Rheintal: So stieg Monika Ruess zur Stickereiafabrikantin auf

Emanzipation «Mammamia» in der Männerwelt: Wie eine Rheintaler Arbeitertochter zur Stickereifabrikantin aufstieg Die Rheintalerin Monika Ruess wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf und brachte es in den Sechzigerjahren zur erfolgreichen Stickerei-Unternehmerin. Im Sommer wird die Fabrikantenvilla samt ehemaliger Stickerei Ruess in Au abgerissen. Damit bleiben bald nur noch Erinnerungen. Melissa Müller Jetzt kommentieren 25.02.2023, 05.00 Uhr

Die Auer Stickfabrikanten Monika und Paul Ruess 1949 in den Flumserbergen. Bild: Privat

Brombeerranken überwuchern den Garten der ehemaligen Auer Fabrikantenvilla. Im Gebüsch liegen Bierdosen und Pizzakartons, der Swimmingpool ist ausgetrocknet, beim Briefkasten ist kein Name mehr angebracht – Zeichen der Verlassenheit und des Verfalls.

Nur wenige erinnern sich an die Rheintaler Stickerei Ruess an der Berneckerstrasse 15 in Au, unweit des «hässlichsten Kreisels der Schweiz». Noch weniger Leute wissen, dass es eine Frau war, die im Betrieb von 1959 bis 1990 die Verantwortung auf ihren Schultern trug. Monika Ruess war eine der wenigen Frauen, die in den Sechzigerjahren ein Unternehmen leiteten.

Noch steht sie, die ehemalige Stickereifabrik mit dazugehörender Villa. Im Sommer werden beide Bauten abgerissen. Die Firma Novaron überbaut das grosse Areal neben dem Fussballplatz mit vier Mehrfamilienhäusern. Damit verschwindet ein Stück Rheintaler Textilgeschichte, geprägt von Monika und Paul Ruess – meinen Grosseltern.

Der gleichmässige Rhythmus der Stickmaschinen erfüllte das Haus bis 1990 wie ein Herzschlag. Der Geruch von Maschinenöl lag in der Luft. Ich erinnere mich an Sommertage am Swimmingpool mit vielen Onkeln, Tanten, Cousinen und Cousins. An Oma Monika, die uns mit ihrem Mercedes mitnahm ins Brockenhaus, um Schätze zu ergattern – eine Muschel, einen Fuchspelz, eine Kristallvase –, die sie sogleich wieder verschenkte. Sie mochte es opulent, umgab sich in der grossen Stube mit Orientteppichen und Heiligenstatuen wie einem lebensgrossen Jesus. Über der Polstergruppe hing ein riesiges Ölgemälde der heiligen Familie. Daneben ritt eine nackte Nymphe auf einer mannsgrossen Lampe in Form eines Delfins. Für uns Kinder war das Haus eine Villa Kunterbunt, in der wir uns austoben konnten, Hütten bauen, verkleiden, Glace schlecken, mit Oma eine Schachtel Pralinen naschen.

«Sie war die erste emanzipierte Frau, die mir begegnete», sagt eine ehemalige Nachbarin. «Sie war ein Engel», sagt eine ehemalige Angestellte. Monika Ruess war eine aussergewöhnliche Frau. Nicht nur, weil sie als Geschäftsfrau eine Vorreiterin war. Die siebenfache Mutter hielt in ihrer Stube Hof. Lieferanten, Chauffeure, Geschäftsfreunde, Kegelfreunde, Freundinnen, Kinder und Hausierer gingen ein und aus. Thermoskrüge voller Kaffee standen auf dem barocken Tisch mit den kunstvoll geschnitzten Frauenköpfen und Löwenfüssen, neben Chips, Kuchen, Brot und Aufschnitt.

Während des Kriegs schickt die Familie Verwandten in Deutschland Lebensmittelpakete

Die Hausherrin hatte ein Herz für Aussenseiter, bot nach ihrer Pensionierung einem illegalen Asylbewerber Zuflucht in ihrem Haus – und handelte sich damit eine Anzeige ein. Es gab mehrere Menschen, die sie «Mama» nannten, ohne mit ihr verwandt zu sein. Monika Ruess half, wo sie konnte. Trotz aller Belastungen blieb sie eine attraktive und lebenslustige Frau. Woher nahm sie diese Energie?

Ich blättere mit meiner Mutter in einem Familienalbum und durch die Tagebücher meiner Oma. Eine Schwarz-Weiss-Fotografie zeigt Paul und Monika 1949 als frisch verliebtes Paar in den Flumserbergen. Mit Paul lernt die damals 20-Jährige schwimmen und Ski fahren. Zum Sport trägt sie Hosen, was der Dorfpfarrer nicht gerne sieht. Braune Locken umspielen ihr Gesicht. «Obwohl sie schön war, bildete sie sich nichts darauf ein. Es war ihr immer bewusst, dass sich eine Frau nicht auf ihr gutes Aussehen verlassen sollte», sagt meine Mutter.

Als Monika am 15. Mai 1929 geboren wird, ist Au ein Bauern- und Arbeiterdorf. Ihr Vater verdient sein Brot als Dreher in der Firma Wild. Die Mutter, eine aus Süddeutschland eingewanderte Köchin, beackert einen Gemüsegarten. Sie sind Selbstversorger, halten Hühner und Kaninchen, manchmal ein Schwein. Ein Lebensmodell, das sie ohne Hunger durch den Zweiten Weltkrieg trägt. Im Krieg ist es verpönt, frisches Brot zu essen, weil man davon zu viel isst. Die Fasnacht fällt aus. Abends müssen die Fenster verdunkelt werden, um unsichtbar zu sein für die Bomberpiloten. Monikas Familie schickt Verwandten in Deutschland Lebensmittelpakete. Sie erkennt, dass man mit Geld helfen kann. Das prägt sie ebenso wie Erzählungen über eine Ahnin namens Zilla – eine Witwe, die ihre Kinder allein durch schwierige Zeiten gebracht hatte. «Mit diesem Vorbild wusste Monika: Eine Frau kann es schaffen», sagt meine Mutter.

Eine Banane als Luxus

Monika ist eine gute Schülerin, aber weil sie schielt, wird sie gehänselt. Eine Operation ist erst in der Pubertät möglich. Monika liest gern und schreibt in der Jugend Kurzgeschichten, die in Zeitungen abgedruckt werden. Weil Bücher Mangelware sind, liest sie die Dorfzeitung. Sie stürzt sich auf jeden Buchstaben, liest jedes Werbeinserat mehrmals.

Mit 16 Jahren kommt für Monika viel zusammen: Der Krieg geht zu Ende, die Grenzen sind wieder offen. Sie wird an den Augen operiert und blüht auf, vom hässlichen Entlein zum Schwan. Und sie kommt aus der Schule. Trotz guter Zeugnisse tritt Monika eine Stelle im Werkstattbüro der Firma Wild in Heerbrugg an, die Vermessungsgeräte herstellt. An eine Lehre ist nicht zu denken, geschweige denn an ein Studium. Hin und wieder leistet sie sich den Luxus einer Banane, die man nur am Kiosk kaufen kann. Eine Frucht kostet zwei Franken, was mehrere Stundenlöhne ausmacht. Monika träumt davon, einmal im Leben nach Belieben Bananen essen zu können.

Monika Ruess mit 20 Jahren bei einem Bootsausflug am Alten Rhein. Bild: Privat

1951 heiratet Monika Köppel mit 22 Jahren den 30-jährigen Paul Ruess, ältester Sohn einer Fabrikantenfamilie aus Heerbrugg, ein sportlicher, gut aussehender Mann. Auch Paul hatte im Beruf keine Wahl: Weil sein Vater es befahl, wurde er Sticker im elterlichen Betrieb, obwohl er lieber Architekt geworden wäre. Nach dem Hochzeitsfest mit der gesamten Verwandtschaft hat der Bräutigam gerade noch 20 Franken in der Tasche.

Teure Saurer-Stickmaschinen, hohe Schulden

Ein finanzielles Risiko gehen Paul und Monika Ruess auch ein, als sie in Au ihre Fabrik und ihr Wohnhaus bauen. 1959 ziehen sie ein. Sie kaufen zwei 15-Yard-Saurer-Stickmaschinen, im Wert von zwei Rolls-Royce. Eine kostet 250'000 Franken. Später kommt eine dritte Maschine hinzu.

Einen Eindruck solcher Stickmaschinen erhält man heute im Saurer-Museum Arbon:

Video: Eliane Huber, Wissens-Marktplatz des Saurer-Museums

Eine Zitterpartie beginnt: Paul und Monika müssen einen Schuldenberg zurückzahlen – jährlich 80'000 Franken. Pauls Vater bürgt bei der Bank und haftet mit seinem Besitz. Ein Konkurs würde auch ihn in Not stürzen. Monika ist 30 und hat drei Kinder, als die Fabrik mit zehn Angestellten den Betrieb aufnimmt. Die Maschinen laufen 24 Stunden am Tag, ausser am Sonntag. Eigentlich ist vorgesehen, dass Paul die Nachtschichten übernimmt. Nach einem Velounfall in jungen Jahren, bei dem er einen Schädelbruch erlitt, leidet er jedoch unter starken Kopfschmerzen. Er stellt fest, dass ihn die Nachtschichten gesundheitlich überfordern. Seine Frau springt ein und leistet fortan die harte Nachtschicht.

Während Monika an den Stickmaschinen arbeitet, programmiert Paul als Puncher mit den Lochkarten das Muster, das die Maschinen sticken. Er liefert Stoffe aus, verhandelt mit den Exporteuren und vertritt den Betrieb gegen aussen. Sie sind ein Gespann, das sich gut ergänzt.

Stickerei ist Teamarbeit. Monika näht mit ihrem Vorarbeiter Toni rund zehn Meter lange Stoffbahnen zusammen, die sie danach zu dritt auf die Maschinen spannen. Textilarbeiterinnen aus Österreich und Italien überwachen die Maschinen, wechseln Schiffchen aus, stecken Fadenspulen an. Flink gleiten die Fäden von den Spulen zu den Nadeln und verdichten sich zu einem Muster.

Stoff der Stickerei Ruess. Bild: Arthur Gamsa

Der Schulden- und Termindruck duldet nicht viele Fehler an der Maschine. Ein kleiner Irrtum, und der Stoff kann nicht ausgeliefert werden. Wenn das hin und wieder passiert, kommt es vor, dass der Chef die Fassung verliert. Um dann den Ausraster ein paar Stunden später bei den Angestellten mit Bratwurst und Bürli wieder gut zu machen. Seine Wutausbrüche in der Fabrik sind gefürchtet. Dann ist es an Monika, die Arbeiterinnen wieder zu beruhigen. Sie fürchten auch Pauls Exaktheit und seine hohen Ansprüche. Er ist ein qualitätsbewusster Fabrikant. Bei ihm muss alles auf den Millimeter stimmen.

Betriebsausflug der Stickerei Ruess Anfang der 1960er-Jahre: Paul Ruess steht in der Mitte (fünfter von links), Monika Ruess rechts im Bild. Bild: Privat

Während der Kubakrise Anfang der Sechzigerjahre hat Monika Angst vor einem dritten Weltkrieg. Mit dem Ohr am Radio verfolgt sie die Nachrichten. «Draussen in der Welt sieht es nicht am besten aus. Sie schiessen Raketen in den Weltraum und man redet von furchtbaren Atomwaffen», notiert sie im Tagebuch. «Wir haben kaum Zeit, uns darüber Sorgen zu machen. Die Kinder, unser schönes Heim und Geschäft, das ist unsere Welt, und dass Gott diese weiterhin beschützen möge, das erbitten wir vom neuen Jahr.»

Der Durchbruch ist geschafft

Die Stickereien aus dem Hause Ruess werden zu Blusen, Dessous, Vorhängen, Tisch- und Bettwäsche und Pochettli vernäht, die sich modebewusste Herren in die Brusttasche stecken. Das Geschäft läuft gut: Nach dem Krieg ist ein neuer Kaufrausch und Hunger nach Leben erwacht. Man will sich wieder etwas leisten. Die Sticker sind stolz auf ihre prächtigen Stoffe.

Paul und Monika Ruess schaffen den Durchbruch, die Schulden sind beglichen. 1969 wird ein Swimmingpool in den Garten eingebaut. Die sieben Kinder werden an Weihnachten reich beschenkt. Monika erhält von Paul einen Diamantring, ein Jahr darauf eine Perlenkette, später eine goldene Uhr. Er mag es, wenn sie sich schmückt und schön kleidet. Sie schenkt ihm ihre Fototagebücher, die sie in einsamen Nachtschichten geschrieben hat. Er wischt sich Tränen aus den Augen.

Monika Ruess mit ihrem vierten Kind Beat. Bild: Privat

Im Familienalbum gibt es keine Fotos aus der Fabrik. Kein Bild von Paul an der Punchmaschine, kein Bild von Monika an der Stickmaschine. Auch keines von ihr am Steuer eines Autos. Heimlich macht sie den Führerschein und wagt sich damit in eine Männerdomäne. «Eine Frau am Steuer, ein Ungeheuer», hiess es landläufig.

In jener Zeit müssen Frauen ihre Ehemänner noch um Erlaubnis bitten, wenn sie auswärts arbeiten wollen. Wenn Frauen ihren Weg gegen die Konventionen gehen, ist schnell einmal von Rabenmüttern die Rede. Monika schert sich nie darum, was böse Zungen sagen. Eine Hausangestellte und die Grossmutter schauen im Haushalt nach dem Rechten. Um den Dorfklatsch kümmert sich Monika nie, erfährt aber davon, wenn Paul freitags zurückkehrt von seinem Kegelabend. Pauls Kollegen sind alle mit einer Hausfrau verheiratet, die alle klassischen Aufgaben erfüllt, wie Kochen, Socken stopfen, ein schönes Heim pflegen. «Nachts wollen wir die Frau bei uns im Bett», sticheln sie. Das betrübt ihn sehr.

Beim Arbeiten ist Monika in ihrem Element

Es ist nicht einfach für einen Mann, mit einer emanzipierten Frau verheiratet zu sein. Paul wünscht sich manchmal, dass sich Monika die Kochschürze umbindet und wieder zur Hausfrau wird. Doch für Monika gibt es kein Zurück. Sie hat ihre Lebensaufgabe gefunden. Sie ist es, die den Karren zieht. Unfreiwillig ist sie in diese Rolle geraten. Nun findet sie Gefallen daran, beflügelt vom Erfolg. Die Krisenjahre sind ihr noch gut in Erinnerung. Sie weiss: Wenn es wirtschaftlich bergab geht, sind Stickereien das erste Luxusprodukt, worauf verzichtet wird.

Monika ist eine beliebte Chefin. Sie hat ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte ihrer Mitarbeiterinnen. Sie haben Respekt, weil Monika am härtesten von allen arbeitet. Um 22 Uhr übernimmt sie die Nachtschicht bis 5 Uhr. Beim Arbeiten ist sie in ihrem Element. Manchmal singt sie laut heraus, ein Ausdruck ihrer unbändigen Schaffenskraft. Vielleicht singt sie, die am liebsten immer Menschen um sich hat, auch gegen das Alleinsein an. Vielleicht auch, um wach zu bleiben.

Wenn sich eines der sieben Kinder morgens für die Schule bereit macht, trifft es manchmal auf Monika, die gerade ihre Schicht beendet hat. Dann tunken Mutter und Kind zusammen Spargeln aus der Büchse in Mayonnaise. Danach legt sie sich mit Ohropax ins Bett, um im lebhaften Haus voller Kinder bis 10 Uhr schlafen zu können. Sie treibt durch den ungesunden Tag-Nacht-Rhythmus Raubbau an ihrem Körper, aber achtet auf ihre Ernährung, raucht und trinkt nicht.

Monika und Paul Ruess mit ihren Kindern Beat (als Baby), Jürg, Kurt und Angelika. Links im Bild ist Beate, eine Verwandte aus Deutschland, die im Haushalt mithalf. Die zweite von links ist Pauls Mutter. Bild: Privat

Mit dem Opel bringt Monika Stoffe nach Au, Oberriet und Kriessern zu den Nachstickerinnen, die Fehler ausbessern. Sie geniesst ihre Unabhängigkeit mit dem Auto, unternimmt Abstecher zu Antiquitätenhändlern. Das sind ihre Freiräume. Die Kunstliebhaberin freundet sich mit der Appenzeller Bauernmalerin Sybille Neff an, die für Frauenrechte kämpft – und 1976 eine junge Frau aus schwierigen Verhältnissen zu ihr schickt. Monika nimmt sie in ihrer Grossfamilie auf wie eine Tochter – und wird von ihr fortan «Mammamia» genannt.

Mit zunehmendem Alter leidet Paul immer stärker unter Tinnitus und Kopfschmerzen. Er zieht sich zunehmend aus der Firma zurück. Auch, weil er sich immer weniger identifizieren kann mit dem Geschäft. Die Mode wechselt, von langlebiger, hochpreisiger Qualität hin zu schnelllebiger, effektvoller Ware, die mit weniger Aufwand produziert wird.

Paul hat noch andere Träume, er will reisen. Monika, Auerin durch und durch, wird niemals ein Flugzeug besteigen. Sie will zu Hause bei ihren Wurzeln bleiben, steht Pauls Träumen aber nicht im Weg. Allein bereist er in den Sechzigerjahren den Libanon, die USA, Afrika, Kanada, die Bahamas. Die Reisen sind für ihn, den Kopfwehpatienten, aber eine Strapaze, erschöpft kehrt er heim.

Abschied von der Stickerei

Als Monika 62 Jahre alt wird, geschieht wieder viel auf einmal. Ihr engster Mitarbeiter Toni stirbt noch vor seiner Pensionierung an einem Herzinfarkt. Die Textilindustrie verlagert sich zunehmend in Billiglohnländer nach Asien. Monika und Paul Ruess müssen sich eingestehen, dass die Stickerei im Rheintal keine Zukunft mehr hat. Anfang der Neunzigerjahre verkaufen sie ihre Stickmaschinen in die Türkei – wie viele Fabrikanten vor ihnen. Es heisst, dass die guten alten Saurer-Maschinen der Stickerei Ruess immer noch in Betrieb sind, irgendwo in Indien.

Ein Briefkopf der Stickerei Ruess aus der Zeit, bevor 1964 die Postleitzahlen eingeführt wurden. Bild: Privat

Au hat sich gewandelt, vom Bauern- zum Industriedorf. Inzwischen ist die Textilindustrie verschwunden. Zurück geblieben sind Industriebrachen wie an der Berneckerstrasse 15, in einen Dornröschenschlaf versunken. Es ist niemand mehr da, der das grosse Haus mit Leben füllt.

Ich erinnere mich an Omas warmes Lachen und ihre Art, wie sie uns «Schätzeli» nannte. An rauschende Weihnachtsfeste mit viel Essen und Geschenken. Die Grossfamilie quetscht sich auf die Polstergruppe vor dem Christbaum. Katzengesang erklingt aus 30 Kehlen. Wir singen «Oh du Fröhliche», «Wer klopfet an» und das Schmugglerlied, Omas Lieblingslied. Sie singt am lautesten und fröhlichsten mit.