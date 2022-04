Eishockey: Kevin Fiala leitet in der NHL die Wende ein

eishockey Sieg und Skorerpunkt in der NHL: Kevin Fiala leitet nach einem 0:3-Rückstand die Wende ein Minnesota Wild steht im Heimspiel gegen die Los Angeles Kings schon fast auf verlorenem Posten. Liegt im ersten Drittel 0:3 im Rückstand. Aber nach einem entscheidenden Pass des Zuzwilers Kevin Fiala ist Minnesota wieder im Spiel. Daniel Good 11.04.2022, 10.20 Uhr

Kevin Fiala (grün) beschäftigt vor dem gegnerischen Tor gleich vier Spieler der Los Angeles Kings. Bild: Stacy Bengs/AP (St. Paul, 10. April 2022)

Minnesota ist heimstark. Die Anhänger in St.Paul, der Heimstätte der Wild, erwarteten auch gegen die Los Angeles Kings ein Feuerwerk ihres Teams. Aber zunächst war die Mannschaft aus Kalifornien dominant. Bis zur elften Spielminute verschafft sich Los Angeles einen 3:0-Vorsprung.

Aber Minnesota lässt nicht locker. Dem Topskorer Kirill Kaprizow gelingt das 1:3. Bloss 50 Sekunden später erzielt Matt Boldy nach einem Zuspiel von Kevin Fiala das 2:3. Nun ist die Aufholjagd so richtig lanciert. Los Angeles trifft nicht mehr. Minnesota gewinnt schliesslich 6:3 und ist wieder Zweiter in der Tabelle der Central Division.

Der 25-jährige Fiala verbuchte seinen 39. Assist in dieser Saison. 24 Tore hat er auch schon auf dem Konto - so viele wie noch nie in einer Regular Season. Mittlerweile hat der St.Galler 437 Partien - inklusive Playoff - in der NHL bestritten.