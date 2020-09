Elf Wochen, 148 Übernachtungen durch Wohnmobile: Das Olma-Areal als Campingplatz lockte weniger als gedacht Wohnmobilfahrer konnten diesen Sommer auf dem Olma-Areal Ferien machen. Ob es eine zweite Ausgabe gibt, ist von mehreren Faktoren abhängig. Marlen Hämmerli 25.09.2020, 05.00 Uhr

Über die Hälfte der Camper auf dem Olma-Areal stammte aus der Schweiz. Bild: Ralph Ribi (17. Juli 2020)

Die Olma dauert zehn Tage, das Olma-Camping zehn Wochen. So lautete zumindest der Plan, denn die Campingsaison wurde um eine Woche verlängert. Seit Montag ist auf dem Olma-Gelände aber definitiv Schluss mit Grillieren in der Arena und Flanieren auf dem Areal.

Caroline Derungs ist zufrieden. Die Projektleitern des Olma-Campings sagt: «Das Angebot ist sehr gut angekommen. Vor allem Schweizerinnen und Schweizer haben es geschätzt. Wir haben viele Komplimente erhalten.» Und auch andere Städte wurden auf den temporären Campingplatz aufmerksam. So fragte etwa Basel die Olma-Messen an, wie sie vorgegangen seien.

Vom 8. Juli bis vergangenen Sonntag standen auf dem Olma-Areal 14 Wohnmobil-Stellplätze zur Verfügung. Grund für die unvorhergesehene Verlängerung ist Covid-19. Aufgrund der Pandemie musste das Bierfestival von Mitte September zügeln – und benötigte den Platz vor der Olma-Arena nicht.

Im Schnitt waren zwei Wohnmobile auf dem Areal

Caroline Derungs freut die Verlängerung. Es sei nochmals eine gute Woche gewesen. Insgesamt zählt das Olma-Camping 148 Übernachtungen durch Wohnmobile. Pro Fahrzeug waren das ein bis vier Personen. 1036 Übernachtungen wären bei einer durchgehenden Vollauslastung maximal möglich gewesen.

«Wir rechneten mit sechs bis acht Wohnmobilen pro Nacht. Am Ende waren es durchschnittlich zwei.»

Caroline Derungs, Projektleiterin des Olma-Campings. Bild: PD

Gut fünf von zehn Gästen kamen aus der Schweiz, vor allem aus dem deutschsprachigen Teil. Etwa aus den Kantonen Aargau, Zürich oder aus dem Thurgau. Die erste Buchung kam von zwei Familien aus Bernhardzell – sie reservierten für den ersten August.

Aus der Romandie stammten 16,5 Prozent aller Gäste. 15 Prozent kamen aus Deutschland. Die restlichen 30 Prozent verteilen sich auf weitere europäische Länder, darunter Frankreich, die Niederlande oder Schweden. «Gar ein Ungar reiste an», sagt Derungs.

Deutlich am meisten Gäste campierten während den Sommerferien auf dem Areal. Praktisch an jedem Wochentag war das Areal besetzt. Dafür blieben die Caravaner in den zwei Wochen nach den Sommerferien fern. Im September reisten aber wieder Leute an, vor allem ausländische Touristen.

Ausserhalb der Ferien kamen viele spontan. Vor allem Regen lockte nach St.Gallen. Bei schönem Wetter zog es die Wohnmobilisten in den Alpstein oder an den See.

«Bei schlechter Witterung kamen sie nach St.Gallen, besuchten den Stiftsbezirk oder gingen shoppen.»

Wohnmobilisten geben gut Geld aus

Hat sich der temporäre Campingplatz für die Stadt ausbezahlt? «Wir wissen, dass diese Gästegruppe ein gutes Ausgabeverhalten hat», sagt Thomas Kirchhofer, Direktor von St.Gallen-Bodensee-Tourismus. Genaueres liesse sich nicht beziffern. Eine Studie für die Stadt Innsbruck zeigte jedoch, dass ein Camper im Schnitt 150 Franken pro Tag ausgibt. Auch für das Image der Stadt sei das Olma-Camping ein grosser Gewinn, sagt Kirchhofer.

Thomas Kirchhofer, Direktor St.Gallen-Bodensee-Tourismus. Bild: Michel Canonica

Die städtische Politik beschäftigt sich derzeit mit der Frage, welchen Wert ein Wohnmobilist hat. Das Stadtparlament hat vor einem Jahr ein Postulat der CVP/EVP-Fraktion überwiesen. Der Stadtrat arbeitet nun einen Bericht aus, inwiefern im Zentrum provisorische Stellplätze eingerichtet werden können und welchen wirtschaftlichen sowie touristischen Mehrwert diese bringen könnten.

Die Standortförderung hat eine Studie in Auftrag gegeben. Der Bericht soll noch dieses Jahr ins Stadtparlament kommen. Thomas Kirchhofer ist jedenfalls von Caravanern als touristisches Klientel überzeugt. Um das volle Potenzial auszuschöpfen, müsse man das Angebot zwar aktiv bewerben. «Aber ich bin der Meinung, dass sich das lohnt. Da sind wir als Tourismusorganisation in der Pflicht.»

Ideen für eine nächste Ausgabe gibt es bereits

Ob ein Teil des Olma-Areals nächstes Jahr wieder zum Campingplatz wird, ist noch offen. Unter anderem ist der Entscheid davon abhängig, welche Veranstaltungen stattfinden und ob in der Nähe des Campingplatzes Unterhaltsarbeiten durchgeführt werden. Vergangenes Jahr wurde etwa die Fassade der Halle 5 renoviert.

«Wenn die Gäste wegen des Baulärms frühmorgens aufwachen, geht das natürlich nicht», sagt Derungs.

«Dieses Jahr ist quasi Corona schuld daran, dass wir das Olma-Camping durchführen konnten.»

Covid-19 hat den Kalender der Olma-Messen geleert. Normalerweise ist das Areal fast rund ums Jahr besetzt – abgesehen von den Sommerferien. Aber: «Für nur fünf Wochen einen Campingplatz einrichten und zusätzliches Personal für die Abende und Wochenenden beschäftigen, ist ein finanzieller Aufwand, der sich bei einer tiefen Auslastung nicht lohnt.» Die Olme-Messen werden das Pilotprojekt gemeinsam mit St.Gallen-Bodensee-Tourismus auswerten und nächstes Jahr über eine zweite Ausgabe entscheiden.

Für eine mögliche zweite Ausgabe hat Caroline Derungs schon Ideen. Die Olma-Messen stellten dieses Jahr keine Duschen zur Verfügung, weil sich der Aufwand für die Reinigung aufgrund der Pandemie nicht gelohnt hätte. «Das müssten wir nochmals anschauen. Ohne Corona geht es auch einfacher.» Zudem schwebt Derungs vor, ein Tipizelt aufzustellen. So dass auch Personen ohne Wohnwagen auf dem Gelände übernachten können.