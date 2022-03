Schmerzen bei der Menstruation Wie ein Muskelfaserriss im Unterleib und das jeden Monat: In St.Gallen entsteht eine neue Endometriose-Selbsthilfegruppe Endometriose. Noch nie gehört? Dabei entsteht in der Stadt St.Gallen gerade eine zweite Selbsthilfegruppe wegen der Unterleibskrankheit und in der Frauenklinik werden pro Woche über fünf Betroffene operiert. Auch Prominente sprechen über die für viele unbekannte Krankheit. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 07.03.2022, 05.00 Uhr

Endometriose verursacht so starke Schmerzen, dass viele Betroffene am liebsten im Bett bleiben würden. Bild: Getty

Die Ostschweizer Moderatorin Gülsha Adilji tut es. Die US-Komikerin Amy Schumer tut es. Frauen aus St.Gallen tun es. Über Endometriose und die damit verbundenen unerträglichen Schmerzen reden, die sie während der Menstruation plagen. Gülsha Adilji in ihrem Podcast «We, Myself and Why», Schumer auf Instagram, St.Gallerinnen in der Selbsthilfegruppe.

Gerade entsteht eine zweite Gruppe zu diesem Thema, weil die erste sich nur je nach Bedarf und damit zu wenig trifft. «Die Initiantin wünscht sich monatliche Treffen», sagt Pamela Städler, Sozialarbeiterin und Stellenleiterin der Selbsthilfe St.Gallen und Appenzell. Die Treffen starten, sobald sich genug interessierte Frauen angemeldet haben.

Pamela Städler, Sozialarbeiterin und Stellenleiterin der Selbsthilfe St.Gallen und Appenzell. Bild: PD

«Sie können mit vielen Menschen über Endometriose reden. Aber wirklich verstanden werden Betroffene wohl nur von Frauen, die das Gleiche durchmachen. Die die Schmerzen und die damit verbundenen Probleme im Alltag kennen», nennt Städler den Nutzen der Selbsthilfegruppe.

Das Chamäleon der Frauenheilkunde

Amy Schumer hat sich wegen Endometriose die Gebärmutter entfernen lassen. Gülsha Adilji beschreibt das Leiden als Hölle. Jede neunte Frau sei davon betroffen und trotzdem hätten viele Menschen noch nie von Endometriose gehört, sagt Alexander Markus, stellvertretender Chefarzt der Frauenklinik am Kantonsspital St.Gallen.

Markus behandelt seit Jahrzehnten Frauen, die an dieser Unterleibskrankheit leiden. «Viele Ärztinnen und Ärzte sind aber noch nicht sensibilisiert für das Thema.» Und es gebe noch immer Mütter, die ihren Töchtern sagen würden: Solche Schmerzen sind normal. «Sind sie nicht», sagt Markus.

Alexander Markus, stellvertretender Chefarzt der Frauenklinik am Kantonsspital St.Gallen. Bild: PD

Bei einem normalen Zyklus baut sich die Gebärmutterschleimhaut in der Gebärmutter auf und löst sich einmal im Monat ab. Der Beginn der Menstruation. Bei Frauen mit Endometriose wächst die Gebärmutterschleimhaut auch ausserhalb der Gebärmutter, häufig im Bauchfell, sie kann sich aber auch jedes andere Organ auswählen. Die Gebärmutterschleimhaut wächst in die Muskulatur ein.

«Die betroffenen Frauen machen jeden Monat sozusagen einen fünftägigen Muskelfaserriss durch. Nur sieht man ihn nicht.»

Häufig würden sie nicht ernst genommen und während der Menstruation eine Packung Ibuprofen oder mehr einnehmen, um durch den Alltag zu kommen. Typisch für die Krankheit: die starken Schmerzen. Der Ort des Schmerzes allerdings unterscheidet sich sehr. Alexander Markus nennt die Krankheit denn auch «das Chamäleon der Frauenheilkunde».

Die Endometriose kann sich unter dem Rippenbogen ausbreiten und Schulterschmerzen verursachen. Markus hatte auch schon eine Patientin, bei der sie in der Lunge sass. Die Frau hustete bei jeder Periode Blut. Bei anderen setzen sich die Wucherungen am Darm fest. Die Folge: Blut im Stuhl. Hinzu kommen oft Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, Verdauungsstörungen, Kopfweh und vieles mehr.

Mit der Bettflasche im Büro

«Ich sass jeweils mit der Bettflasche im Büro, so stark waren meine Schmerzen. Ich hätte jedes Mal laut schreien können», erzählt eine 26-jährige Frau. Mit 14 hat sie ihre erste Periode, von Anfang an begleitet von starken Krämpfen. «Ohne Schmerzmittel ging nichts. Ich dachte, das gehört dazu», sagt sie. Doch die Schmerzen werden immer schlimmer, sie treten nun auch an Tagen ohne Menstruation auf. Und beim Sex. Die Frau stört sich auch «an einer schlimmen Verdauung», mal Verstopfung, mal das Gegenteil. Irgendwann schlägt das alles der jungen Frau auf die Psyche. Freund, Verwandte und Bekannte haben zwar Verständnis, aber sie keine Freude mehr am Leben.

«Immer wieder musste ich Treffen mit Kolleginnen absagen, weil es mir nicht gut ging. Sie meinten, unsere Freundschaft sei mir nichts mehr wert.»

Die Servicekoordinatorin einer Heizungsfirma fällt auch beruflich immer wieder aus. «Ich wollte auf die Zähne beissen. Doch meine freundliche Chefin sah mir manchmal an, wie mies es mir ging. Sie schickte mich heim ins Bett.»

TV-Moderatorin Gülsha Adilji spricht in ihrem Podcast über Endometriose. Bild: Urs Bucher

Das Gute am Schlimmen: Die Frau hat einen Hausarzt, der sie ernst nimmt und ihr helfen will. Er unterzieht sie vielen Tests. Doch keiner erklärt, was mit ihr los ist. Ein Darmspezialist meint: «Reizdarm. Stellen Sie die Ernährung um.» Die Gynäkologin sagt: «Endometriose? Nein, das kann nicht sein. Das Bauchweh liegt zu weit oben.»

Nach einem langen Gespräch mit einer Bekannten, die selber an der Krankheit leidet, fühlt sich die Frau verstanden und bestärkt. Sie entschliesst sich, sich direkt bei der Frauenklinik am Kantonsspital St.Gallen anzumelden. Alexander Markus, stellvertretender Chefarzt, behandelt sie. «Er ist mein sechster Arzt. Er hat mir endlich geholfen.»

Menopause kommt, Endometriose verschwindet

Die Krankheit lässt sich mit Ultraschall diagnostizieren. Allerdings nur, wenn sie schon weit fortgeschritten ist, sich Zysten oder grosse Knoten gebildet haben. «Ansonsten hilft nur eine Bauchspiegelung unter Vollnarkose, bei der oft auch gleich die Verwachsungen herausgeschnitten werden», sagt Markus. Fünf bis sieben Frauen werden pro Woche wegen Endometriose an der Frauenklinik St.Gallen operiert. «Und das sind nur die, die wir operieren», betont Markus. Die Frauenklinik habe sich in diesem Bereich einen guten Namen geschaffen. Viele Frauen würden für eine Zweitmeinung herkommen, sogar aus anderen Kantonen.

Auch eine Hormontherapie wirkt lindernd. Markus empfiehlt Betroffenen die Einnahme der Babypille, ohne Unterbruch.

«So wird das Wachstum der Schleimhaut der Gebärmutter im ganzen Körper unterdrückt und die Frau hat somit keine Schmerzen.»

Die Anzahl Beratungen und Fälle nehme von Jahr zu Jahr zu, so Markus weiter. «Nicht weil es mehr Endometriose gibt, sondern weil immer mehr Frauen ihren Körper besser spüren wollen und auf die Pille verzichten.» 2010 hätten noch 70 Prozent der Frauen mit der Pille verhütet, 2022 seien es nur noch 40 Prozent. Endometriose kann vom ersten bis zum letzten Tag der Menstruation auftreten, folglich Frauen im Alter von 12 bis 50 Jahre betreffen. Markus: «Sobald die Menopause eintritt, ist Endometriose kein Thema mehr.»

Lange Leidensgeschichten, grosse Operationen

Die US-Komikerin Amy Schumer. Bild: Keystone

Er befürwortet, dass Prominente wie Gülsha Adilji und Amy Schumer über Endometriose reden. «Solche Podcasts und Beiträge in den sozialen Medien sind wichtig. Der Aufklärungsbedarf ist gross», sagt Markus. Auch Selbsthilfegruppen brauche es.

Es sei wichtig, Endometriose früh zu entdecken, obwohl sie meist gutartig verlaufe. Denn manchmal wächst sie zu einem Monster heran, belegt Eileiter und verunmöglicht Schwangerschaften, hinterlässt Knoten auf dem Darm, bis Teile davon entfernt werden müssen. «Die Leidensgeschichten sind lang, die Operationen gross in solchen Fällen», sagt Markus. Dank «guter interner Kooperationen» mit Darmchirurgen und Urologen könnten auch sehr komplexe Operationen durchgeführt und die meisten Frauen vom Leiden befreit werden. Wacht die Patientin auf, ist sie trotz operativem Eingriff froh.

«Froh, dass wir etwas gefunden haben und sie sich das alles nicht eingebildet hat.»

Die Geschichte der Servicekoordinatorin ist gut ausgegangen. Vor einem Jahr hat sie sich operieren lassen. Eine Bauchspiegelung, bei der Alexander Markus Endometriose am Darm und an der Blase entfernt hat. Er setzt ihr eine Hormonspirale ein. Seither ist das Bauchweh fast weg. Keine Tage mehr, an denen die Frau durch die Hölle muss, keine Schmerztabletten, kein schlechtes Gewissen gegenüber Arbeitgeber und Kolleginnen mehr. Ab und zu mal noch ein kleines Verdauungsproblem. «Ich bin jetzt wieder gut drauf. Das Leben ist schön.»

