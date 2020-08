Eltern müssen wegen Corona draussen bleiben: In Rorschach dürfen sie ihre Kinder am ersten Schultag nur zum Pausenplatz begleiten Am Montag ist für viele Kinder der erste Schultag. In Rorschach dürfen Eltern nicht ins Schulzimmer, sondern nur bis zum Pausenplatz. Jolanda Riedener 08.08.2020, 05.00 Uhr

Schulbeginn unter Coronamassnahmen: Eltern dürfen in Rorschach am ersten Tag nicht mit in die Klasse. Bild: Benjamin Manser (17. Mai 2018)

Der erste Schultag. Ein Ereignis, an das man sich sein Leben lang erinnert. Für Eltern und Kinder ist das ein wichtiger und emotionaler Moment, vor allem beim Eintritt in den Kindergarten oder die erste Primarklasse. In der aktuellen Situation um Corona sind auch an diesem Tag besondere Massnahmen erforderlich. Die Schulen in der Region haben dazu unterschiedliche Regeln erlassen.

In Rorschach hat sich die Schule vorab in einem Schreiben an die Eltern gewandt. Dort heisst es, man gehe davon aus, dass alle Kinder, die am Montag zur Schule kommen, gesund sind. Bei leichten Symptomen sollen Schüler daheim bleiben, bei der Einreise aus einem Risikogebiet gilt Quarantäne/Selbstisolation. Zudem sind Eltern in Rorschachs Schulhäusern nicht zugelassen, heisst es im Schreiben. So finden Elternabende zwar statt, aber statt in den Klassenzimmern in Aulen oder Turnhallen.

Guido Etterlin, Schulpräsident Rorschach Urs Bucher

Schülerinnen und Schüler sowie die Eltern werden deshalb am Montag auf dem Pausenplatz empfangen. So wolle man der Tradition des ersten Schultags unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln Rechnung tragen. Im Anschluss gehen die Kinder mit ihrer Lehrperson in die Klasse. Rorschachs Schulpräsident Guido Etterlin:

«20 Schüler und 20 Erwachsene in einem Klassenzimmer, das kann ich nicht verantworten.»

Für 950 Primarschüler, davon 90 Erstklässler und 100 Kindergärtler beginnt am Montag der Unterricht in Rorschach.

Emotionaler Moment für Kinder und Eltern

Anders wird der Schulstart in Goldach ablaufen. In einer Information an die Eltern heisst es, dass für die Begleitpersonen der Kinder eine Maskenpflicht gilt, da die Abstandsregeln von 1,5 Metern im Schulzimmer nicht eingehalten werden könnten. Aufgrund der räumlichen Situation in den Kindergärten und Schulhäusern sind zwei erwachsene Begleitpersonen pro Kind zugelassen, heisst es.

Andreas Gehrig, Schulpräsident Goldach Stephanie Engeler

Schulpräsident Andreas Gehrig weiss um die Emotionalität von Eltern und Kindern beim Übertritt in die Schule oder in den Kindergarten. «Die Loslösung der Kinder von den Eltern ist erfahrungsgemäss nicht so einfach», sagt Gehrig. Deshalb habe man sich dagegen entschieden, die Eltern auszuschliessen.

Weiter habe in den vergangenen Jahren jeweils vor dem Schulbeginn bereits ein Kennenlernen zwischen Lehrpersonen und Kindern stattgefunden. Dieses Treffen sei in diesem Jahr infolge Corona ausgefallen.

Wenn es gar nicht geht, darf Elternteil mitkommen

Auch die Schule Goldach weist auf die Quarantänepflicht für Rückreisende aus Risikogebieten hin. Wie viele Kinder davon betroffen sind, kann Schulpräsident Gehrig derzeit allerdings noch nicht sagen. Befürchtungen, dass es auch in Goldach Kinder gibt, die in Quarantäne müssen, gibt es aber.

In der Schulgemeinde Thal dürfen die Eltern ihre Sprösslinge ebenfalls begleiten. Wie in Rorschach gibt es ein Programm auf dem Vorplatz, die Eltern dürfen nicht mit ins Klassenzimmer. Miriam Salvisberg, Schulpräsidentin von Thal, weiss, dass für Kindergärtler die Loslösung von den Eltern schwierig sein kann: «Wenn es gar nicht geht, darf das Mami mit in den Kindergarten. Für diesen Fall haben wir Masken parat.»