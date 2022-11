Steinach: Es geht vorwärts - See Energie AG reicht Baueingabe ein

Energie Definitiver Bauentscheid ist gefallen: Die See Energie AG in Steinach macht vorwärts – ungefähr 1000 Wohnungen sollen CO2-frei mit Bodenseewasser beheizt werden 80 Prozent der Verträge sind unterzeichnet. Die Baueingabe erfolgt noch im November. Die Bauarbeiten sollen im Frühling nächsten Jahres beginnen. Fritz Heinze 18.11.2022, 05.00 Uhr

Gemeindepräsident Michael Aebisegger, Ortsbürgergemeindepräsident Otto Hädinger, Geschäftsführer Martin Frei und Finn Orthmann (von links). Sie sind alle im Verwaltungsrat der See Energie AG. Bild: Fritz Heinze

Die Steinacher See Energie AG geht mit ihrem Projekt, der Energiegewinnung aus dem Bodensee, mit grossen Schritten voran und der definitive Bauentscheid ist gefallen. Die Gesellschaft, in der auch die Gemeinde Steinach und die Ortsbürgergemeinde Steinach vertreten sind, hat sich zu Ziel gesetzt, mit einem Anergienetz mit fliessendem, rund sechs Grad warmem Wasser Wohnungen zu heizen.

In einer Rohrleitung wird kaltes Wasser bis zu den Häusern gepumpt und mit Wärmepumpen aufbereitet. Die Wärmepumpe erzeugt Warmwasser unter Einsatz von rund 20 Prozent Strom. Dieses Warmwasser wird dann in einem separaten Heizkreislauf in den Häusern für die Heizung und die Aufwärmung der Boiler genutzt. Das Wasser fliesst in den Bodensee zurück, mit einer Temperatur von circa drei Grad.

Das ökologische Projekt läuft planmässig und relevante Entscheidungen konnten gefällt werden. Im Sommer wurde die Planung der Energiezentrale an die Hand genommen sowie die Detailplanung der Seeleitung. Nach positiv verlaufenen Gesprächen mit dem Kanton Thurgau und der Gemeinde Horn kann der Energieverbund See Energie mit den geplanten Arbeiten fortfahren.

Die Baueingaben für die Seeleitung und die Energiezentrale können aus der Sicht von Geschäftsführer Martin Frei Ende November eingereicht werden. Mit dem Beginn einiger Bauarbeiten ist schon im kommenden Frühling zu rechnen. Die abgeschlossenen Verträge wurden am Dienstag vom Verwaltungsrat der See Energie gegengezeichnet und werden in den nächsten Tagen versandt.

Die Wahl des Lieferanten der Wärmepumpen, die in jedem Haus installiert werden müssen, ist auf die Firma Hoval in Vaduz gefallen. Von den Wärmepumpen werden rund 100 Stück benötigt, entsprechend der Anzahl Wohnbauten.

1000 Wohnungen CO 2 -frei heizen

Die Tatsache, dass rund 80 Prozent der Verträge bereits unterschrieben seien, bereitet dem Geschäftsführer Martin Frei besonders viel Freude und Zuversicht im Hinblick auf den weiteren Verlauf des 11-Millionen-Franken-Projektes, das mit dem Spatenstich für die Wasserleitung voraussichtlich im Herbst 2023 so richtig beginnt. «Wir freuen uns, dass fast alle Eigentümer in den erschliessbaren Regionen Horn und Steinach einem Anschluss zugesagt haben», erklärte Frei.

Die Erschliessung bis Bahnstrasse in Steinach sei bereits auf Ende 2024 geplant, was allerdings ein eher sportlicher Termin sei. Der Ausbau des Unterdorfs von Steinach erfolge dann im Herbst 2025. Die See-Leitung führt zur Wassergewinnung 700 Meter in den Bodensee hinaus und aus 32 Metern Tiefe wird das Wasser heraufgepumpt. Mit der Energiemenge im Anergienetz werden nach dem Endausbau 2026 knapp sieben Millionen Kilowattstunden Heizleistung erreicht, was genügt, um die 230 Wohnungen in Horn und jene 750 in Steinach mit CO 2 -freier Energie zu versorgen.