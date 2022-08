Stadtparlament St.Gallen lehnt Wiesli-Initiative ab

Emotionaler Abend Klatsche für die Wiesli-Initiative, ein Versprecher und ein Rüffel: So lief die Debatte des St.Galler Stadtparlaments Es ist ein klares Verdikt: Das Stadtparlament erteilt dem Wiesli-Initiativkomitee eine deutliche Abfuhr. Von Links bis Rechts war man sich einig: ablehnen. Nun muss das Volk an der Urne über den Fortbestand der Grünfläche im Museumsquartier befinden. Marlen Hämmerli, Julia Nehmiz, Sandro Büchler und Reto Voneschen Jetzt kommentieren 23.08.2022, 20.16 Uhr

Das Stadtparlament schmettert die Wiesli-Initiative ab.

Vor Beginn der Parlamentsdebatte am Dienstag wurden die Mitglieder des Stadtparlaments von einem bunten Spalier empfangen: Kinder überreichten selber geschriebene Postkarten, hielten bunte Papierblumen in die Höhe – sie wollten im letzten Moment die Parlamentarierinnen und Parlamentarier für ihr Anliegen gewinnen: die Wiese im Museumsquartier zu retten.

Nach juristischem Gezerre und jahrelangem Hin und Her hat das Stadtparlament über die Wiesli-Initiative befunden. Das Parlament will, dass das Volk über die Grünfläche entscheidet. Bild: Tobias Garcia (04.08.2022)

Diese wird von den Anwohnenden seit Jahrzehnten als Treffpunkt und Spielplatz genutzt. Die Grundeigentümerin, die Pensionskasse des Kantons St.Gallen, hatte diese Zwischennutzung zugelassen. Nun möchte sie das Land, von den Anwohnenden Wiesli genannt, überbauen. Die Anwohnenden kämpfen für den Erhalt ihres Treffpunktes, lancierten eine Volksinitiative.

Doch alle Postkarten und Blumen halfen nichts: Das Stadtparlament hat die Rettung der Wiese deutlich abgelehnt. Quer durch alle Fraktionen, von links bis rechts. Bis auf eine kleine Minderheit von SP/Juso/PFG-Fraktion waren sich alle einig.

«Es geht um Mitgefühl mit der künftigen Generation»

Doris Königer, SP. Bild: PD

Doris Königer eröffnete die Debatte, sie sprach im Namen der kleinen Minderheit ihrer SP/Juso/PFG-Fraktion und als Mitglied des Initiativkomitees. Sie spielte auf der Klaviatur der Emotionen:

«Es geht bei dieser Initiative auch um Mitgefühl und Empathie mit der künftigen Generation in unserer Stadt.»

Es sei unschön, dass ein Ja zur Initiative einer Enteignung des Liegenschaftsbesitzers gleichkomme. Aber: Wie hätte das Quartier das Wiesli sonst retten sollen? Königer präsentierte einen Gegenvorschlag: Die Stadt solle das Wiesli kaufen und es einer gemeinnützigen Genossenschaft gegen Entgelt zur Verfügung stellen. Dieser Gegenvorschlag wurde genauso deutlich wie das Initiativbegehren abgelehnt.

«Brandgefährlich für jeden Landbesitzenden»

Bis auf diese kleine Minderheit waren sich für einmal alle Fraktionen einig. Manuela Ronzani (SVP) fand es beeindruckend, mit wie viel Herzblut die Initianten für ihr Anliegen kämpften. Doch: «Die Initiative ist brandgefährlich für jeden Landbesitzenden und für jede Zwischennutzung.» Sie sei ein Eingriff in privates Eigentum.

Mischa Herzog, Stadtparlamentarier Grüne. Bild: PD

Dieses Argument griffen auch andere Votanten auf. Mit Annahme der Initiative oder des Gegenvorschlags würde man ein Zeichen setzen gegen Zwischennutzungen, sagte Mischa Herzog (Grüne). Die Initianten würden fatale Signale senden, sagte Konstantin Hälg (FDP/Jungfreisinn), es dürfe nicht sein, dass kompromissbereite Eigentümer enteignet würden. Zudem sei das Museumsquartier keineswegs mit Freiräumen unterversorgt, so Ivo Liechti (Mitte/EVP-Fraktion).

Peter Olibet, SP. Bild: PD

Auch Peter Olibet (er sprach für die «grosse Mehrheit» der SP/Juso/PFG-Fraktion) lehnte die Initiative ab. Er forderte aber die Initianten, die auf der Zuschauertribüne sassen, auf: Genauso, wie sie sich das Wiesli angeeignet hätten, könnten sie sich den Stadtpark aneignen. «Kämpfen Sie dafür!»

Das Parlament folgte mit 53 Ja, 5 Nein, 1 Enthaltung dem Vorschlag des Stadtrats, das Initiativbegehren abzulehnen. Somit entscheidet das Stimmvolk: Voraussichtlich im März 2023 kann es darüber abstimmen.

«Eine Annahme der Initiative wäre nicht klug», so kommentiert «Tagblatt»-Stadtredaktorin Marlen Hämmerli:

Marlen Hämmerli, Redaktorin «Tagblatt»-Stadtredaktion. Bild: Urs Bucher

Die Anwohnerinnen und Anwohner des Wiesli kämpfen mit viel Herzblut für «ihre» Wiese. Das verdient Respekt. Ihr Anliegen ist aber nicht gerechtfertigt.

Das Wiesli ist nicht öffentlicher, sondern Privatgrund. Der Fall ist daher nicht vergleichbar mit jenem der Sömmerliwiese in der Lachen. Diese gehörte vor der Auszonung bereits der Stadt. Das Wiesli liegt auch nicht in einem Quartier, dem es an Grünflächen oder Spielplätzen mangelt. Im Gegenteil: Wenige Schritte weiter liegen der Stadtpark und mehrere Pausenplätze.

Der Kanton respektive dessen Pensionskasse war grosszügig. Über Jahrzehnte durften Quartierbewohnerinnen und -bewohner die Wiese nutzen. Aus einer jahrzehntelangen Nutzung entsteht aber kein Anspruch auf das Land.

Stimmte das Volk der Initiative zu, würde die Parzelle der Grünzone zugeteilt. Das wäre ein schwieriger Präzedenzfall. Wer stellt künftig ein Areal für eine Zwischennutzung zur Verfügung, wenn er eine Auszonung befürchten muss?

Die Auszonung bedeutete aber auch eine materielle Enteignung. Der Pensionskasse würde wertvoller Baugrund entzogen. Die Stadt müsste sie entschädigen – mit Steuergeldern. Die Rede ist von bis zu drei Millionen Franken.

Warum nicht in eine andere Grünfläche investieren? Dem Stadtpark täte eine Aufwertung gut. Ein Pingpong-Tisch wäre rasch aufgestellt und mit ein paar Festbänken könnte das Quartier auch hier feiern, spielen und sich treffen. Von dieser Aufwertung hätten alle etwas.

Kunstmuseum: Es braucht rasch ein Signal an den Kanton

Das Stadtparlament hat am Dienstag einen Bericht zum Museumskonzept diskutiert. Dabei gab’s auch Schelte für den Stadtrat. Im Februar 2010 wurde im St.Galler Stadtparlament ein Postulat mit Fragen zum damals knapp drei Jahre alten Konzept «Drei Museen – drei Häuser» erheblich erklärt. Jetzt, über zwölf Jahre später, hat das Stadtparlament sich mit dem aus dem Vorstoss resultierenden Bericht beschäftigt.

Kritik löste dabei quer durch die Fraktionen das Schneckentempo aus, mit dem die Stadt die damals gestellten Fragen beantwortet hat. Der Bericht sei nicht mehr der seinerzeit erhoffte «Blick in die Zukunft», sondern sei durch die lächerlich lange Bearbeitungszeit «zum reinen Blick in die Vergangenheit» geworden.

Wie soll es weitergehen mit der Sanierung des Kunstmuseums? Bild: Nik Roth

Das Historische und Völkerkundemuseum wurde nämlich bis Februar 2014 saniert und ausgebaut. Der Neubau des Naturmuseums wurde im November 2016 eröffnet. Aus dem Museumskonzept von 2007 ist damit einzig Sanierung und Ausbau des Kunstmuseums noch nicht realisiert. Entsprechend konzentrierte sich die Diskussion im Stadtparlament auf dieses Vorhaben. Ein Projekt dafür liegt seit 2011 vor; dessen Realisierung wurde 2020 vom Stadtrat aus Rücksicht auf die Stadtkasse um fünf Jahre verschoben.

Im Parlament wurde der Stadtrat aus verschiedenen Fraktionen aufgefordert, die Arbeiten für den Ausbau des Kunstmuseums sofort an die Hand zu nehmen. Insbesondere brauche es jetzt ein Signal an die Kantonsregierung, dass die Stadt das Projekt überhaupt noch wolle. Die dafür reservierten kantonalen Millionen seien absolut noch nicht «in trockenen Tüchern», da brauche es sofort Verhandlungen, betonte der Sprecher der SP/Juso/PFG-Fraktion. Ohne Klarheit über den Kostenverteiler werde man auch das Projekt fürs Kunstmuseum weder konkretisieren noch darüber politisch entscheiden können.

Auch über den Verteilschlüssel der Kosten müsse man mit dem Kanton nochmals sprechen: Die Stadt werde nämlich im Kulturbereich im Vergleich zu Kanton und Region massiv überproportional belastet. Ohne Neuordnung, so hiess es etwa aus der SVP-Fraktion, bestehe die konkrete Gefahr, dass sich die Stadtkasse keine zusätzlichen Investitionen und Betriebskosten aus dem Museumskonzept mehr leisten könne.

Der Anteil der Stadt an den Kulturausgaben sei überproportional, bestätigte Stadtpräsidentin Maria Pappa. Auch da brauche es Gespräche mit Kanton und Region. Bezüglich dem kantonalen Beitrag fürs Kunstmuseum widersprach sie aber den Unkenrufen aus dem Rat: Die Kantonsregierung stehe weiterhin zu den diesbezüglich gemachten Zusagen und sei auch bereit, über eine Erhöhung des Beitrags zu reden. Die Stadt sei mit ihr im Gespräch.

Auch die Planung von Sanierung und Ausbau des Kunstmuseums müsse rechtzeitig an die Hand genommen werden, wurde aus der Fraktion von Mitte und EVP gefordert. Man müsse 2025 mit der Umsetzung des Projektes beginnen können, eine weitere Verzögerung dürfe es dann nicht mehr geben. Und, so sagte der SVP-Sprecher, es brauche auch «Sofortmassnahmen mit grosser Wirkung» im Kunstmuseum. So müsse dringend eine neue Klimaanlage installiert werden, um die vorhandenen Kunstwerke zu schützen: «So nehmen diese keinen weiteren Schaden, nur weil die Totalsanierung momentan nicht finanzierbar ist.»

Ja zur Weiterführung eines strategischen Projekts: Knapp vier Millionen fürs Energienetz im Westen

Einen Entscheid, der für die im städtischen Energiekonzept 2050 postulierten Energiewende von grosser Bedeutung ist, hat das St.Galler Stadtparlament getroffen: Es stimmte dem Erwerb zusätzlicher Aktien der Energienetz GSG AG für knapp 1,5 und der Übernahme von Bankbürgschaften von knapp 2,5 Millionen Franken für diese AG zu. Damit soll das bereits grösste sogenannte Anergienetz der Schweiz zwischen Winkeln, Gossau-Ost und Gaiserwald weiter ausgebaut werden.

Das Energienetz soll ausgeweitet werden: Auch die Shoppingarena im Westen von St.Gallen soll künftig mit industrieller Abwärme beheizt werden. Bild: Benjamin Manser (10. August 2021)

Im Stadtparlament blieb die Vorlage unbestritten. Die Werk- und Geschäftsprüfungskommissionen empfahlen einstimmig ein Ja «zum vorbildlichen Zukunftsprojekt». Positiv wurde das Vorhaben des Energienetzes auch von den Parlamentsfraktionen gewertet. Dieses Leuchtturmprojekt erlaube die sinnvolle Nutzung von Abwärme, das Einsparen von fossilen Energieträgern und eine Reduktion des CO 2 -Ausstosses. Die Vorlage wurde mit 56 Ja, bei 3 Enthaltungen aus den Reihen der SVP, gutgeheissen.

Die Energienetz AG soll mittel- und langfristig einen grossen Wärmeverbund im Westen von St.Gallen aufbauen. Geplant ist ein Anergienetz, die sogenannte «kalte Fernwärme», mit dem Industrie- und Gewerbebauten mit Wärme und Kälte beliefert werden sollen. Dafür wird im Gebiet vorhandene Abwärme genutzt. Da die Ausdehnung der städtischen Fernwärme in den äussersten Westen kaum realisierbar sein wird, ist die Energienetz GSG AG und ihr Vorhaben für die St.Galler Stadtwerke ein strategisches Projekt.

Jetzt soll das Anergienetz in Richtung Autobahnanschluss ausgebaut werden: Dabei sollen schon bis Ende Jahr vor allem die DGS Druckgusssysteme AG als (Ab-)Wärmelieferant und die Shopping-Arena in der Stadionüberbauung als Wärmebezügerin angeschlossen werden.

Manuela Ronzani, SVP-Stadtparlamentarierin. Bild: PD

SVP-Parlamentarierin Manuela Ronzani zeigte sich erstaunt, dass bei den Befürworterinnen und Befürwortern der Wiesli-Initiative «gar Kinder eingespannt werden». Und fuhr gleich weiter: «Aber die Initiative ist brandgefährlich für private Landeigentümer und Zwischennutzungen.»

zeigte sich erstaunt, dass bei den Befürworterinnen und Befürwortern der Wiesli-Initiative «gar Kinder eingespannt werden». Und fuhr gleich weiter: «Aber die Initiative ist brandgefährlich für private Landeigentümer und Zwischennutzungen.» Sozialdemokrat Peter Olibet erinnerte daran, dass Quartierstrassen – insbesondere im Museumsquartier – zumeist als Parkierflächen für Autos dienen. «Es sind aber auch Rollschuh- oder Fussballflächen. Eignen Sie sich auch diese an und kämpfen Sie für Freiräume.»

erinnerte daran, dass Quartierstrassen – insbesondere im Museumsquartier – zumeist als Parkierflächen für Autos dienen. «Es sind aber auch Rollschuh- oder Fussballflächen. Eignen Sie sich auch diese an und kämpfen Sie für Freiräume.» «Wenn Kunstwerke schmelzen, müssen wir handeln.» Das sagte SP-Stadtparlamentarier Gallus Hufenus, als über das Museumskonzept diskutiert wurde. «Es braucht nun unbedingt – wirklich unbedingt – ein Signal der Stadt gegenüber der Kantonsregierung, dass wir die Sanierung des Kunstmuseums wirklich wollen.»

Der Versprecher des Abends: «Der Kanton beteiligt sich heute nur mit läppischen 100 Franken am Kunstmuseum», sagte SVP-Parlamentarier René Neuweiler in seinem Votum zum Museumskonzept. Ganz so klein ist der Beitrag allerdings dann doch nicht. Der Kanton trägt heute doch 100’000 Franken an die jährlichen Betriebskosten des Kunstmuseums St.Gallen bei.

Marcel Baur, GLP-Stadtparlamentarier. Bild: PD

Eigentlich wollte GLP-Parlamentarier Marcel Baur aufgrund einer Antwort auf eine Interpellation dem Stadtrat einen Topflappen mitbringen: «Damit Sie endlich das ‹heisse Eisen› Engpassbeseitigung anfassen.» Stattdessen werde er eine Motion einreichen zum Thema Verkehr. Stadtrat Markus Buschor erwiderte, in der Interpellation habe Baur gefragt, welche Verkehrssimulationen und -daten bereits erstellt worden seien; es sei darin nicht um die Engpassbeseitigung auf der Stadtautobahn gegangen.

Das kommt selten vor: Das Stadtparlament rüffelt die Nachbarstadt Gossau. Anlass für die Kritik war der Gossauer Ausstieg aus dem Abwärme-Energienetz im Industriegebiet zwischen Winkeln, Gaiserwald und Gossau. Allerdings gibt es auf absehbare Zeit keine Ausdehnung des Anergienetzes ins Industriegebiet Gossau-Ost. Das ist auch der Grund, dass der Gossauer Stadtrat bei der Energienetz GSG AG aussteigt.

Anwohnerinnen, Sympathisanten und zahlreiche Kinder verteilten vor der Sitzung im Waaghaus Postkarten und Botschaften für das Wiesli. Bilder: Sandro Büchler (23.08.2022)

Dass die Debatte übers Wiesli im Museumsquartier zum Hauptthema der ersten Parlamentssitzung nach den Sommerferien werden würde, zeigte sich schon vor Sitzungsbeginn vor dem Waaghaus. Kinder verteilten Postkarten mit Grussbotschaften vom beliebten grünen Quartiertreff. Drinnen auf der Tribüne verfolgten mehrere Personen – Anwohnerinnen, Initiativenbefürworter und Sympathisanten – die Debatte. Als das Traktandum behandelt war, leerte sich die Tribüne dann ziemlichrasch.

Traktandum 1: Einem Zehn-Millionen-Franken-Rahmenkredit für das Sanierungsprogramm der Elektrizitätsversorgung 2023–2024 stimmt das Stadtparlament einstimmig zu. Fakultatives Referendum.

für das Sanierungsprogramm der Elektrizitätsversorgung 2023–2024 stimmt das Stadtparlament einstimmig zu. Fakultatives Referendum. Traktandum 2: Die Leit- und Steuerungstechnik für das Fernwärmenetz soll erneuert und Instand gestellt werden. Kostenpunkt: 623'000 Franken. Dem Verpflichtungskredit stimmt das Stadtparlament mit 54 Ja bei 1 Enthaltung zu. Fakultatives Referendum.

soll erneuert und Instand gestellt werden. Kostenpunkt: 623'000 Franken. Dem Verpflichtungskredit stimmt das Stadtparlament mit 54 Ja bei 1 Enthaltung zu. Fakultatives Referendum. Traktandum 3: Im Neudorf sollen die Leitungen für den Wassertransport und die Wasserverteilung in der Rorschacher Strasse auf einem Abschnitt von rund 200 Metern von der Lindenstrasse bis zum Blumenwiesweg erneuert werden. 448'000 Franken kostet dies. GLP-Parlamentarier Marcel Baur fragt, weshalb der Landerwerb im Projekt nicht enthalten ist. Stadtrat Peter Jans erklärt, der Strassenbau sei hierbei Sache des Kantons. Einstimmigkeit im Parlament dazu.

auf einem Abschnitt von rund 200 Metern von der Lindenstrasse bis zum Blumenwiesweg erneuert werden. 448'000 Franken kostet dies. GLP-Parlamentarier fragt, weshalb der Landerwerb im Projekt nicht enthalten ist. Stadtrat Peter Jans erklärt, der Strassenbau sei hierbei Sache des Kantons. Einstimmigkeit im Parlament dazu. Traktandum 4: Das Stadtparlament heisst einen Neubau des Pumpwerks Sittertal sowie eine Anpassung an die Druckleitung gut. Einstimmiges Ja zum Verpflichtungskredit von 410'000 Franken.

sowie eine Anpassung an die Druckleitung gut. Einstimmiges Ja zum Verpflichtungskredit von 410'000 Franken. Traktandum 5: Die Energienetz GSG AG betreibt zwischen Winkeln, Gaiserwald und Gossau-Ost ein Netz, mit dem Gewerbe und Industrie mit Wärme und Kälte beliefert wird . Quelle dafür ist Abwärme aus anderen Betrieben. Das Netz soll jetzt in einem zweiten Ausbauschritt bis Ende Jahr erweitert werden. Dafür hat das Stadtparlament knapp 1,5 Millionen Franken für zusätzliche Aktien und rund 2,5 Millionen Franken für Bankbürgschaften für die AG gesprochen. 56 Ja-Stimmen, 3 Enthaltungen, keine Nein-Stimmen. Fakultatives Referendum.

. Quelle dafür ist Abwärme aus anderen Betrieben. Das Netz soll jetzt in einem zweiten Ausbauschritt bis Ende Jahr erweitert werden. Dafür hat das Stadtparlament knapp 1,5 Millionen Franken für zusätzliche Aktien und rund 2,5 Millionen Franken für Bankbürgschaften für die AG gesprochen. 56 Ja-Stimmen, 3 Enthaltungen, keine Nein-Stimmen. Fakultatives Referendum. Traktandum 6: Die Initiative «Für lebendige Quartiere – Wiesli retten» wird während fast einer Stunde diskutiert. 53 Parlamentsmitglieder lehnen das Volksbegehren ab, fünf stimmen zu, eine Person enthält sich. Ein Gegenvorschlag findet kein Gehör und wird mit 52 Nein-Stimmen und 5 Ja bei 2 Enthaltungen abgelehnt. Voraussichtlich am 12. März 2023 muss das Stimmvolk über die Initiative befinden.

wird während fast einer Stunde diskutiert. 53 Parlamentsmitglieder lehnen das Volksbegehren ab, fünf stimmen zu, eine Person enthält sich. Ein Gegenvorschlag findet kein Gehör und wird mit 52 Nein-Stimmen und 5 Ja bei 2 Enthaltungen abgelehnt. Voraussichtlich am 12. März 2023 muss das Stimmvolk über die Initiative befinden. Traktandum 7: Der Postulatsbericht zum Museumskonzept «Drei Museen - drei Häuser» wird mit 57 Ja bei 1 Enthaltung abgeschrieben.

wird mit 57 Ja bei 1 Enthaltung abgeschrieben. Traktandum 8: Das Postulat der Geschäftsprüfungskommission zur Steuerung des Personalaufwands wird mit 52 Ja, 2 Nein bei 2 Enthaltungen für erheblich erklärt.

wird mit 52 Ja, 2 Nein bei 2 Enthaltungen für erheblich erklärt. Traktandum 9: Das Postulat der Fraktion von Grünen/Junge Grünen und GLP/JGLP zur politischen Mitbestimmung für Ausländerinnen und Ausländer auf Gemeindeebene wird mit 42 Ja, 13 Nein und 2 Enthaltungen nicht erheblich erklärt.

wird mit 42 Ja, 13 Nein und 2 Enthaltungen nicht erheblich erklärt. Traktandum 10: Das Postulat der Werkkommission für die Weiterentwicklung und Dekarbonisierung der städtischen Fernwärmeversorgung wird einstimmig erheblich erklärt.

wird einstimmig erheblich erklärt. Traktandum 11: Das Postulat der freisinnigen Fraktion für eine Analyse der staatlichen Aufgaben und Dienstleistungen wurde verschoben .

. Traktandum 12: Die Interpellation der Mitte/EVP-Fraktion, der FDP/JF-Fraktion und der SVP-Fraktion verlangt vom Stadtrat realistische Investitionsbudgets und Aufwertungen der Parlamentsvorlagen mit Angaben ihrer finanziellen Auswirkungen. Nach kurzer Diskussion ist das Geschäft erledigt.

und Aufwertungen der Parlamentsvorlagen mit Angaben ihrer finanziellen Auswirkungen. Nach kurzer Diskussion ist das Geschäft erledigt. Traktandum 13: Die Interpellation der GLP/JGLP-Fraktion zu Fragen der Verkehrserhebung und Modellierung ist nach einem Votum erledigt.

ist nach einem Votum erledigt. Traktandum 14: Es ist eine Abkürzung, die zu Reden gibt: Gesak, das Gemeindesportanlagenkonzept . In einer Interpellation hatte die GLP/JGLP-Fraktion Fragen zur Sportvision Ost der Stadt gestellt. Stadtrat Mathias Gabathuler sagt, dass an dieser gearbeitet werde.

. In einer Interpellation hatte die GLP/JGLP-Fraktion Fragen zur Sportvision Ost der Stadt gestellt. Stadtrat Mathias Gabathuler sagt, dass an dieser gearbeitet werde. Traktandum 15: GLP-Parlamentarier Marcel Baur hat eine Interpellation zum Stand des Smartparking in der Stadt eingereicht. Titel: «Es hakt immer noch.» Nach kurzer Diskussion gibt sogar Stadtrat Markus Buschor zu, dass es ärgerlich sei, das das Vorhaben so lange dauere und verspricht Besserung.

in der Stadt eingereicht. Titel: «Es hakt immer noch.» Nach kurzer Diskussion gibt sogar Stadtrat Markus Buschor zu, dass es ärgerlich sei, das das Vorhaben so lange dauere und verspricht Besserung. Traktandum 16: Die Interpellation von Andreas Hobi zur Welle der Flüchtenden, die die Sozialen Dienste überfordern, wird verschoben. Stadträtin Sonja Lüthi , die im Mutterschaftsurlaub weilt, hatte Parlamentspräsident Jürg Brunner im Vorfeld mitgeteilt, dass sie die Interpellation gerne persönlich vertreten möchte. Der Interpellant hat dem zugestimmt.

, die im Mutterschaftsurlaub weilt, hatte Parlamentspräsident Jürg Brunner im Vorfeld mitgeteilt, dass sie die Interpellation gerne persönlich vertreten möchte. Der Interpellant hat dem zugestimmt. Traktandum 17: Die Interpellation von Esther Granitzer und Marcel Rotach nimmt die schlecht parkierten «Elektro-Stadt-Raketen» – sprich die E-Scooter von Tier – ins Visier. Stadtrat Mathias Gabathuler sagt, neue Mobilitätsformen sollten eine Chance erhalten. Es brauche aber auch Nachjustierungen. Das Geschäft ist erledigt.

– sprich die E-Scooter von Tier – ins Visier. Stadtrat Mathias Gabathuler sagt, neue Mobilitätsformen sollten eine Chance erhalten. Es brauche aber auch Nachjustierungen. Das Geschäft ist erledigt. Traktandum 18: Auch die Interpellation von Jenny Heeb und Eva Lemmenmeier «Solidarität mit allen geflüchteten und schutzbedürftigen Menschen in der Stadt St.Gallen» wird verschoben, weil Stadträtin Lüthi die Vorlage nach ihrem Mutterschaftsurlaub persönlich vertreten möchte.

Die nächste Parlamentssitzung findet am 13. September statt. Sie wird von 16 bis längstens 22 Uhr dauern.

