St.Gallen: Wie eine ausgemusterte Stromleitung eingerollt wird

Elektrizität Spannung beim Abbruch: Wie in St.Gallen eine 1,7 Kilometer lange Stromleitung verschwindet Beim Gübsensee oberhalb von Winkeln wird eine inaktive Freileitung abgebrochen und eingerollt. Ein nicht alltägliches Unterfangen. Das Aluminium im Kabelstrang wird wiederverwertet – als Getränkedose oder Sackmesser. Sandro Büchler 23.01.2022, 19.00 Uhr

Die mittlere von drei Überlandstromleitungen wird abgebrochen. Ein 1,7 Kilometer langes Teilstück des 868 Kilometer langen Stromnetzes rund um die Stadt St.Gallen. Bild: Raphael Rohner (19. Januar 2022

Als die Sonne an diesem frostigen Morgen über dem Hügelzug beim Gübsensee emporsteigt und zu wärmen beginnt, ist der Strang aus sechs Stromkabeln bereits zur Hälfte aufgerollt. Oberhalb von Winkeln wird in diesen Tagen eine 50’000-Volt-Freileitung, die seit knapp zehn Jahren nicht mehr in Betrieb ist, entfernt. «Es ist ein Stück Geschichte, was hier abgebaut wird», sagt Alex Breitenmoser, Abteilungsleiter Leitungsnetz bei den St.Galler Stadtwerken.

Alex Breitenmoser, Abteilungsleiter Leitungsnetz bei den St.Galler Stadtwerken. Bild: Raphael Rohner (19. Januar 2022

Zuvor habe die 1967 gebaute und 1,7 Kilometer lange Freileitung, die die Unterwerke Walenbüchel und Winkeln miteinander verbindet, jahrzehntelang ihren Dienst getan, sagt Breitenmoser. Die Freileitung beim Gübsensee gehörte zum St.Galler Stromversorgungsring, einem Netz aus Hoch-, Mittel- und Niederspannungsleitungen von insgesamt 868 Kilometern Länge, das die Stadtwerke betreuen.

Doch nun wird das Teilstück nicht mehr gebraucht. In einer Studie zur Frage, wie die Stadt St.Gallen künftig mit elektrischer Energie versorgt werden kann, haben die Stadtwerke festgestellt, dass die Freileitung in Winkeln keinen Beitrag mehr dazu leistet. Die Versorgungssicherheit sei auch ohne diese gewährleistet, sagt Breitenmoser. «In der Studie haben wir verschiedene Szenarien fundiert durchgespielt und bis ins Jahr 2050 geschaut.» Die 50’000-Volt-Leitung werde auch in der Zukunft nicht gebraucht – und verschwindet deshalb.

Trotz Stilllegung muss die Leitung gewartet werden

Doch was passiert bei einer Stromknappheit, wovor Fachleute immer wieder warnen? «Darauf hat die Freileitung keinen Einfluss. Sie produziert ja keinen Strom, sondern transportiert diesen lediglich», sagt Breitenmoser. Für ihn im Fokus steht eine andere Frage, nämlich die Kostenfrage. Denn auch ein inaktives Überlandstromkabel muss laut Gesetzgeber als «in Betrieb» erachtet werden.

«Dazu gehören sich wiederholende Messungen und Wartungsarbeiten.»

Dies verursache Kosten, die die Stadtwerke vermeiden wollen. «Wie wenn Sie bei einem Abbruchauto immer noch den Service machen würden.»

Die Arbeiten oberhalb von Winkeln sind bereits zahlreichen Spaziergängerinnen und Joggern in den vergangenen Tagen aufgefallen. «Ich hatte mich schon gefragt, was die da oben machen», sagt eine Frau im Vorbeigehen. Insbesondere als Arbeiter auf den 20 Meter hohen Masten die Isolatoren aus Porzellan durch Rollen ersetzten, sorgte dies für verwunderte Blicke.

Mit den eingesetzten Rollen können an diesem Vormittag die sechs Drähte, sogenannte Leiterseile, aufgerollt werden. Man muss sich das so vorstellen, wie wenn das Kabel des Staubsaugers aufgerollt wird – nur ist das Kabel in diesem Fall rund zehn Tonnen schwer und eineinhalb Kilometer lang. Für das Aufrollen und den Wegtransport ist deshalb auch ein Spezialfahrzeug nötig.

Die ausgemusterte Leitung wird mit einem Spezialfahrzeug aufgerollt. Bild: Raphael Rohner (19. Januar 2022

Für die Sicherheit brauchen die Arbeiter Funk

Schon vor Sonnenaufgang haben Pirmin Klaus und seine sieben Kollegen mit dem Einrollen der Kabelstränge begonnen. Sie sind bei den St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke AG (SAK) angestellt und mit den Demontagearbeiten betraut worden. Klaus ist Netzelektriker und Freileitungsmonteur. Auf dem Hügel, in Sichtweite zum SAK-Werkhof in Winkeln, schaut der 23-Jährige aus Sirnach nach oben, dann nach links und rechts.

Pirmin Klaus, Netzelektriker und Freileitungsmonteur bei der SAK. Bild: Raphael Rohner (19. Januar 2022

«Wenn sich die Leiterseile irgendwie verheddern oder in den Rollen klemmen, muss ich per Funk reagieren.»

Dann müssten nämlich seine Kollegen, die hinter einer Kuppe gar nicht zu sehen sind, das Einrollen stoppen.

Die Minustemperaturen an diesem Tag machen Klaus nichts aus. «Es ist nicht immer einfach, aber man gewöhnt sich daran.» Sei es einmal besonders kalt, brauche es halt eine Thermoskanne mit warmem Tee.

Klaus verliert die auf und ab wippenden Drähte nicht aus den Augen. Die Enden der Stromkabel schleifen langsam über den Schnee und kommen näher. Dann gleiten die knorrigen Leitungsenden in die Höhe und drücken sich durch die Rollen.

Die verdrehten Leiterseile sind in den Schnee gefallen und werden von den SAK-Arbeitern zurechtgebogen. Bild: Sandro Büchler (19. Januar 2022

Unkontrolliert peitschen sie dann zurück nach unten, knallen effektvoll in den Schnee. Klaus sagt, dass sie in diesen Momenten einen Sicherheitsabstand einhalten müssen. «Damit wir am Abend wieder gesund nach Hause kommen.»

Wie Bäume, die gefällt werden

Der Rückbau der Stromleitung ist noch aus einem zweiten Grund nicht ganz ungefährlich. Denn die stillgelegte Freileitung verläuft zwischen zwei baugleichen und unter Spannung stehenden Leitungen hindurch. «Deshalb sind die nach innen gewandten Drähte zur Sicherheit abgeschaltet», erklärt Matthias Fässler, Projektleiter der nicht alltäglichen Demontage.

Matthias Fässler, Projektleiter Demontage bei den St.Galler Stadtwerken. Bild: Raphael Rohner (19. Januar 2022)

Während dieser Zeit kann weniger Strom transportiert werden. «Käme es zu einem Notfall und es würde mehr elektrische Energie benötigt, gingen die Leitungen wieder ans Netz und wir müssten unsere Arbeiten unterbrechen.»

Bisher läuft alles nach Plan. «Das Wetter ist perfekt, der Boden gefroren. So sinken wir in der Wiese mit unserem schweren Gerät nicht ein.» Denn in den kommenden Tagen – sofern es nicht schneit – kommt ein Kran zum Einsatz. Mit diesem werden die Masten Stück für Stück demontiert. Auf diese ist mit pinker Farbe bereits ein X aufgesprayt, wie bei Bäumen im Wald, die bald gefällt werden. Später wird auch noch das massige Betonfundament in der Erde abgetragen. Vier Wochen dauern die Arbeiten gesamthaft und kosten rund 250’000 Franken.

Das Landschaftsbild wird verbessert

Die ausgemusterten Drähte sind zumeist aus Aluminium. «Das Material wird entsorgt und wiederverwertet. Vielleicht werden daraus Getränkedosen, Kaffeekapseln, ein Caran-d’Ache-Schreiber oder ein Sackmesser», mutmasst Fässler.

So sieht das abgeschnittene Ende der Stromleitung aus. Bild: Sandro Büchler (19. Januar 2022) Die herunterhängenden Leitungen, durch die früher 50'000 Volt Strom floss, sind nicht mehr am Netz. Bild: Raphael Rohner (19. Januar 2022) Alex Breitenmoser von den St.Galler Stadtwerken (links) und Projektleiter Matthias Fässler schauen sich die ungewöhnlichen Arbeiten an. Bild: Raphael Rohner (19. Januar 2022) Was umgangssprachlich als Stromkabel bezeichnet wird, heisst im Fachjargon Leiterseile. Bild: Raphael Rohner (19. Januar 2022) In den Wochen zuvor wurden die Isolatoren an den Strommasten entfernt und durch Rollen ersetzt. Bild: Raphael Rohner (19. Januar 2022) So kann der Strang aus sechs Leiterseilen eingerollt werden. Bild: Raphael Rohner (19. Januar 2022) Für die Demontage wurden die St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke AG beauftragt. Bild: Sandro Büchler (19. Januar 2022) Projektleiter Matthias Fässler von den Stadtwerken (vorne) und Freileitungsmonteur Pirmin Klaus. Bild: Sandro Büchler (19. Januar 2022) Der Mast ist leer. In den kommenden Wochen wird auch dieser Stück für Stück entfernt. Bild: Raphael Rohner (19. Januar 2022) Für den Abtransport der rund 10 Tonnen schweren Freileitung musste ein Spezialfahrzeug eingesetzt werden. Bild: Sandro Büchler (19. Januar 2022) Die Leiterseile wurden durch den Schnee gezogen und... Bild: Sandro Büchler (19. Januar 2022) ...auf dem Sattelschlepper aufgerollt. Bild: Raphael Rohner (19. Januar 2022) Bei Minustemperaturen sind die Arbeiten am Vormittag gestartet. Bild: Raphael Rohner (19. Januar 2022) Als der letzte Meter eingerollt wird, wärmt die Sonne. Bild: Sandro Büchler (19. Januar 2022) Der Projektleiter ist froh, dass die Temperaturen so tief sind und der Boden gefroren ist. Dadurch sinke das schwere Fahrzeug nicht in der Wiese ein. Bild: Raphael Rohner (19. Januar 2022) Dieser Strommasten ist dem Ende geweiht. Bild: Raphael Rohner (19. Januar 2022)

Als der Sattelschlepper mit dem tonnenschweren Kabel wegfährt, blickt Alex Breitenmoser nochmals zurück auf die kahlen Masten.

«Es sieht schon etwas nackt aus jetzt.»

Ein bisschen Wehmut befällt Breitenmoser. «Als Technikliebhaber hänge ich ein Stück weit am Netz, spüre gar einen leichten Trennungsschmerz.» Doch wenn einer von drei Leitungssträngen verschwinde, verbessere dies auch das Landschaftsbild. «Immerhin zu einem Drittel.»

