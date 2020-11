Endspurt im St.Galler Wahlkampf: Maria Pappa biegt auf die Zielgerade ein Am kommenden Wochenende finden die zweiten Wahlgänge in die St.Galler Stadtregierung statt. Der Ausgang des Rennens ums Stadtpräsidium ist absehbar. Beim fünften Stadtratssitz liefern sich die zwei Kandidierenden ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Reto Voneschen 26.11.2020, 05.00 Uhr

Am Montag werden sie abgeräumt: Wahlplakate der drei in St.Gallen Kandidierenden für Stadtpräsidium und Stadtrat. Bilder: Arthur Gamsa, Michel Canonica

Am Wochenende gilt es für die zwei Kandidatinnen und den Kandidaten ernst, die zu den zweiten Wahlgängen in die Stadtregierung antreten. Ausgejasst wird die Nachfolge von Thomas Scheitlin (FDP) als Stadtpräsident und im Stadtrat. Maria Pappa (SP), die am 27. September schon als Stadträtin bestätigt wurde, und Mathias Gabathuler (FDP) bewerben sich ums Stadtpräsidium.

Und hier kommt eine Eigenheit des St.Galler Wahlsystems ins Spiel: Damit er den Chefsessel im Rathaus übernehmen kann, muss Gabathuler auch die Wahl in den Stadtrat schaffen. Um den fünften und letzten unbesetzten Sitz in diesem Gremium tritt er am Sonntag gegen Trudy Cozzio (CVP) an.

Stadtpräsidium: Favoritin ist und bleibt Stadträtin Maria Pappa

Bei dieser Konstellation interessiert natürlich kurz vor dem Zieleinlauf, wer das Wahlrennen machen könnte. Ganz genau wissen wir das erst am Sonntagnachmittag (siehe Kästchen). Eine einigermassen genaue Prognose übers Ergebnis ist aufgrund des ersten Wahlgangs sowie von Erfahrungswerten und Aspekten aus dem laufenden Wahlkampf möglich.

Beobachter der Stadtpolitik gehen ziemlich einig, dass die Ausmarchung ums Stadtpräsidium gelaufen ist. Als Favoritin gilt Maria Pappa. Für sie spricht das Resultat im ersten Wahlgang: Sie lag mit 9116 Stimmen deutlich vor Mathias Gabathuler mit 7437 Stimmen. Da sich erneut eine Stimmbeteiligung über 55 Prozent abzeichnet, dürfte sich an diesen Verhältnissen wenig ändern.

Wählen die Parteilosen jetzt eher eine Frau?

Die 4854 Stimmen, die im ersten Wahlgang an Markus Buschor gingen, werden das Resultat nicht gross verändern: Diese Stimmberechtigten werden sich an der Stadtpräsidiumswahl teils nicht mehr beteiligen, der Rest dürfte sich höchstens gleichmässig auf die verbleibenden Kandidierenden verteilen. Es würde auch nicht überraschen, wenn sich mehr von denen, die sich im ersten Wahlgang einen Parteilosen als Stadtpräsidenten wünschten, jetzt eher die Frau wählen würden.

Dass Maria Pappa im ersten Wahlgang so gut abgeschnitten hat und am Sonntag das Rennen ins Stadtpräsidium schaffen dürfte, hängt mit einigen Faktoren zusammen. Sie ist als Bisherige im Vorteil: Nach vier Jahren Baudirektion weiss man, was man an ihr hat. Man kennt Stärken und Schwächen, wobei für viele Erstere überwiegen. Noch nie seit 1980 hat zudem ein erstmals Kandidierender einen Bisherigen im Präsidiumsrennen geschlagen. Und für viele ist es schlicht Zeit für die erste Stadtpräsidentin.

Kopf-an-Kopf-Rennen für den Stadtratssitz geht weiter

Schwieriger ist die Prognose beim zweiten Wahlgang in den Stadtrat. Am 27.September lag Mathias Gabathuler 931 Stimmen vor Trudy Cozzio, was angesichts der vielen Unwägbarkeiten im zweiten Wahlgang wenig ist. Der wird wohl wieder ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Möglich ist ein hauchdünnes Resultat allerdings genau so wie, dass sich jemand klar durchsetzt. Wenige Tage vor der Wahl ist nicht auszumachen, wem die Favoritenrolle zukommt.

Der Streit, ob die Kandidatur von Cozzio gegen eine Abmachung der bürgerlichen Wahlallianz verstösst, dürfte dem FDP-Kandidaten sicher bürgerliche Stimmen – auch aus der CVP – bringen. Da der Grossteil der Wählerschaft in der Stadt nicht parteigebunden ist, darf die Wirkung dieses Arguments allerdings auch nicht überbewertet werden.

Entscheident düften die Frauen und links-grün Denkende sein

Kommt dazu, dass Parteiengezänk Wählerinnen und Wähler auch abschrecken kann. Ein Eigentor geschossen hat sicher jene Person, die mit internen Unterlagen der Kanti am Brühl anonym Wahlkampf gegen Rektor Gabathuler machen wollte: Das hat diesem mehr genützt als geschadet. Matchentscheidend dürften beim Stadtratsrennen zwei andere Gruppen in der Wählerschaft werden: die Frauen und links-grün Denkende.

Mit der Wahl von Trudy Cozzio wären drei der fünf Stadtratsmitglieder Frauen. Diese weibliche Mehrheit in der Stadtregierung wäre neben der Stadtpräsidentin eine zweite Premiere für St.Gallen. Sie würde erst noch zum Jubiläum «50 Jahre Frauenstimmrecht in der Schweiz» im kommenden Jahr passen. Wie viele St.Gallerinnen das jetzt beim Wählen beeinflusst, ist sehr schwer abschätzbar. Slogans in diese Richtung – beispielsweise von der Frauenzentrale – gab’s jedenfalls.

Würde Trudy Cozzio zu einer «Patrizia Adam 2.0»

Und Links-Grün? Eigentlich stünde diesem Lager Trudy Cozzio politisch näher als Mathias Gabathuler. Nach den Wahlkampfauftritten der CVP-Frau gibtes aber gerade im ­links-grünen Lager Ängste, sie könnte mit dem Amt überfordert sein und zu einer Art «Patrizia Adam 2.0» werden. Das könnte Cozzio Stimmen kosten. Dass SP-Wähler teils wegen FDP-Sticheleien gegen Maria Pappa verärgert sind, dürfte der CVP-Frau anderseits wieder nützen.