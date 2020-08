Ende September entscheidet Stimmvolk über Neugestaltung des St.Galler Marktplatzes: Weshalb der dritte Anlauf klappen könnte Die Neugestaltung von Marktplatz und Bohl ist inzwischen eine fast unendliche Geschichte. Ob sie doch noch ein Happyend hat, zeigt sich am 27. September bei der Volksabstimmung. Der ÖV, das Gewerbe, die Marktfahrer und Anwohnervertreter sagen Ja zum Projekt.

Reto Voneschen/Daniel Wirth 18.08.2020, 05.00 Uhr

Blick auf den St.Galler Marktplatz. Bild: Benjamin Manser (17.8.2020)

Schon zweimal ist eine Neugestaltungsvorlage für den zentralen Freiraum der St.Galler Altstadt bachab geschickt worden. 2011 war das Projekt für die Neugestaltung von Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt mit Parkgarage Union, Abbruch der Calatravahalle und Neugestaltung überladen. 2015 war es schlecht aufgegleist: Die Betroffenen wurden zu wenig, im Fall der Märktler gar nicht in die Vorbereitung involviert.

Diese Fehler versuchte die Stadt diesmal zu vermeiden. Die Abstimmungsvorlage für die Neugestaltung von Marktplatz und Bohl (der Blumenmarkt ist wegen des Bibliotheksprojekts ausgeklammert) basiert auf einer neuen Vision namens «Vadian», die aus einem Gestaltungswettbewerb hervorgegangen und in einem partizipativen Verfahren erarbeitet wurde.

Diesmal ohne Streit um unzählige Details

Bei den ersten Marktplatz- Abstimmungen wurde dem Volk zudem ein konkretes Projekt mit all seinen Details vorgelegt, über die dann auch ausgiebig gestritten wurde. Jetzt geht es nur um ein grundsätzliches Ja. Stimmt das Volk der Vision «Vadian» und einem Rahmenkredit von 29 Millionen zu, wird die Stadt das Detailprojekt erarbeiten und umsetzen.

Ob das Stimmvolk Ja sagen wird, ist offen. Dafür spricht, dass die Vorlage im Vergleich zu 2015 solide vorbereitet ist. Parteien und Verbände – mit Ausnahme der SVP – stehen dahinter. Natürlich gibt es wieder Zweifler, Skeptiker und Nein-Sager. Das überrascht angesichts der Vorgeschichte und der Kosten der Neugestaltung nicht wirklich. Es bleibt aber genügend Zeit, mit einem guten Abstimmungskampf bei diesen Gruppen Boden gut zu machen.

Ralf Eigenmann, Unternehmensleiter Verkehrsbetriebe St.Gallen (VBSG). Bild: Benjamin Manser (18.7.2017)

Der Marktplatz ist nicht nur eine Begegnungszone, sondern nach dem Bahnhofplatz auch die zweitwichtigste Drehscheibe des öffentlichen Verkehrs in der Stadt St.Gallen. Für diesen ist die neue Vorlage zur Neugestaltung von Marktplatz und Bohl von grosser Bedeutung, wie Ralf Eigenmann, Unternehmensleiter der Verkehrsbetriebe der Stadt St.Gallen, sagt.

Aus Sicht des ÖV sei eine neue Organisation auf dem Marktplatz dringend nötig, sagt Eigenmann. Und zwar was den Betrieb und was die Sicherheit angehe. Zum Betrieb: Die Verlegung der Haltestelle vom Bohl stadteinwärts Richtung Bahnhof ermöglicht den VBSG-Bussen, den Postautos und den Kompositionen der Appenzeller Bahnen (AB) von Osten her zügiger und ohne Stau auf den Bohl und den Marktplatz zu fahren.

Die Haltekante vor dem Haus Hecht reiche in ihrer heutigen Länge nicht aus, sagt Ralf Eigenmann. Und der schmale Perron der AB zwischen dem Haus Hecht und der Calatravahalle auf dem Bohl stelle heute ein Sicherheitsrisiko dar. Mit den richtungsgetrennten Haltekanten auf dem Bohl einerseits und auf dem Marktplatz anderseits werde die Situation mit dem ÖV entflechtet und dadurch generell sicherer als heute.

Unter dem Strich, sagt Ralf Eigenmann, bringe die Vorlage zur Neugestaltung von Marktplatz und Bohl dem öffentlichen Verkehr klare Vorteile.

Felix Keller, Geschäftsführer Gewerbeverband St.Gallen und Stadtparlamentarier der FDP. Bild: PD

Das Gewerbe der Stadt St.Gallen begrüsst die Vorlage zur Neugestaltung von Marktplatz und Bohl. Geschäftsführer Felix Keller sagt, die nach einem partizipativen Verfahren aus einem Wettbewerb hervorgegangene Vision «Vadian» sei vernünftig. Es entstehe ein offener weiter Platz, der multifunktional genutzt werden könne.

Keller sagt, der Marktplatz und der Bohl bildeten zusammen das Herz der Innenstadt. «Und ein Herz braucht Platz, um richtig schlagen zu können.» Die Kosten für die Neugestaltung nennt Keller «hoch». Relativiert aber auch: «Bei einem grossen Teil der veranschlagten Investitionen handelt es sich um Ohnehin-Kosten.» Der Geschäftsführer des Gewerbeverbands meint damit Kosten, die in nächster Zeit sowieso entstehen, weil dringend notwendige Sanierungen vorgenommen werden müssten.

Vor fünf Jahren war das Gewerbe gegen die Neugestaltung von Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt. Wie kam es zur Kehrtwende? «Im dritten Anlauf wurden alle involvierten Stellen in die Planung einbezogen», sagt Keller. Zudem sei 2015 eine überteuerte WC-Anlage Teil der Vorlage gewesen. Heute bekämen die Einwohner und das Gewerbe mehr fürs Geld. Zudem habe das Gewerbe die Zusicherung der Stadt, auch bei der Detailausarbeitung befragt zu werden, sagt Felix Keller.

Peter Wetli, Sprecher des Vereins «Marktfrisch St.Gallen». Bild: Urs Bucher (27.3.2018)

Für die neu gegründete Vertretung der Anbieterinnen und Anbieter von ständigem und Wochenmarkt sowie Rondelle ist die Sache klar: Ihr Verein «Marktfrisch St.Gallen» empfiehlt zur Marktplatzvorlage ein Ja. Heute könne man auf dem Platz arbeiten. Wenn man aber hier langfristig Märkte wolle, müsse man in die Infrastruktur investieren, sagt Vereinssprecher Peter Wetli.

Heute reiche es nicht mehr, einfach «ein Krättchen Gemüse» hinzustellen. Wenn man neue Kundschaft gewinnen wolle, müsse man erheblich mehr bieten können, müsse neue Produkte und Nischen finden, hält Peter Wetli fest. Dafür brauche es einen attraktiven Platz, der den Standbetreibern zugleich die Arbeit mit einer zeitgemässen Ausstattung erleichtere.

Das Stimmvolk entscheide über eine Vision und einen Rahmenkredit. Es liege daher auch noch kein Projekt vor. Bei dessen Erarbeitung werde man den künftigen Marktbetrieb genau anschauen müssen, fordert Peter Wetli. Nicht zuletzt Ja zur Vision für den Platz sagten Marktfahrerinnen und Marktfahrer, weil die Stadt zugesichert habe, dass sie dabei mitdiskutieren könnten.

Ziel müsse ein verdichteter, attraktiver Markt sein, der neues Publikum ins Zentrum ziehe. Wobei für Märktlerinnen und Märktler die Erreichbarkeit des Marktplatzes für motorisierte Kundschaft – etwa über eine Aus- und Einladezone in einem Randbereich – ein Thema bleibe, sagt der Sprecher des Vereins «Marktfrisch St.Gallen».

Jürg Diggelmann, Präsident des Quartiervereins St.Mangen. Bild: PD

Der Quartierverein St.Mangen ist grundsätzlich für die Neugestaltung von Marktplatz und Bohl, wie sein Präsident Jürg Diggelmann auf Anfrage sagt. Im Speziellen begrüsst werde die Einrichtung eines ständigen Marktes in den geplanten Marktpavillons. Das sei den Bewohnerinnen und Bewohnern des Quartiers in der Innenstadt ein grosses Anliegen gewesen.

Jürg Diggelmann findet generell, der Marktplatz sollte mehr Begegnungszone als Verkehrsknotenpunkt werden. Die angedachte Verlegung der ÖV-Haltekante in Fahrtrichtung Bahnhof vom Bohl westwärts auf den Marktplatz ist für den Quartiervereinspräsidenten ein Schwachpunkt der Vorlage, weil mehr ÖV möglich werde.

Gemäss Diggelmann müssen Marktplatz und Bohl zum Wohl der Fussgänger und des Langsamverkehrs nicht nur vom motorisierten Individualverkehr befreit werden, seiner Meinung nach muss auch der ÖV auf dem Marktplatz weniger werden. Für Fussgänger komme es beim heutigen Verkehrsaufkommen regelmässig zu gefährlichen Situationen. Mit der Einrichtung sogenannter ÖV-Hubs an der Peripherie der Stadt könnte dieses Problem entschärft werden, sagt Jürg Diggelmann.

Dass der Marktplatz gemäss Projektskizze «Vadian» an Raum gewinne und multifunktional genutzt werden könne, wird gemäss Präsident im Quartier St.Mangen ausdrücklich begrüsst.

Am 1. September, 18.30 Uhr, lädt das «St.Galler Tagblatt» zu einer Podiumsdiskussion über die Marktplatz-Vorlage in den Pfalzkeller ein.