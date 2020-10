Umfrage «Endlich wird gehandelt!»: Passanten in der St.Galler Innenstadt sind froh, das nun schweizweit einheitliche Coronaregeln gelten Die verschärften Massnahmen, die der Bundesrat am Sonntag beschlossen hat, stossen in der Stadt St.Gallenauf Zustimmung. Ein Flickenteppich an Bestimmungen sei nicht zielführend. Eine Umfrage. Basil Schnellmann 19.10.2020, 17.59 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seit Montag gilt im ganzen Hauptbahnhof eine Maskenpflicht.

Bild: Benjamin Manser

Erika Hartmann (64), Ladenbesitzerin, Rorschach Bild. Basil Schnellmann

Erika Hartmann (64), Ladenbesitzerin, Rorschach: Es ist schon schade, dass es so lange gedauert hat, bis sich jemand dazu durchringen konnte, die notwendigen Entscheidungen zu treffen. Wer weiss, vielleicht ist es schon zu spät? Ich hoffe, dass sich die Leute an die neuen Regeln halten können. Mal sehen, wie stark der Kundenrückgang in meinem Laden sein wird. Ich bin froh, dass wir momentan im Freien noch keine Maske tragen müssen.

Lukas Diethelm (31), Angestellter, St.Gallen Bild. Basil Schnellmann

Lukas Diethelm (31), Angestellter, St.Gallen: Es ist wichtig, dass einheitliche Regeln gelten. Gerade für Pendler ist es doch mühsam, wenn sie in anderen Kantonen leben als arbeiten und dann unterschiedliche Regeln gelten. Wir müssen uns auch in Erinnerung rufen, dass wir das für die Gemeinschaft machen. Es ist unser gemeinsamer Kampf, das Virus einzudämmen. Ein Flickenteppich an Verordnungen kann nicht das Ziel sein.

Elisabeth Bitzer (70) Managerin, St.Gallen Bild. Basil Schnellmann

Elisabeth Bitzer (70) Managerin, St.Gallen: Ich finde, der Bund macht seine Sache ausgesprochen gut. Der Föderalismus ist für eine funktionierende Demokratie zwar wünschenswert, doch gerade in Notsituationen, wie wir sie jetzt haben, kann man nicht noch lang drüber diskutieren und keine Entscheidungen treffen. Lieber wird mehr eingeschränkt als nötig, als das wir am Schluss dumm dastehen. Eine falsche Entscheidung kann man nachher auch wieder rückgängig machen. Ich selber halte mich zurück und gehe nicht mehr so häufig in mein Lieblingscafé. Aber es ist wichtig, dass alles offen bleibt, auch die grossen Sportveranstaltungen, das ist wirtschaftlich notwendig. Wer soll denn das sonst zahlen?

Markus Wirth (59), Berufsschullehrer, St.Gallen Bild. Basil Schnellmann

Markus Wirth (59), Berufsschullehrer, St.Gallen: Die Massnahmen sind gut. Eine schweizweite Lösung macht nur Sinn. Wenn man morgens los geht, weiss man, dass es kantonsübergreifend gleich ist. Die Maske schützt nicht nur, sondern hat auch Signalwirkung: Es ist etwas da. Meiner Meinung nach könnte man noch stärker regulieren. Ab 15 Familienmitgliedern mit Schutzmaske aber zu Tausenden im Fussballstadion? Das ist Unsinn!

Denise Popp (17), Lehrling, Steinach Bild. Basil Schnellmann

Denise Popp (17), Lehrling, Steinach: Endlich wird gehandelt! Der Entscheid ist grundsätzlich gut, damit sind jedem Kanton klare Vorgaben gegeben und die Sache ist nicht mehr eigenbrötlerisch. Wo kommen wir denn da hin, wenn in jedem Kanton andere Regeln gelten? Ich gebe zu, gerade für meine Generation ist das Ganze sehr speziell, weil wir gerne Freunde treffen. Das dadurch die Anzahl illegaler Partys steigt, ist nur logisch. Ich finde es besonders schade für Weihnachten. Wir sind eine grosse Familie, die sich dieses Jahr nicht wie üblich versammeln kann. Das schmerzt, sieht man sich doch meistens nur einmal jährlich.