent der nötigen Energiemengen eingedeckt. Das Gas, das wir jetzt verkaufen, stammt aus jener Zeit, als die Preise noch höher waren. Es ist ein bisschen wie bei einer Hypothek. Wenn die Zinsen fallen, läuft sie dennoch weiter. Man kann die Konditionen erst anpassen, wenn man die nächste Hypothek abschliesst.

St.Gallen kauft strukturiert ein. Gibt es andere Strategien?

Wir kaufen auf drei Jahre hinaus jeden Monat einen Sechsunddreissigstel Energie. So entsteht der Durchschnittspreis. Wir könnten kurzfristig einkaufen, viel kurzfristiger. Nur einen Monat im Vorhinein, alles auf einmal. Das Risiko aber wäre immens. Die Preise sind nun zwar gesunken. Es könnte aber auch das Gegenteil eintreten. Nehmen wir an, es gibt einen sehr strengen Winter. Die Preise steigen, deutlich höher, als sie nun sind. Wenn man dieses Risiko auf Tranchen verteilt, dämpft das die massiven Preisaufschläge. Es dämpft aber auch Preissenkungen.

Peter Graf, Bereichsleiter Energie, Verkauf und Marketing bei den St.Galler Stadtwerken. Bild: PD

Auch der strukturierte Einkauf birgt gewisse Unsicherheiten. Die Stadtwerke decken sich für ein Normaljahr bezüglich Temperatur ein. Was, wenn der Winter sehr eisig ausfällt und der Sommer sehr heiss?

Das Wetter kann schnell 20 Prozent Differenz beim Gasverbrauch ausmachen. Die Differenz zwischen jener Menge, die wir eingekauft haben, und jener, die wir benötigen, wird täglich am sogenannten Spotmarkt verkauft oder gekauft.

Welche Faktoren beeinflussen den tatsächlichen Bedarf?

Das Wetter ist der Hauptfaktor. Auch wissen wir nie im Vorhinein, wie viele Kundinnen und Kunden vom Gas weggehen oder dazu kommen. Und wie viel Gas die Kundschaft aus der Industrie verbraucht. Da gibt es immer Schwankungen.

Und dann gibt es noch Faktoren wie den Krieg in der Ukraine, die sich auf den Preis auswirken. Können die St.Galler Stadtwerke diese abfedern?

Wir haben grosse Industriekunden, die ihre Produktionsanlagen auf Öl umschalten können. Die Fernwärmeversorgung der Stadt gehört selber zu diesen Zweistoffkunden. Wenn es in den vergangenen Jahren harte Winter gab, haben wir diese Unternehmen aufgefordert, umzuschalten. So müssen wir nicht auf die maximale Spitze einkaufen, preislich ist das auch attraktiv für die Unternehmen. Dieses Jahr haben wir grosse Industriekunden wegen der Versorgungssicherheit gebeten, umzuschalten. Wenn nicht so viel Gas nach Europa strömt, lässt sich so gut sparen.

Ein Gaskunde bezahlt in der Stadt momentan 16,6 Rappen pro Kilowattstunde, in Frauenfeld nur 9,7 Rappen pro Kilowattstunde. Das Schweizer Fernsehen führte St.Gallen in einem Beitrag als eine jener Städte an, in welcher der Gaspreis von 2020 bis 2022 am stärksten gestiegen ist. Um 94 Prozent.

Bezüglich der relativen Veränderung liegen wir vorne, bei der absoluten Höhe aber im relativen Mittelfeld. Natürlich gibt es Gemeinden, die deutlich günstiger sind. Frauenfeld zum Beispiel hatte vermutlich das Glück, sich kurz vor Preisanstieg längerfristig einzudecken. Wenn der Preis steigt, wie er nun gestiegen ist, ist das eine gute Strategie. Wenn der Preis aber unter das Niveau sinkt, auf dem man sich eingedeckt hat, dann muss man sich Kritik anhören.

Würden Sie rückblickend anders entscheiden?

Ich wüsste nicht, was wir anders hätten machen sollen. Wir hätten die Situation nur verhindern können, wenn wir im Sommer 2021 eingekauft hätten für drei Jahre. Das haben wir uns wegen des enormen Risikos aber gar nie überlegt. Bis vor kurzem haben wir noch für 43 Millionen Franken pro Jahr Gas eingekauft. Nun sind es über 100 Millionen Franken. Stellen Sie sich diese Summe vor.

Wenn sich die Stadt dazu entschliesst, den Gaspreis anzupassen: Wie schnell ist das möglich?

Wir haben den Preisüberwacher im Herbst angeschrieben und ihm erklärt, wie unsere Situation aussieht. Im September waren die Marktpreise für Gas sehr hoch. Wären sie so hoch geblieben, hätten wir auf Anfang oder Frühling 2023 noch einmal die Tarife nach oben anpassen müssen. Dann fielen die Preise. Nun decken die Gaspreise immerhin fast wieder unsere Gasbeschaffungskosten. Eine weitere Preiserhöhung wird im Moment nicht weiterverfolgt. Wir wollten in dieser für die Kundschaft bereits schwierigen Situation nicht sämtliche Kosten weitergeben. Der Preisüberwacher hat maximal 90 Tage Zeit, um auf ein Gesuch zu reagieren. Gäbe es diese Vorlaufzeit nicht, wären die Preise vermutlich angepasst worden.

Hätte der Preisüberwacher die Erhöhung gutgeheissen?

Gestiegene Beschaffungskosten dürfen den Tarifen angerechnet werden, ja. Sinken sie, muss sich das aber auch auf die Tarife auswirken.

Können andere lokale Anbieter schneller reagieren?

Jene Anbieter, die nicht den Preisüberwacher konsultieren müssen, können die Preise sofort anpassen. Wenn eine Exekutive wie der Stadtrat die Preise beschliesst, ist eine vorgängige Konsultation des Preisüberwachers nötig. Privatrechtliche Unternehmen hingegen müssen ihn nicht konsultieren. Handeln sie missbräuchlich, kann der Preisüberwacher sie im Nachzug aber büssen.

Wie setzen sich die Gasbeschaffungskosten für die Stadt zusammen?

Aus den Gaspreisen, die an den internationalen Gashandelsmärkten angeboten werden. Dazu fällt die CO 2 -Abgabe an. Wir müssen aber auch den Transport des Gases an die Schweizer Grenze bezahlen und in der Schweiz noch die Netzkosten, damit wir das Gas von der Grenze nach St.Gallen bringen. Das Gas wird aus Sicherheitsgründen odoriert, sobald es ins Schweizer Netz eintritt. Auch da stecken Kosten drin.

Erklären Sie das bitte.

Gas ist von Natur aus geruchlos. Wird ihm bei der Odorierung eine Substanz beigemischt, riecht es beissend. Diese Sicherheitsmassnahme hilft, sofort zu bemerken, wenn Gas schon in kleinster Konzentration in die Luft gelangt, bevor es gefährlich wird.

Die höheren Gaspreise belasten die Haushaltsbudgets vieler Einwohnerinnen und Einwohner.

Für einen durchschnittlichen Haushalt haben sich die jährlichen Gaskosten von 1040 auf knappe 2200 Franken erhöht. Ja, das ist unschön für die Bevölkerung. Und für die Stadt als Verkäuferin des Gases, weil wir wissen, dass es die Haushaltsbudgets belastet.

Auch Deutschland hat nun wie andere EU-Länder einem Gaspreisdeckel zugestimmt, um die Konsumenten zu schützen. Was halten Sie davon?

Ich stehe dem Deckel kritisch gegenüber. Jemand muss ihn letztlich bezahlen, und das geschieht über den Steuerhaushalt. Am Schluss kommt nicht der Energiekunde dafür auf, sondern der Steuerzahler. Die Kosten verschwinden nicht. Und dann stellen sich weitere Fragen: Wenn der Strompreis steigt, braucht es einen weiteren Deckel. Wo fängt man an, wo hört man auf? Die negativen Folgen einer solchen Massnahme wären höher als das, womit wir nun umgehen müssen.

Wie wird sich der Gaspreis weiterentwickeln?

Für 2024 hat die Stadt bereits 25 Prozent des Gases eingekauft, für 2023 88 Prozent. Wenn sich der Gaspreis auf diesem tiefen Niveau einpendelt, können wir im Verlauf von 2024 die Tarife wieder reduzieren. Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und der Energiemangellage sind allerdings nicht vollständig in die jetzigen Gaspreise eingeflossen. Und werden es auch nicht mehr, wenn der Börsenpreis tief bleibt.

