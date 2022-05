St.Galler Kioskfrau zieht Reissleine: Ära endet im Union-Kiosk

ende einer ära Ein Stück St.Galler Kioskgeschichte endet: Warum Susanne Heer den Kiosk im Union-Gebäude abrupt schliesst Er gilt als der älteste Kiosk der Stadt. Am Samstag wurden im Union-Kiosk zum letzten Mal Heftli, Tabak, Lottoscheine und Kaugummi verkauft. Kioskfrau Susanne Heer hört auf: Es habe sich nicht mehr gerechnet, sagt sie. Julia Nehmiz Jetzt kommentieren 03.05.2022, 05.00 Uhr

Blumen zum Abschied: Susanne Heer schliesst den Union-Kiosk. Neun Jahre hat sie den Kiosk geführt, doch es rentierte nicht mehr. Bild: Donato Caspari (St.Gallen, 30. April 2022)

«Grüezi, 8.20», leuchtet es grün auf der Kasse, als könnte man hier noch bezahlen. Doch hier bezahlt niemand mehr. Hier gehen keine Heftli mehr über die Theke, kein Stimorol, keine Rubbellose. Zum letzten Mal hatte Susanne Heer am Samstag auf die Kasse getippt. 8 Franken und 20 Rappen. Dann war Schluss.

Jetzt steht sie in ihrem Kiosk, eine Zigarette in der Hand, American Spirit, sie raucht, was hier jetzt keiner mehr kauft. Normalerweise wäre jetzt Betrieb, Montagvormittag, sie selber seit 6 Uhr in ihrem Kiosk. Sie hätte die Lichter eingeschaltet, die Rollläden hochgezogen, die Kasse gemacht. Dann die Tageszeitungen aufgelegt, die Heftli, das Sortiment überprüft. Vielleicht würde sie jetzt einen Kaffee trinken, wenn keine Kundinnen und Kunden da sind, kurz die Zeit für sich geniessen. Doch die Kaffeemaschine ist eingepackt, sie wird retour geschickt.

Nebenan ein Tankstellenshop ohne Tankstelle

Susanne Heer schliesst den Union-Kiosk. «Das war mein Leben», sagt sie. Doch dieses Leben rentierte sich für sie nicht mehr. Am 1. März 2013 hatte sie den Kiosk übernommen. Sie nahm einen Kredit auf, um die Ablöse zu zahlen für Einrichtung und Sortiment. Anfang 2020 zahlte sie die letzte Rate des Kredits. Dann kam Corona. Doch schon zuvor sei es schwieriger geworden mit dem Kioskgeschäft, sagt Heer. Im Oktober 2019 eröffnete ein Migrolino-Shop im Union-Gebäude, direkt neben ihrem Kiosk. Einen Tankstellenshop ohne Tankstelle, nennt Heer den Laden.

Mit der Eröffnung des Migrolino-Shops sei ihr der Umsatz eingebrochen. Wenige Monate später dann die Pandemie, Homeoffice, die Kundinnen und Kunden blieben aus. Ihre Stammkundschaft hielt ihr die Treue, kaufte weiter Magazine und Zeitschriften bei ihr. Sie habe das grösste Heftli-Angebot in der ganzen Stadt gehabt, sagt Heer.

Doch der Umsatz sei immer weiter gesunken. Und sie selber zu ausgelaugt, um ihren Kiosk neu zu erfinden, um vielleicht mit einem anderen Sortiment neue Kundinnen und Kunden anzusprechen. Die vielen Sorgen hätten sie krank gemacht.

Im April zog sie die Reissleine. Eigentlich wollte sie einen Kredit aufnehmen, um neue Tabakwaren kaufen zu können. Ihr Mann habe dann gesagt, sie solle keine Schulden machen, um den Kiosk am Leben zu erhalten. Das sei ihr eingefahren. Und sie wusste, sie muss aufhören, jetzt. «Ich hätte keinen Monat mehr überlebt», sagt sie, und meint den Kiosk.

Noch ein letztes Mal bei Susanne Heer eine Zeitung kaufen, einen Kaffee trinken, einen Schwatz halten. Bild. Donato Caspari (St.Gallen, 30. April 2022)

Sie habe zuletzt zwei Drittel weniger Umsatz gemacht als vor dem Einzug des Migrolino-Shops und vor der Pandemie. Viel Geld habe sie mit dem Kiosk nie verdient, aber es reichte, sagt Heer. «Man muss die Arbeit mögen, man muss die Leute mögen, man muss gerne schaffen», sagt sie. Ihr hat es gefallen. Es sei der älteste Kiosk der Stadt, sagt Heer. Das Union-Gebäude wurde 1950/1951 gebaut. 1960 oder 1962 sei der Kiosk eröffnet worden. Das Leben, die Stadt direkt vor dem Kioskfenster, man grüsst sich, man kennt sicht, man bleibt stehen für einen Schwatz. Wie eine Familie sei es gewesen, sagt Heer.

2024 wäre voraussichtlich eh Schluss, dann wird das Gebäude zur Bibliothek

Einen Nachfolger, eine Nachfolgerin hat sie nicht gefunden. Ob sich überhaupt noch jemand finden lässt? Voraussichtlich bis Ende 2024 kann der Kiosk betrieben werden, dann wird das Union-Gebäude umgebaut, es wird zur neuen Bibliothek. Das Damoklesschwert des Endes, es hing eh schon über dem Union-Kiosk.

Jetzt hat Heer ihn geschlossen.

Ihr Mietvertrag läuft bis Ende Februar 2023. Ob sie früher rauskommt? Sie weiss es nicht. Sie hofft es.

Grosse Pläne für die Zukunft hat sie keine. Diese Woche wird der Kiosk leergeräumt. Am Montag wird die Kaffeemaschine retour geschickt. Am Mittwoch wird der Lottokasten abgeholt, am Donnerstag der Kühlschrank, am Freitag der «Telefonkasten», wie sie ihn nennt – damit konnte sie Guthaben fürs Handy oder Netflix verkaufen. Nächste Woche wird sie ihren Kiosk putzen. Und dann? «Dann geht eine Ära vorbei.»

Und sie selber? Arzttermine stehen an, die Hand, Gicht, Arthrose. Ihre Gesundheit musste die letzten Jahre hintenanstehen. Jetzt habe sie Zeit dafür. Vielleicht wird sie auch ihre Lieblingshefte im Garten im Liegestuhl lesen, «Meine Wahrheit», «Meine Geschichte», das sei immer sehr erholsam gewesen, fast wie Ferien. Ferien habe sie zuletzt 2017 gemacht. Nur die Hefte, die muss sie dann an einem anderen Kiosk kaufen.

