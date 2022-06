Das St.Galler Stadtparlament diskutiert das Personalreglement

Emotionale Debatte Die Wohnsitzzulage für Stadtangestellte wird gestrichen: Die bürgerliche Mehrheit hat sich im St.Galler Stadtparlament hauchdünn durchgesetzt – so verlief die Sitzung Der Stadtrat muss sich nochmals über das Personalreglement beugen. Die Reduktion der Treueprämien und eine fünfte Ferienwoche für junge Mitarbeitende gingen schlank durch, Streitpunkt war einzig die Wohnsitzzulage von 288 Franken im Monat. Der Stadtrat muss sie abschaffen. Das verlangt ein Rückweisungsantrag der Bürgerlichen. Marlen Hämmerli, Julia Nehmiz, Reto Voneschen und Daniel Wirth Jetzt kommentieren 14.06.2022, 21.25 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Emotionale Diskussion, heisse Wortgefechte, knappes Ergebnis: Das Stadtparlament streicht die Wohnsitzzulage

Über eine Stunde stritten die Mitglieder des Stadtparlaments miteinander. Fast fiel man sich ins Wort. Stadtpräsidentin Maria Pappa hielt eine flammende Rede für den Erhalt der Wohnsitzzulage, sie las aus emotionalen Mails vor, die ihr städtische Angestellte geschrieben hatten.

Rund 50 Mitarbeitende der Stadt folgten der Debatte, manche noch im Arbeitsdress. Die Besuchertribüne im Waaghaus war so gut besetzt wie lange nicht. Einige Parlamentarierinnen und Parlamentarier richteten das Wort auch mal direkt an sie. Denn: Dort sassen die Betroffenen. Noch erhalten sie, zusätzlich zum Lohn, eine Wohnsitzzulage. Vorausgesetzt, sie wohnen in der Stadt. Damit ist nun Schluss.

Der Stadtrat hatte eine Revision des Personalreglements in Auftrag gegeben. Es sollte Licht ins Dickicht der unübersichtlichen Lohnzulagen bringen. Und zugleich die Stadt als attraktive Arbeitgeberin erscheinen lassen. In der Vorlage wurden Abstriche gemacht bei den Treueprämien (nur noch alle zehn Jahre halb so grosse Prämien), dafür Zugeständnisse bei den Ferien (neu fünf statt vier Wochen). Nicht angetastet werden sollte die Wohnsitzzulage. Sämtliche Mitarbeitende, die in der Stadt wohnen, erhalten 288 Franken pro Monat.

Städtische Angestellte wie diese beiden Badmeister sollen nach dem Willen des Stadtparlaments bald keine Wohnsitzzulage mehr erhalten. Bild: Ralph Ribi (7. Mai 2020)

Das löste Widerstand von bürgerlicher Seite aus. Die Fraktion FDP/Jungfreisinn reichte, auch im Namen von grossmehrheitlich SVP-, Mitte/EVP- und GLP/JGLP-Fraktion, einen Rückweisungsantrag ein: Die Wohnsitzzulage soll für Neuanstellungen gestrichen werden. Bei bestehenden Arbeitsverträgen soll diese Zulage während maximal 15 Jahren beibehalten und zugleich schrittweise gekürzt werden. Den daraus resultierenden Minderaufwand könne der Stadtrat verwenden, um allenfalls nicht marktgerechte Löhne anzupassen.

René Neuweiler, SVP-Stadtparlamentarier. Bild: PD

In der Diskussion wurde von bürgerlicher Seite mehrfach das Bild vom «alten Zopf» bemüht, der abgeschnitten gehöre. Der Steuerfuss geriet ins Kreuzfeuer: Wenn, wie der Stadtrat in der Vorlage schreibt, der Steuerfuss in allen umliegenden Gemeinden tiefer sei als in der Stadt, «dann schrillen bei uns alle Alarmglocken», sagt Magdalena Fässler (GLP). René Neuweiler (SVP) forderte:

«Der Stadtrat muss das Übel an der Wurzel packen und die Steuern senken.»

Eine Zulage sei der falsche Anreiz, um den Wohnsitz in die Stadt zu verlegen.

Clemens Müller, Stadtparlamentarier Grüne. Bild: PD

SP und Grüne hielten dagegen. Clemens Müller und Christian Huber (beide Grüne)betonten, dass es der Stadt und den städtischen Klimazielen gut anstehen würde, mit einem Bonus ökologisches Verhalten zu fördern – durch kürzere Arbeitswege gebe es weniger Verkehr. Die Meinungen schienen gemacht.

Doch dann reichte die SP einen zweiten Rückweisungsantrag ein. Wortgleich dem von FDP, bis auf den dritten Punkt: Der aus den Einsparungen gewonnene Minderaufwand solle vom Stadtrat verwendet werden, um die Löhne der vier untersten Lohnklassen anzupassen. Bereits im Votum zuvor hatte die SP angeprangert, dass ein Wegfall der Wohnsitzzulage Angestellte im Niedriglohnsektor existenziell treffen würde.

Jürg Brunner, Parlamentspräsident. Bild: PD

Der Applaus von der Tribüne wurde von Parlamentspräsident Jürg Brunner gerügt, im Parlament seien keine Äusserungen von Gästen erwünscht. Bei der Rede von Maria Pappa hätte es sonst sicher auch Applaus von der Tribüne gegeben, so engagiert setze sich die Stadtpräsidentin für die Wohnsitzzulage ein.

Es sollte abgestimmt werden. Da bat die GLP um eine Pause, um sich zu beraten. Kurz schien möglich, dass der Antrag von Links-Grün angenommen wird.

Dieser unterlag letztlich doch, wenn auch knapp: 32 stimmten für den bürgerlichen, 27 für den von linker Seite. Noch knapper dann das Ergebnis, ob man dem FDP-Antrag zustimme: 29 Ja, 27 Nein. Damit geht das Geschäft zurück an den Stadtrat. Und die Wohnsitzzulage wird wohl bald Geschichte sein.

Die Niedrigstlöhne sind anzuheben, die hohen Gehälter haben keine Priorität. So kommentiert Daniel Wirth, Leiter «Tagblatt»-Stadtredaktion:

Zurück an den Absender. Auf Antrag der Bürgerlichen hat das Stadtparlament gestern Nachmittag einen Nachtrag zum Personalreglement hauchdünn an den Stadtrat zurückgewiesen. Einziger Streitpunkt war die Wohnsitzzulage von 288 Franken pro Monat für diejenigen Angestellten der Stadt, die auch in der Stadt wohnen und Steuern zahlen.

Daniel Wirth, Leiter Stadtredaktion. Ralph Ribi

Stadtpräsidentin Maria Pappa verteidigte die Vorlage mit Verve – aber ohne Erfolg. Die Fraktion von Grünliberalen und Jungen Grünliberalen hatte sich für einmal mit den Bürgerlichen verbündet. Dies zum Nachteil der jungen Mitarbeitenden der Stadt, denn diese hätten ab 2023 eine Woche mehr Ferien erhalten, fünf statt vier. Darauf müssen sie jetzt ein Jahr länger warten.

Das Anliegen der Bürgerlichen ist nachvollziehbar. St.Gallen ist mit Biel die einzige vergleichbare Schweizer Stadt, die noch eine Wohnsitzzulage kennt. Zudem ist es stossend, wenn Angestellte der Stadt, die den vier höchsten Gehaltsklassen angehören und einen Jahreslohn zwischen minimal 96'000 und maximal 226'000 Franken haben, obendrein eine Wohnsitzzulage erhalten. Auch das Argument der Grünen, es handle sich hierbei um einen sinnvollen Zustupf für jene, die nicht pendeln und dem Klimaschutz Rechnung tragen würden, rechtfertigt das nicht.

Andererseits beschäftigt die Stadt auch Frauen und Männer in Lohnklassen, in denen 288 Franken im Monat ins Gewicht fallen, ja existenziell sind. Hier wollte die SP anknüpfen: Bei Abschaffung der Wohnsitzzulage seien die Löhne der vier untersten Lohnklassen anzuheben. Die Sozialdemokraten unterlagen knapp. Mit dem SP-Antrag hätte der Stadtrat eine klare Vorgabe gehabt.

Jetzt hat der Stadtrat eine schwierige Aufgabe.

Denn die Bürgerlichen knüpften die Abschaffung der Wohnsitzzulage an eine schwammige Möglichkeit: «Den Minderaufwand kann der Stadtrat dazu verwenden, allenfalls nicht marktgerechte Löhne anzupassen.» Was heisst das konkret? Der Stadtrat tut gut daran, das Augenmerk auf die Niedrigstlöhne zu richten. Die hohen Verwaltungslöhne, die der Privatwirtschaft teils hinterhinken, haben keine Priorität.

Höchsterstrasse: Ein jahrelang blockiertes Wohnprojekt kann endlich gebaut werden

Eine über ein Jahrzehnt alte Pendenz im Baubereich hat das St.Galler Stadtparlament am Dienstag mit einer Baurechtsvergabe erledigt: Ein Baugrundstück an der Höchsterstrasse im Osten der Stadt, bei dem die Stadt seit 2011 an einem Bauprojekt übte, soll im Baurecht an einen privaten Investor abgegeben werden. Er realisiert darauf das Wohnprojekt, das die Stadt einst fürs Areal entwickelt hatte und das durch Einsprachen gegen den Gestaltungsplan jahrelang verzögert worden war. Die fertigen Eigentumswohnungen und Reihenhäuser verkauft der Generalunternehmer an private Interessentinnen und Interessenten weiter.

Die Wiese entlang der Höchsterstrasse auf Guggeien kann endlich mit Wohnungen überbaut werden. (Bild: Urs Bucher, 2. Dezember 2010)

Im Stadtparlament wurde das Geschäft positiv aufgenommen. Dieser Baurechtsvertrag seine eine rundum gefreute Sache, sagte Doris Königer für die SP/Juso/PFG-Fraktion. Man hoffe aber schon, dass moderne Baustandards zur Anwendung kämen und nicht jene aus der Zeit, in der das Projekt entwickelt wurde.

Auch die FDP werde Ja zum Baurechtsvertrag sagen, hielt Corina Saxer für ihre Fraktion fest. Allerdings tue sie dies mit «blutendem liberalen Herzen». Die Vorschriften, die die Stadt dem Baurechtsnehmer insbesondere für den Verkauf der Wohnungen und Häuschen mache, gingen zu weit.

Ivo Liechti, Mitte-Stadtparlamentarier. Bild: Donato Caspari

Ganz anders sah das für die Fraktion von Mitte und EVP Ivo Liechti: Man werde mit Überzeugung und Freude Ja zum Baurechtsvertrag sagen, hielt er fest. Die Vorschriften für den Weiterverkauf von Wohnungen und Häuschen stellten nämlich sicher, dass grössere Einheiten Familien vorbehalten blieben. Und die Förderung von Mittelstandsfamilien habe sich die Mitte auf die Fahne geschrieben.

Stadtrat Markus Buschor wiederum zeigte sich erfreut über das gute Echo auf die Bauchrechtsvergabe. Damit könne am Rand des Höchsterwaldes im Osten der Stadt «ein kleines attraktives Stück Stadt» verwirklicht werden. Und selbstverständlich würden moderne Baustandards zur Anwendung kommen, sagte Buschor in Richtung der SP/Juso/PFG-Fraktion: Das Büro, das 2011 das Siegerprojekt ausgearbeitet habe und es jetzt weiter entwickle, sei nicht stehen geblieben.

Breite Zustimmung: Stadt unterstützt Jugendmusikfest mit 250’000 Franken

Die Stadt St.Gallen unterstützt das 18. Schweizer Jugendmusikfest mit 250’000 Franken. Die Gesamtsumme setzt sich aus einem Beitrag von 50’000 Franken, einer Defizitgarantie von 50’000 Franken sowie Dienstleistungen im Wert von 150’000 Franken zusammen. Im Stadtparlament blieb die Unterstützung am Dienstag unbestritten und wurde einstimmig mit 57 Ja beschlossen. Das Jugendmusikfest findet vom 15. Bis 17. September 2023 in St.Gallen statt.

Im Herbst 2023 findet das Schweizer Jugendmusikfest in der Stadt St.Gallen statt. Bild: Eveline Beerkircher (Emmen, 11. Juni 2022)

Zustimmung zur Vorlage gab’s von allen Seiten. Marlene Bodenmann (SP) merkte allerdings für ihre Fraktion von SP, Juso und PFG an, dass die Dienstleistungen bei der Kulturförderung abgerechnet würden. Das dürfe nicht darauf hinauslaufen, dass andere Kulturprojekte entsprechend weniger stark gefördert würden. Man solle die Dienstleistungen dort abrechnen, wo sie erbracht würden, forderte Bodenmann. Der Stadtrat müsse diese Frage einmal grundsätzlich anschauen.

Marlene Bodenmann, SP-Stadtparlamentarierin. Bild: PD/Anna Tina Eberhard

Ja sagen werde auch seine Fraktion, liess René Neuweiler (SVP) das Parlament wissen. Wenn Jugendliche schon einmal mehr wollten, als zu gamen, rumzuhängen und zu chillen, müsse das Stadtparlament dies doch zwingend unterstützen. Ein Ja «mit Pauken und Trompeten» kündigte Cornelia Federer (Grüne) für die Fraktion von Grünen und Jungen Grünen und passend zum Thema an. Stadtpräsidentin Maria Pappa wiederum zeigte sich befriedigt von der Grosszügigkeit des Parlaments: Es müsse möglich sein, dass die Stadt solche Projekte mit namhaften Beiträgen unterstützen könne.

Maria Pappa, St.Galler Stadtpräsidentin. Bild: Benjamin Manser

Das Schweizer Jugendmusikfest ist Höhepunkt der Aktivitäten von Jugendmusik.ch, dem Schweizer Jugendmusikverband und der Zentrale für das Jugendmusikwesen. Die letzten Feste fanden 2013 in Zug und 2019 in Burgdorf statt. Das nächste Fest ist für September 2023 in St.Gallen geplant. Dies unter dem Motto «Echte Leidenschaft». Durchgeführt wird es an verschiedenen Standorten in der Stadt St.Gallen und auf dem Olma-Areal.

Initiiert hat die Durchführung der Veranstaltung in der Gallusstadt die Knabenmusik. Sie kann 2023 ihr 75-Jahr-Jubiläum feiern. Auf die Beine gestellt wird das Fest jetzt durch ein Organisationskomitee unter dem Präsidium von Mitte-Nationalrat Nicolo Paganini, Regierungsrat Stefan Kölliker, Stadtrat Markus Buschor und Markus Straub von der Knabenmusik als Vizepräsident. Geplant ist ein nachhaltiges und offenes, gleichzeitig traditionelles und modernes Jugendmusikfest.

Mehrheit des Stadtparlaments steht hinter der eigenen Stadtpolizei

Eine kurze Diskussion über die Zusammenarbeit von Kantons- und Stadtpolizei hat das St.Galler Stadtparlament am Dienstagabend anhand von zwei Interpellationen geführt. Darin ging es zum einen um die Zusammenlegung des Bedrohungs- und Risikomanagements (BRM) der Stapo mit jenem der Kapo und zum anderen um die Zusammenlegung der Spezialeinheit der Stapo mit jener der Kapo. Der Stadtrat will von diesen Zusammenlegungen nichts wissen, während Interpellantin Magdalena Fässler (GLP und Angehörige der Kantonspolizei) und Interpellant Konstantin Hälg (Jungfreisinnige) sich von diesen Antworten nicht befriedigt zeigten und in insgesamt drei Voten auffällig hartnäckig auf den Zusammenlegungen beharrten.

Jene Fraktionen des Stadtparlaments, die sich in der Diskussion zu den beiden Interpellationen äusserten, haben eine klare Meinung: Sie redeten einer unabhängigen, umfassend tätigen und für ihre Angestellten attraktiven Stadtpolizei, die die Sicherheit der Stadt gewährleisten kann, das Wort. Neben Karin Winter-Dubs (SVP) verteidigte auch Stefan Grob (Mitte) für die Fraktion von Mitte und EVP ausdrücklich das heutige Modell von getrennten Stadt- und Kantonspolizeien. Eine Schwächung der Stadtpolizei kommt für sie nicht in Frage.

Stefan Grob, Mitte-Stadtparlamentarier. Bild: PD/Lautenschlager

Das Nutzen von Synergien und Kooperationen zwischen Kapo und Stapo seien ein wichtiger Weg. Es gebe dafür im Polizeialltag auch gute Beispiele. Das Zusammengehen mache aber nicht in jedem Fall Sinn, hielt beispielsweise Karin Winter-Dubs fest. Die Modelle «Selbermachen» oder «Auslagern» hätten beim Bedrohungs- und Risikomanagement (BRM) wie bei der Interventionseinheit Vor- und Nachteile; die Vorteile des Selbermachens durch die Stadtpolizei würden derzeit aber wohl überwiegen.

Marcel Rotach (FDP, dritter Interpellant und ebenfalls Angehöriger der Kantonspolizei) wehrte sich gegen die Unterstellung, hinter den beiden Vorstössen stehe die Idee einer Einheitspolizei. Das sei definitiv nicht der Fall. Ihm gehe es im Gegenteil um ganz wichtige Fragen bei der Zusammenarbeit der beiden Polizeikorps.

Marcel Rotach, FDP-Stadtparlamentarier. Bild: Samuel Schalch

Er brach vor allem für die Strategie eine Lanze, dass sich die Stadtpolizei mit ihrer Interventionseinheit in jene der Kapo integrieren soll. Mit den beiden Vorstössen habe man nichts anderes beabsichtigt, als dass weiter über das Thema der Zusammenarbeit der beiden Polizeikorps diskutiert werden. Dieser Dialog dürfe nicht einschlafen.

Felix Keller befürwortet für die FDP/JF-Faktion die Streichung der Wohnsitzzulage, der Stadtrat solle diese streichen wie dies auch umliegende Gemeinden getan hätten: «Eine Verwaltung zu führen, bedeutet auch unangenehme Entscheidungen zu fällen. Der Stadtrat hat dies einmal mehr nicht gemacht.»

Marlène Schürch von der SP/Juso/PFG-Fraktion verteidigt die Wohnsitzzulage, diese sei für Mitarbeitende in tiefen Lohnklassen ein wichtiger Bestandteil: «Liebe Bürgerliche, wer räumt die Strassen im Winter frei? Wer fährt euch frühmorgens mit dem ersten Bus vom Alpenchique nach Hause?»

Die Bürgerlichen äusserten Unmut, die stadträtliche Antwort zu einer Interpellation zu den Gebühren sei zu oberflächlich. SP-Stadtparlamentarier Peter Olibet sagte daraufhin: «Dann formulieren Sie ihre Fragen präziser. Vielleicht antwort der Stadtrat dann so, wie Sie es erwarten – nur so als Idee.»

Stadtpräsidentin Maria Pappa brachte der Vorwurf in Fahrt, die Antwort auf die Gebühren-Interpellation sei zu oberflächlich. Ihre Mitarbeitenden hätten für eine ausführliche, recherchierte Antwort etwa eineinhalb Jahre gebraucht. «Sie sind die ersten, die sagen, wir sollten effizient arbeiten, und genau das haben wir hier gemacht.»

Bei der Diskussion über die Interpellation zur Interventionseinheit der Stadtpolizei St.Gallen wehrte sich Marcel Rotach (FDP): «Ich habe mich immer für die Stadtpolizei eingesetzt. Und wer das Gegenteil behauptet, muss erst mal an mir vorbei.»

Miriam Rizvi (Juso) hatte der St.Galler Stadtpolizei via Vorstoss vorgeworfen, diese habe Demonstrationen von linken Gruppierungen anders behandelt, als solche von rechten Gruppierungen. So seien linke Demos nicht bewilligt verboten und die Stadtpolizei sei gegen linke Aktionen repressiv vorgegangen. Der Stadtrat widerlegte die Vorwürfe in seiner Antwort. Im Parlament aber kassierte Rizvi gleich mehrere Rüffel.

Miriam Rizvi, Juso-Stadtparlamentarierin. Bild: PD

Vorstösse müssten sachkundig sein und die Überlegungen fundiert, erklärte Karin Winter-Dubs. Jener von Rizvi sei hingegen oberflächlich recherchiert. «Das Anschwärzen der Polizei ist verantwortungslos, schliesslich wollen wir alle unsere Freiheiten behalten und dafür braucht es gewisse Regeln.»

Christian Huber (Grüne) sprang Rizvi bei und dankte ihr für die «mutigen, wichtigen, richtigen Fragen». Es sei auch Aufgabe des Parlaments, Missbräuche zu erkennen und aufzudecken. Huber war aber der Einzige.

Christian Huber, Stadtparlamentarier für die Grünen. Bild: Arthur Gamsa

Auch Marcel Rotach von der FDP kritisierte den Vorstoss: Vier Seiten für einen Vorstoss seien schon sehr viel. Inhaltlich wirke er abgeschrieben und mässig recherchiert. Stadträtin Sonja Lüthi erklärte schliesslich, mögliche Vorfälle an Demos sollten der Stadtpolizei oder auch dem Stadtrat möglichst unmittelbar gemeldet werden. «Wir stehen gerne zu einem Austausch zur Verfügung oder um offene Fragen möglichst zeitnah zu klären.»

Es passiert selten, aber wenn es passiert, dann umso heftiger: Zwischen vier Parlamentsmitgliedern entwickelte sich am Dienstag ein wahres Wortgefecht, als es um die Wohnsitzzulage ging. Jacqueline Gasser-Beck, Präsidentin der Fraktion von GLP und JGLP erklärte, sie seien bereit, dem Rückweisungsantrag der Bürgerlichen zuzustimmen, sie seien «risikobereiter» als die SP/Juso/PFG-Fraktion. Der Rückweisungsantrag sah vor, dass der Stadtrat die Wohnsitzzulage streicht und dafür die Löhne so anpasst, dass sie marktüblich sind.

Jacqueline Gasser-Beck, Präsident der Fraktion von GLP und JGLP. Bild: PD/Markus Tofalo

Alexandra Akeret (SP) konnte das nicht auf sich sitzen lassen: «Es ist eine wahnsinnig gewagte Behauptung, man sei risikobereit, wenn es nicht um Ihr eigenes Geld geht, sondern um jenes der anderen.»

Kurz darauf hob Christian Huber (Grüne) hervor, dank der Zulage könne Verkehr vermieden werden. Daran störte sich Nadine Niederhauser von der GLP:

«Das Zückerli sollte nicht die Zulage sein. Die Leute sollten aufgrund der Lebensqualität hier wohnen wollen.»

Nun schoss auch der Puls von Evelyne Angehrn, Präsidentin der SP/Juso/PFG-Fraktion, in die Höhe: «Dann werden Sie also bei der nächsten Steuerdebatte zustimmen, die Steuern zu erhöhen, damit wir das umsetzen können?» Und an Jacqueline Gasser-Beck (GLP) gewandt zur Formulierung des Rückweisungsantrags:

«Sie sind auch Juristin, ‹Kann› ist kein ‹Muss›.»

Evelyne Angehrn, Präsidentin der SP/Juso/PFG-Fraktion. Bild: PD/Anna Tina Eberhard

Jetzt meldete sich Beat Rütsche von Der Mitte zu Wort: «Frau Angehrn, glauben Sie wirklich, dass der Stadtrat den Ball nicht aufnehmen wird, wenn wir ihm erlauben, die Löhne zu erhöhen? Ich habe ihn die vergangenen Jahre immer anders erlebt.»

Wer kennt das nicht? Zwei oder mehr Termine am gleichen Abend und man muss sich entscheiden. Hin- und hergerissen waren am Dienstag gleich mehrere Stadtparlamentarierinnen. Der Rat tagte am Abend des Frauenstreiks. Die Politikerinnen entschieden sich für einen Kompromiss, wie sie das auch im Politikalltag oft müssen: Kaum waren die wichtigsten Geschäfte des Abends behandelt und kaum war es 18 Uhr, packten sie ihre Sachen und verliessen den Waaghaussaal. Die Reihen der linken Ratshälfte leerten sich deutlich.

Viele Mitarbeiter der Stadtverwaltung auf der Zuschauertribüne Die Sitzungen des St.Galler Stadtparlaments sind öffentlich. Besucherinnen und Besucher können den Debatten von einer Tribüne aus folgen. Sie ist normalerweise nicht übervölkert, war aber am Dienstag bei der Diskussion der Revision der Lohnzulagen für städtische Angestellte ausnehmend gut besetzt, phasenweise sogar übervoll. Rund 50 Personen, meist Angehörige der Stadtverwaltung, drängten sich dort. Eine knappe Stunde später hatte sich das Bild komplett gewandelt: Auf der Tribüne herrschte gähnende Leere. Nur noch zwei Personen sassen etwas einsam in luftiger Höhe. Dafür waren es bekannte Gesichter: Stapo-Kommandant Ralph Hurni und Sarah Gerteis, die Stabschefin der Direktion Soziales und Sicherheit, verfolgten die Diskussionen der drei Interpellationen, die sich mit der Stadtpolizei beschäftigten.

Gleich zu Beginn der Sitzung wies Stadtparlamentspräsident Jürg Brunner mit Blick auf das grosse Publikum darauf hin, Voten dürften nicht durch etwa Applaus kommentiert werden. Es half nicht: Nach dem ersten Votum zur Beibehaltung der Wohnsitzzulage ertönte lauter Applaus. Nach einem Moment der Stille, wiederholte Brunner seinen Hinweis, leicht genervt. Was passiert wäre, wenn das Publikum nochmals applaudiert (oder gar gebuht) hätte, blieb (leider) offen. Nach dem strengen Hinweis hielten sich die Stadtangestellten an die Regel.

Clemens Müller von den Grünen hatte wohl Hunger, als er sein Votum zum Personalreglement Wohnsitzzulage verfasste. Seine Wortmeldung war gespickt mit Metaphern aus der Gastronomie: «Teile der anderen Fraktionen meinen, nicht nur ein Haar in Suppe gefunden zu haben, sondern einen ganzen alten Zopf», sagte Müller mit Blick zur rechten Ratshälfte. Für die Grünen sei sie aber mehr als ein blosses Haar: «Für uns ist sie eine nahrhafte Suppeneinlage.» Die Wohnsitzzulage sei eine St.Galler Spezialität, wie es zum Beispiel auch der Biber sei.

Die Sitzung war am Dienstag bis maximal 22 Uhr angesetzt. Das Maximum muss aber nicht ausgereizt werden. Veronika Meyer von den Grünen schien das aber anders zu sehen. Um 20.35 Uhr setzt sie zum Votum zur Interpellation über den Aussieg aus Erdgas und Erdölprodukten an und sagt mit Blick zur Uhr: «Es ist noch nicht 22 Uhr, wir haben also noch etwas Zeit.»

Traktandum 1: Yves Betschart (JGLP) wurde mit Applaus in die Kommission Soziales und Sicherheit gewählt. Er ersetzt Nadine Niederhäuser, die per 14. Juni aus dem Stadtparlament zurückgetreten ist.

(JGLP) wurde mit Applaus in die gewählt. Er ersetzt Nadine Niederhäuser, die per 14. Juni aus dem Stadtparlament zurückgetreten ist. Traktandum 2: Die Revision des Personalreglements ist zurück beim Stadtrat: Eine knappe Mehrheit des Stadtparlaments hat es zur Überarbeitung zurückgewiesen. Der Auftrag: die Wohnsitzzulage ist zu streichen .

. Traktandum 3: Die Stadt gibt ein Grundstück an der Höchster Strasse in St.Fiden im Baurecht ab. Die Lark Hill AG baut dort Wohnungen und Reihenhäuser .

in St.Fiden im Baurecht ab. Die Lark Hill AG baut dort . Traktandum 4: 22 Trolleybusse , die seit 2008/2009 in Betrieb sind, werden wieder fit gemacht . Die Ersatzteile dafür kommen von zwei weiteren Bussen. Das Stadtparlament hat die 2,65 Millionen Franken für diesen sogenannten Retrofit genehmigt. Fakultatives Referendum.

, die seit 2008/2009 in Betrieb sind, . Die Ersatzteile dafür kommen von zwei weiteren Bussen. Das Stadtparlament hat die 2,65 Millionen Franken für diesen sogenannten Retrofit genehmigt. Fakultatives Referendum. Traktandum 5: Die Stadt unterstützt das Schweizer Jugendmusikfest in St.Gallen , das 2023 stattfindet, mit Dienstleistungen im Wert von 150'000 Franken, einem Beitrag von 50'000 Franken und leistet eine Defizitgarantie über 50'000 Franken. Das Stadtparlament hat dies mit 57 Ja einstimmig genehmigt.

, das 2023 stattfindet, mit Dienstleistungen im Wert von 150'000 Franken, einem Beitrag von 50'000 Franken und leistet eine Defizitgarantie über 50'000 Franken. Das Stadtparlament hat dies mit 57 Ja einstimmig genehmigt. Traktandum 6: Das brisanteste Geschäft ist noch nicht behandlungsreif – die Rekapitalisierung der Spitex St.Gallen AG mit drei Millionen Franken. Sie gibt in den vorberatenden Kommissionen offenbar viel zu reden. Die Spitex-Vorlage ist neu auf die Sitzung vom 5. Juli verschoben.

mit drei Millionen Franken. Sie gibt in den vorberatenden Kommissionen offenbar viel zu reden. Die Spitex-Vorlage ist neu auf die Sitzung vom 5. Juli verschoben. Traktandum 7: Die Interpellation von Gisela Keller (Mitte) zur Logopädie im Vorschulalter wurde diskutiert. Das Geschäft ist erledigt.

von Gisela Keller (Mitte) wurde diskutiert. Das Geschäft ist erledigt. Traktandum 8: Miriam Rizvi (Juso) hatte der Stadtpolizei via Interpellation vorgeworfen, sie handle willkürlich . Den Vorwurf widerlegte der Stadtrat in seiner Antwort. Der Vorstoss wurde diskutiert, das Geschäft ist erledigt.

. Den Vorwurf widerlegte der Stadtrat in seiner Antwort. Der Vorstoss wurde diskutiert, das Geschäft ist erledigt. Traktandum 9: Die SVP-, FDP/JF- und die Mitte/EVP-Fraktionen hatten sich zum Nutzen des geplanten Doppelbahnhofs erkundigt, solange die S-Bahn nicht im Viertelstundentakt verkehrt. Die Interpellanten wünschten keine Diskussion. Das Geschäft ist erledigt.

erkundigt, solange die S-Bahn nicht im Viertelstundentakt verkehrt. Die Interpellanten wünschten keine Diskussion. Das Geschäft ist erledigt. Traktandum 10: Die FDP/JF-Fraktion wollte wissen, wo die Testplanung zum Bahnhof Nord steht . Das Geschäft ist nach einer kurzen Diskussion erledigt.

. Das Geschäft ist nach einer kurzen Diskussion erledigt. Traktandum 11: Die Mitte/EVP-Fraktion sowie die SVP/Fraktion hatten in einer gemeinsamen Interpellation unter anderem gefragt, ob die Höhe der erhobenen Gebühren gerechtfertigt sind. Mit der Antwort waren die Interpellanten nicht zufrieden und kündigten ein Postulat an. Der Stadtrat würde dann einen ausführlichen Bericht verfassen. Das Geschäft ist nach der Diskussion erledigt.

gerechtfertigt sind. Mit der Antwort waren die Interpellanten nicht zufrieden und kündigten ein Postulat an. Der Stadtrat würde dann einen ausführlichen Bericht verfassen. Das Geschäft ist nach der Diskussion erledigt. Traktandum 12: Könnte die Stadtpolizei Aufgabenbereiche an die Kantonspolizei übergeben , um so effizienter zu werden? Diese Frage hatten Magdalena Fässler (GLP), Konstantin Hälg (Jungfreisinnige) und Marcel Rotach (FDP) in einer Interpellation aufgeworfen. Nach einer Debatte ist auch dieses Geschäft erledigt.

, um so effizienter zu werden? Diese Frage hatten Magdalena Fässler (GLP), Konstantin Hälg (Jungfreisinnige) und Marcel Rotach (FDP) in einer Interpellation aufgeworfen. Nach einer Debatte ist auch dieses Geschäft erledigt. Traktandum 13: Konstantin Hälg (Jungfreisinnige), Magdalena Fässler (GLP) und Marcel Rotach (FDP) hatten sich in einer Interpellation erkundigt, ob die Interventionseinheit der Stadtpolizei aufgegeben und die Aufgabe an die Kantonspolizei gehen könnte. Nach einer ausführlichen Diskussion ist das Geschäft erledigt.

aufgegeben und die Aufgabe an die Kantonspolizei gehen könnte. Nach einer ausführlichen Diskussion ist das Geschäft erledigt. Traktandum 14: Hat es genügend Kita-Plätze für Kinder mit geistiger oder körperlicher Behinderung ? Diese Frage stellten Cornelia Fässler (Grüne), Jenny Heeb (SP) und Eva Lemmenmeier (SP) in einer Interpellation. Stadträtin Sonja Lüthi versprach, das Anliegen aufzunehmen. Das Geschäft ist nach einer kurzen Debatte erledigt.

? Diese Frage stellten Cornelia Fässler (Grüne), Jenny Heeb (SP) und Eva Lemmenmeier (SP) in einer Interpellation. Stadträtin Sonja Lüthi versprach, das Anliegen aufzunehmen. Das Geschäft ist nach einer kurzen Debatte erledigt. Traktandum 15: Nach Ansicht der Grünen und Jungen Grünen besteht dringender Handlungsbedarf, um aus dem Erdgas auszusteigen und von Erdölprodukten wegzukommen. Sie wollten daher wissen, wie die Stadt den Ausstieg unterstützt. Nach kurzer Diskussion ist das Geschäft erledigt.

und von Erdölprodukten wegzukommen. Sie wollten daher wissen, wie die Stadt den Ausstieg unterstützt. Nach kurzer Diskussion ist das Geschäft erledigt. Traktandum 16: Miriam Rizvi (Juso) hatte in einer Interpellation gefragt, ob die städtischen Energieversorger Gas aus Russland beziehen. Die Antwort in Kürze: Ja, und das lässt sich nicht ändern, solange die Herkunft des Gases an den Grosshandelsmärkten nicht definiert werden kann. Das Geschäft ist erledigt.

Traktandum 17: Der Spanierverein Hogar Español hat den Mietvertrag für das Spanische Klubhaus gekündigt. Zwei Gastronomen übernehmen es. Das hat Gallus Hufenus (SP) zu einer Interpellation bewogen: Die neuen Klubhaus-Mieter würden «gezwungen» sein, primär nach wirtschaftlichen Regeln zu wirten. Inwiefern sozikulturelle Aspekte bei der Objektbewirtschaftung eine Rolle spielten? Nach einigen Voten war die Diskussion erledigt, damit ist es auch das Geschäft.

Traktandum 18: Jenny Heeb (SP) und Peter Olibet (SP) schlugen in einer Interpellation vor, den Bäderbus zwischen Hauptbahnhof und Dreilinden auch in den Wintermonaten zu betreiben. Der Stadtrat lehnte die Idee ab. Nach kurzer Diskussion ist das Geschäft erledigt.

Die nächste Parlamentssitzung ist auf den 5. Juli angesetzt. Dann stehen die Rechnung 2021 und der 3-Millionen-Beitrag zur Rekapitalisierung der Spitex St.Gallen AG auf der Traktandenliste. Das kann spannend werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen