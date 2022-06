Neuer Kindergarten in Horn wird eingeweiht

Einweihung Nach zwei Abstimmungen und rund einem Jahr Bauzeit: Am Samstag wird der neue Kindergarten in Horn eingeweiht Nach den Sommerferien kehrt Leben ein im neuen Kindergarten an der Feldstrasse in Horn. Die Stimmberechtigten hatten dem Baukredit über 1,6 Millionen Franken im Jahr 2020 im zweiten Anlauf zugestimmt. Bereits wird die Sanierung der beiden bestehenden Kindergärten geplant. Michel Burtscher 29.06.2022, 05.00 Uhr

1960er-Jahre-Flair: der neue Kindergarten in Horn. Bild: Michel Burtscher

Architekt Lukas Imhof steht vor dem neuen Kindergarten an der Feldstrasse in Horn und zeigt auf die daneben liegende Mehrzweckhalle. «Der Kindergarten ist das Baby der Mehrzweckhalle», sagt er. Was er damit meint: Der Neubau versprüht von aussen das Flair der 1960er-Jahre. Man habe beim Kindergarten-Neubau architektonisch die gleiche Sprache gewählt wie bei der Mehrzweckhalle, sagt Imhof. Man müsse die beiden Gebäude als Ensemble ansehen.

Schulpräsident André Mathis. Bild: Benjamin Manser

Dass der Kindergarten nicht aus den 1960er-Jahren stammt, merkt man spätestens, wenn man darin steht. Der Bau ist modern, an der Wand hängt ein grosser Bildschirm. Die Decken sind hoch, durch die runden Dachfenster gelangt viel natürliches Licht in den Hauptraum.

Daneben gibt es verschiedene Nischen, in die sich die Kinder zurückziehen können. Schulpräsident André Mathis sagt:

«Das Innere des Kindergartens haben wir absichtlich dezent gehalten, um Ruhe hineinzubringen. Die Farbe kommt dann von den Kindern.»

Dazu passt, dass es ein Malatelier gibt. Die Wände sind magnetisch, es hat also genug Platz für die Werke, die darin entstehen. Noch ist alles relativ karg, nach den Sommerferien kehrt jedoch Leben ein im neuen Kindergarten. Rund ein Jahr lang wurde hier gebaut. «Die Ökologie und die Biodiversität waren uns sehr wichtig», sagt Christoph Egli, Mitglied der Schulbehörde und Präsident der Baukommission.

Zwei Abstimmungen waren nötig

Christoph Egli, Mitglied Schulbehörde. Bild: PD

‹Mathis und Egli gefällt der Neubau. «Es gibt einem ein wohliges Gefühl, wenn man hineinläuft», sagt Mathis. Egli spricht die «zweckmässige Umgebungsgestaltung» an. Vor dem Kindergarten hat es einen Spielplatz, auf der anderen Seite des Gebäudes einen Schattenplatz mit Holzschnitzeln am Boden und Baumstämmen als Sitzgelegenheit. «Wir sind uns sicher, dass auch die Kinder Freude haben werden», so Mathis.›

Der neue Horner Kindergarten hat eine längere Vorgeschichte. Die Bevölkerung musste zwei Mal über den Baukredit abstimmen. Erstmals 2016, als die Stimmberechtigten die Realisierung ablehnten. Befürworter und Gegner lieferten sich im Vorfeld eine hitzige Debatte. Man wolle auf Vorrat bauen, lautete einer der Vorwürfe. Im Jahr 2020 stimmten die Hornerinnen und Horner dem 1,6-Millionen-Franken-Kredit dann zu.

Der neue Kindergarten von innen. Bild: Michel Burtscher

Kostenmässig sei man auf Kurs, sagt Egli. «Wir werden den Kreditrahmen einhalten.» Und er betont, dass man nicht auf Reserve gebaut habe. Horn werde in den nächsten Jahren wegen neuer Überbauungen stark wachsen und brauche darum drei Kindergärten, ergänzt Mathis. An allen Standorten werden künftig zwischen 18 und 21 Kinder unterrichtet. Die Kapazitäten würden nun für die nächste Generation reichen, so Egli.

Die anderen Kindergärten sollen saniert werden

Obwohl der neue Kindergarten noch gar nicht eingeweiht ist, läuft bereits die Planung für die Sanierung der anderen beiden Kindergärten. Diese seien in die Jahre gekommen, sagt Egli. Gebaut wurden sie vor 40 bis 50 Jahren. «Der Sanierungsbedarf ist ausgewiesen.» Den Baukredit für den Kindergarten an der Bogenstrasse werde man ins Budget 2023 aufnehmen. Später wird auch der Kindergarten Himmelrich renoviert, so steht es jedenfalls in den Legislaturzielen. Egli sagt:

«Mit dem neuen Kindergarten können wir diese Sanierungen entspannter angehen, da wir genügend Platz haben und keine teuren Provisorien brauchen.»

Der Blick nach aussen. Bild: Michel Burtscher

Nun soll aber zuerst einmal der neue Kindergarten eingeweiht werden. Die Schulbehörde veranstaltet am Samstag, 2. Juli, ein Fest, zu dem die ganze Bevölkerung eingeladen ist. Der Anlass startet um 10 Uhr und dauert bis 12 Uhr. Die Lehrpersonen, Schulbehördenmitglieder sowie die Planer, die den Bau realisiert haben, werden für Fragen zur Verfügung stehen. «Natürlich gibt es auch Wurst und Getränke», sagt Mathis. Im August werden dann die Kinder Leben und Farbe in den Neubau bringen.