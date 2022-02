Maskenpflicht fällt: So freuen sich St.Galler Verkäuferinnen

Ende der Massnahmen Hurra, die Masken fallen! So freuen sich St.Galler Coiffeusen und Verkäufer Fast zwei Jahre lang mussten Coiffeusen und Verkäuferinnen acht Stunden am Tag Maske tragen. Ab Donnerstag ist damit Schluss. Die Freude, wieder frei durchatmen zu können, ist gross - aber nicht bei allen. Melissa Müller und Raphael Rohner Jetzt kommentieren 16.02.2022, 17.27 Uhr

Jasmin Helber, Parfümerieverkäuferin: «Das erleichtert uns einiges»

Jasmin Helber, 24, Parfümerieverkäuferin bei Baettig. Bild: Raphael Rohner

«Es ist super, dass die Maskenpflicht fällt. Endlich sehen wir den Menschen wieder als Ganzes vor uns, mit allen Emotionen. Das Lachen einer Kundin, ihre Offenheit. Ich werde durch das Maskentragen schneller müde und bin froh, wenigstens in der Mittagspause frei durchatmen zu können. Die Maske schafft Distanz zwischen uns und der Kundin – und macht es unmöglich, Düfte zu zeigen. Wir haben weniger Lippenstifte und bedeutend weniger Make-up verkauft. Denn wozu soll man sich im Homeoffice schminken? Weil mit der Maske der Fokus auf den Augen liegt, waren Lidschatten und Mascara sehr gefragt. Die Maske ist eine Alltagsbarriere - dass sie nun wegfällt, erleichtert uns einiges.»

Jan Csenda, Buchhändler: «Viele Kundinnen kenne ich nur mit Maske»

Jan Csenda, 26, Buchhändler in der Buchhandlung zur Rose. Bild: Raphael Rohner

«Natürlich freue ich mich, dass wir wieder ohne Maske Bücher verkaufen können, es wird aber auch eine Umgewöhnung. Mittlerweile trage ich die Maske in der Buchhandlung und vergesse, dass sie da ist. Es ist einfach Alltag geworden. Ich freue mich darauf, unsere Kundinnen und Kunden das erste Mal ganz zu sehen – viele kenne ich nur mit Maske.»

Isaura Gomcalves, Raumpflegerin: «Ich werde die Maske weiterhin tragen»

Isaura Gomcalves, 58, Raumpflegerin Neumarkt. Bild: Melissa Müller

«Die Maske war mir am Anfang lästig beim Reinigen, aber ich habe mich daran gewöhnt und trage sie auch auf der Strasse. Ich werde sie erst dann nicht mehr anziehen, wenn es ganz sicher keine Gefahr mehr gibt. Ich habe immer noch Respekt vor Corona. Eine Freundin wollte sich nicht impfen lassen. Sie musste ins Spital und starb kurz darauf an Corona. Sie war erst 48 Jahre alt.»

Antonio Krasnici, Sicherheitsagent: «Ich würde die Maskenpflicht lieber beibehalten»

Antonio Krasnici, 63, Sicherheitsagent Firma Vüch. Bild: Melissa Müller

«Wir sind nicht mit Maske geboren worden, sie ist nicht meine Freundin. Trotzdem bin ich froh drum. Meine Frau hat mir einen Sicherheitsfilter eingenäht. So fühle ich mich einigermassen geschützt. Ich fände es besser, wenn die Maskenpflicht bleiben würde – vor allem an Orten, wo viele Menschen zusammenkommen. Wenn man durch eine so kleine Massnahme grosses Leid in Spitälern verhindern kann, sollte man Maske tragen.»

Milka Marra, Coiffeuse: «Am Anfang hatte ich fast Panikattacken»

Milka Marra, 40, Coiffeur Duett. Bild: Melissa Müller

«Natürlich arbeite ich viel lieber ohne Maske. Am Anfang hatte ich fast Panikattacken, fühlte mich eingeengt. Die Maske macht es schwieriger, sich zu verständigen - auch akustisch. Wenn ich einer Kundin die Haare föhne, muss ich so laut reden, dass ich fast heiser werde. Um beraten zu können, bitte ich meine Kunden oft, die Maske kurz abzuziehen. In privaten Situationen war ich schon froh, wenn ich mich hinter einer Maske verbergen konnte.»

