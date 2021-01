Einsprache Ärger um St.Galler Stiftsgebäude: Dachfenster entzweien die Denkmalpflege Weil die Katholische Administration mehr Platz braucht, will sie in einem Flügel des Stiftsgebäudes den Dachstuhl ausbauen: Die Denkmalpflege des Kantons gibt grünes Licht – auch für neue Dachfenster. Ganz anderer Meinung ist die Denkmalpflege der Stadt St.Gallen. Sandro Büchler 25.01.2021, 05.00 Uhr

Einsam wacht... Stühle, Kisten und Steintafeln lagern in einer Ecke. Wand- und Säulenornamente links, dahinter ein Materialraum. Hier soll ein Aufenthaltsraum und eine Küche entstehen. Der weisse Klotz auf der rechten Seite ist der Liftschacht. Er wurde in einer früher abgeschlossenen Bauphase realisiert. Thomas Franck, Verwaltungsdirektor der katholischen Administration, schaut zur Moosbruggstrasse. Geht es nach dem Einsprecher soll auch das vertikale Rohr, ein sogenanntes Dunstrohr, und das kleine Dachfenster zugemacht werden.

Es ist kühl im Dachstuhl. Im Estrich der Katholischen Administration im Stiftsgebäude südlich der Doppelkirchtürme lagert allerlei: Stühle, Büsten, eine Heiligenfigur, Ziegel, Wandornamente für die Klosterkirche sowie alte und neue Infotafeln. Thomas Franck, Verwaltungsdirektor des Katholischen Konfessionsteils des Kantons St.Gallen, schreitet über den kahlen Holzboden, bleibt stehen und breitet die Arme aus.

«Hier soll es eine Wand geben.»

Thomas Franck, Verwaltungsdirektor der Katholischen Administration, im Dachstock des Gebäudes Klosterhof 6a. Hier soll ein Sitzungs- und Aufenthaltsraum entstehen. Bild: Sandro Büchler (18. Januar 2021)

«Vorne werden ein Aufenthaltsraum und eine Teeküche eingebaut. Durch eine grosse Flügeltür in der Wand geht es dann hinein in den Versammlungsraum.» Das Dachgeschoss im Klosterhof 6a, dem Pfarr- und Verwaltungsflügel, ist aktuell noch ein Ort, wo wenig los ist. Das soll sich aber ändern. Denn die Katholische Administration braucht dringend mehr Platz – und will deshalb den Dachstock, der schon über einen Lift erschlossen ist, für rund 1,5 Millionen Franken ausbauen.

Das Platzproblem ist akut

Thomas Franck, Verwaltungsdirektor des Katholischen Konfessionsteils des Kantons St.Gallen. Bild: PD

Im Stiftsgebäude neben dem Schiff der Klosterkirche geht es fast wie in einem Bienenhaus zu und her: Die Buebeflade benötigt mehr Platz, auch die Stiftsbibliothek hat etliche Räume zusätzlich für sich beansprucht. Hinzu kommt die Katholische Administration. «Wir kommen nicht mehr aneinander vorbei», sagt Verwaltungsdirektor Franck.

Der Musiksaal sei überbelegt, sagt er. Die Katholische Administration nutzt den Saal etwa für grössere Sitzungsrunden, die Sekundarschule für den Musikunterricht, die Chöre und Ensembles der Dommusik für Proben und der Bischof empfängt dort grössere Gruppen. Zudem findet der Orgelunterricht der Diözesanen Kirchenmusikschule im Musiksaal statt.

«Sie können ja schlecht auf der Orgel in der Kathedrale üben.»

Das Platzproblem sei akut, sagt Franck. Vergangenen März hat die Katholische Administration deshalb ein Baugesuch für ein 6,3 Millionen Franken teures Renovationsprojekt eingereicht. Im Innern der verschiedenen Gebäudeflügel sollen Leitungen ersetzt, Räume saniert und überhaupt die Raumaufteilung neu durchdacht werden.

Kernstück des Projekts ist der neu ausgebaute Dachstuhl. Ebenfalls seit März – exakt seit Beginn der Pandemie – sind auf der Nord- und Südseite des Dachs Holzvisiere montiert. Zur Moosbruggstrasse hin sollen fünf Dachfenster, sogenannte Giebelgauben, entstehen. Auf die Nordseite deren drei. Durch diese würde später Sonnenlicht in den Sitzungs- und Aufenthaltsraum hineinfallen.

Ein zu grosser Eingriff am historischen Gebäude befürchtet

Der Schnee rund um die Holzvisiere schmilzt langsam und macht diese erst wieder sichtbar. Dass die fünf Holzkonstruktionen nach zehn Monaten immer noch auf dem steil abfallenden Dach stehen, deutet an, dass etwas im Argen liegt beim Bauprojekt.

Der Schnee gibt langsam die fünf Holzvisiere wieder preis. Bild: Sandro Büchler (19. Januar 2021)

«Gegen das Bauvorhaben ging von einer Privatperson eine Einsprache ein», bestätigt Franck. Der Einsprecher habe keine grundsätzlichen Einwände gegen das Sanierungsprojekt. Den Anwohner stören lediglich die geplanten Dachgauben. Sie seien ein zu grosser Eingriff am historischen Gebäude.

Der Verwaltungsdirektor sagt, beim Baugesuch habe er wie schon bei zahlreichen früheren Bauvorhaben eng mit der kantonalen Denkmalpflege zusammengearbeitet. Diese ist für sämtliche Fragen rund um die Stiftsgebäude zuständig.

Der Bauplan: rechts der geplante Aufenthaltsraum mit einer Küche, in der Mitte der Versammlungsraum und links der Zugangsbereich zum Estrich via eine Treppe. Bild: Sandro Büchler (18. Januar 2021)

Die Bauexperten seien zum Schluss gekommen, dass der Bau der Giebelfenster möglich sei – schliesslich hätten die anderen Stiftsgebäude und sogar die Klosterkirche ebenfalls mehrere Dachfenster auf der Südseite. «Wir haben sogar alte Baupläne und historische Bilder des Stiftsbezirks zu Rate gezogen», sagt Franck. «Darauf sind Dachgauben eingezeichnet.»

Zwei Stellen, zwei unterschiedliche Ansichten

Zu einem anderen Schluss kommt die Denkmalpflege der Stadt St.Gallen. Diese urteilte nämlich aufgrund der Einsprache als beratende Instanz über das Baugesuch. Die städtische Denkmalpflege gibt jedoch dem Einsprecher recht: Die Dachgauben dürfen nicht realisiert werden.

Michael Niedermann, Leiter Denkmalpflege des Kantons St.Gallen. Bild: PD

Welche Gründe im Detail ausschlaggebend waren, ist unklar. Beide Stellen – sowohl städtische wie auch kantonale Denkmalpflege – wollten sich mit Verweis auf das noch laufende Verfahren nicht zum Fall äussern. Michael Niedermann, Leiter der kantonalen Denkmalpflege, schreibt auf Anfrage, das Baugesuch liege zur Beurteilung nun beim Rechtsdienst des Baudepartements.

Doch dies ist noch nicht das Ende dieser Geschichte: Thomas Franck sagt, der Anwohner habe – obwohl er recht bekommen habe – die Einsprache weitergezogen. «Er möchte, dass auch jetzt schon bestehende Elemente vom Dach verschwinden, Elemente, die gar nicht Teil des Baugesuchs sind.» Konkret geht es um vier kleine Kamine, sogenannte Dunstrohre, und mehrere kaum einen halben Quadratmeter grosse Dachflächenfenster.

Ein Bild ohne Schnee: Die mit Holzvisieren dargestellten Dachfenster dürfen nicht gebaut werden. Auch die Dachflächenfenster (gelb) und das Dunstrohr (grün) sollen zugemacht werden. Bild: Sandro Büchler (16. März 2020)

Franck versucht, eines dieser Fenster zu öffnen, doch wegen des darauf liegenden Schnees bleibt es blockiert.

Zu viel Schnee liegt auf dem kleinen Dachfenster. Thomas Franck kann es nicht öffnen. Bild: Sandro Büchler (18. Januar 2021)

«Diese kleinen Fenster wurden schon vor Jahrzehnten im letzten Jahrhundert eingebaut, sind seit jeher also da.» Der Verwaltungsdirektor will trotz allem zügig mit dem Umbau im Dachstock beginnen. Er könnte damit leben, dass die Fenstergauben nicht gebaut werden dürfen.

«Aber, wenn wir die bestehenden kleinen Fenster auch zumachen müssen, ist das einfach schade um den schönen Raum.»

Denn so sei keine optimale natürliche Ausleuchtung möglich. «Wir müssen uns eine andere Lichtgestaltung mit Lampen überlegen. Immerhin hat der Dachstuhl auf der Nordseite zum Innenhof zwei Giebelfenster.»