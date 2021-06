Spitex St.Gallen: Reaktionen nach dem Abgang des Geschäftsführers

Eklat «Die Hoffnung ist nicht sehr gross»: Nach dem Abgang des St.Galler Spitex-Geschäftsführers bleibt bei Pflegenden die Unsicherheit Nach der überraschenden Kündigung von Michael Zellweger bei der Spitex St.Gallen AG sind die Bedenken im Umfeld der Pflegeorganisation nach wie vor gross. Die Gewerkschaften hoffen auf eine Nachfolgelösung, die Ruhe bringt. Michel Burtscher und Julia Nehmiz 04.06.2021, 18.19 Uhr

Nach nur einem halben Jahr verlässt Michael Zellweger die Spitex St.Gallen AG. Bild: Arthur Gamsa

Die Nachricht des sofortigen Abgangs von Michael Zellweger am Donnerstagnachmittag wirft hohe Wellen. Der Geschäftsführer der Spitex St.Gallen AG war nur gerade sechs Monate im Amt, die Einheitsspitex nahm erst Anfang Januar den Betrieb auf. Überschattet wurde Zellwegers kurze Amtszeit von mehreren Kündigungswellen und harscher Kritik seitens Teilen des Pflegepersonals.

Was sagen aktuelle oder ehemalige Mitarbeitende der Spitex am Tag danach zur neuesten Wendung? Direkt mit ihnen zu reden, ist schwierig. Grund dafür ist ein Passus im Personalreglement, der sie zur Verschwiegenheit «über betriebsinterne Angelegenheiten» verpflichtet. Bei Missachtung drohen strafrechtliche Konsequenzen, Abmahnung oder fristlose Kündigung.

Mitarbeitende mit gesundheitlichen Problemen

Darum müssen Personen zu Wort kommen, die mit dem Personal in Kontakt stehen und schildern können, wie die Stimmung ist. Ob Zellweger noch da sei oder nicht, spiele keine Rolle, sagt etwa der Partner einer ehemaligen Mitarbeiterin. Das Ganze habe sich schon lange angebahnt. Die Mitarbeitenden könnten nicht mehr arbeiten, sei seien am Ende.

Diejenigen, welche gekündigt hätten, empfänden eine Erleichterung, dass sie nicht mehr dort arbeiten müssten. Andere, die dort noch arbeiteten, klagten über gesundheitliche Probleme. Seine Partnerin habe gekündigt, weil sie die Arbeit unter der neuen Leitung nicht mehr mit ihrem Berufsethos vereinbaren könne.

«Wenn im Gesundheitswesen ein Fehler passiert, ist das gravierend. Da geht es schnell um Leben und Tod.»

Schon im Januar erhielten die Verantwortlichen einen Brief

Die diplomierten Pflegefachfrauen müssten neu in bestimmten Pflegekonstellationen eben nur noch Kontrollfunktionen übernehmen, also zum Beispiel schauen, ob die Fachangestellte Gesundheit die Medikamente korrekt gerichtet hat. Oder wenn die Pflegehelferin bei der Körperpflege nicht merke, dass sich der Zustand eines Patienten verschlechtert habe.

Die Mitarbeitenden hätten schon im Januar einen Brief geschrieben, ihre Sorgen und Nöte geäussert, aber sie seien nie gehört worden. Jetzt könnten sie es nicht mehr tragen. Aber niemand frage, warum. Das einzige positive Erlebnis seiner Partnerin sei das verständnisvolle Austrittsgespräch gewesen mit Verwaltungsrätin Anna Ravizza, die jetzt interimistisch die Leitung übernimmt. «Da dachte ich nur: Wenn das vorher so gewesen wäre, vielleicht wäre alles nicht so weit gekommen.»

Nicht alle Probleme seien gelöst

Edith Wohlfender, SBK-Geschäftsleiterin. Bild: PD

Edith Wohlfender ist Geschäftsleiterin des SBK Berufsverband Pflege der Sektionen St.Gallen, Thurgau und beider Appenzell. Die Mitarbeitenden der Spitex seien fassungslos über die neuesten Entwicklungen, sagt sie. Mit einer Mitarbeiterin habe sie persönlich Kontakt gehabt und über den Abgang von Michael Zellweger gesprochen. Wohlfender sagt:

«Sie findet es ein Desaster, dass es so weit kommen musste.»

Die Mitarbeiterin habe das Gefühl, dass niemand die Verantwortung übernehmen wolle für die Probleme.

Sie habe seit gestern mit mehreren Mitarbeitenden der Spitex gesprochen, sagt Alexandra Akeret, Gewerkschaftssekretärin des Verbands des Personals öffentlicher Dienste Ostschweiz. In der Belegschaft herrsche eine unsichere Stimmung. Man sei zwar froh, dass mit dem Abgang Zellwegers nun ein «grosses Problem» gelöst sei. Ganz oben seien mit Verwaltungsratspräsident Daniel Mächler und Stadträtin Sonja Lüthi aber immer noch die gleichen Personen am Drücker.

Was muss die Nachfolgerin oder der Nachfolger mitbringen?

«Darum ist die Hoffnung unter den Mitarbeitenden nicht sehr gross, dass sich nun etwas bessert», sagt Akeret. Eigentlich, so die Gewerkschaftssekretärin, bräuchte es auch an der Spitze des Verwaltungsrats einen Wechsel. Oder wenigstens die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen für die Probleme. Davon habe sie bisher noch wenig gespürt.

Alexandra Akeret, VPOD- Regionalsekretärin. Bild: PD



Die wichtige Frage sei nun, wer Zellwegers definitive Nachfolge antritt. Interimsweise übernimmt Verwaltungsrätin Anna Ravizza – doch nur, bis eine neue Führungsperson gefunden wurde. Akeret betont:

«Es müsste eine Person sein, die aus der Pflege kommt und weiss, worum es geht.»

Sie müsse die Mitarbeitenden ernst nehmen und ihnen zuhören. Der Verwaltungsrat sei nun gefordert und könne bei der Wahl der Nachfolgerin oder des Nachfolgers zeigen, dass er die Anliegen der Mitarbeitenden ernst nehme.

Michael Zellweger selbst will sich mit Verweis auf die Verschwiegenheitsklausel nicht zur Sache äussern.

Karin Winter-Dubs sieht Stadtrat in der Verantwortung

Karin Winter-Dubs, SVP-Stadtparlamentarierin. Bild: PD

Für Karin Winter-Dubs, Präsidentin der Kommission Soziales und Sicherheit des Stadtparlaments, ist am wichtigsten, dass die Versorgungssicherheit gewährleistet ist. Der Fall sei im Übrigen klar: «Der Ball liegt beim Stadtrat.» Bei der neu gegründeten Einheitsspitex handle es sich um eine Aktiengesellschaft, das Parlament habe keinen Sitz im Verwaltungsrat.

«Der Stadtrat kann aber, sollte er unzufrieden mit den aktuellen Entwicklungen sein, eine ausserordentliche Generalversammlung einberufen.»

Die Stadt halte 80 Prozent der Spitex-Aktien, habe also diese Möglichkeit der Einflussnahme. Anders sieht sie die Rolle des Parlaments. «Ihm sind aufgrund der Organisationsform die Hände gebunden.» Da könne man noch so viele Vorstösse einreichen, sagt Winter-Dubs. Im Mai 2020 hatte sich eine knappe Mehrheit des Parlaments für die Gründung einer Aktiengesellschaft und damit gegen die Schaffung einer städtischen Spitex-Dienststelle ausgesprochen.