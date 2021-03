Einsiedlerleben «Typisch, dass Frauen vergessen werden»: St.Galler Seelsorgerin lässt sich einschliessen, um an die Heilige Wiborada zu erinnern Zehn Jahre lebte Wiborada freiwillig eingemauert in einer Zelle der St.Galler Kirche St.Mangen. Doch ihr Leben und Wirken geriet in Vergessenheit. Seelsorgerin Hildegard Aepli will jetzt mit einer krassen Aktion die Heilige zurück ins Bewusstsein bringen. Sie und neun andere Freiwillige lassen sich für je eine Woche in eine Zelle bei der Kirche St.Mangen einschliessen. Julia Nehmiz 10.03.2021, 17.00 Uhr

Die St.Galler Seelsorgerin Hildegard Aepli hat das Projekt «Wiborada 2021» ins Leben gerufen. In der Kirche St.Mangen erinnert ein historischer Fensterrahmen an die Heilige Wiborada. Bild: Michel Canonica (4.März 2021)

Der Verkehr rauscht, wird übertönt vom Baustellenlärm. Einen Ort zum Meditieren und Beten hatte man sich irgendwie stiller vorgestellt. Lauschiger. Die Kirche St.Mangen steht heute eben mitten in der St.Galler Innenstadt, gleich an der Hauptstrasse Unterer Graben. Als sich Wiborada im Jahr 916 in einer Zelle bei der damaligen Kirche St.Mangen einmauern liess, war es dort vermutlich deutlich ruhiger.

Auch um die Heilige Wiborada ist es ruhig geworden – zu ruhig, wie Seelsorgerin und Theologin Hildegard Aepli findet:

«In St.Gallen reden heute alle nur von Gallus, Otmar und Vadian, niemand von Wiborada.»

Dabei war sie weltweit die erste Frau, die von einem Papst offiziell heiliggesprochen wurde; 1047 war das. Gäbe es eine Rangliste der Heiligen von St.Gallen, wäre Wiborada auf Platz 1. Sie starb als Märtyrerin, wurde für ihren Glauben ermordet – Gallus durfte friedlich in seiner Mönchszelle einschlafen. Und vor allem: Wiborada legte einen bedeutenden Grundstein für St.Gallens heutiges Unesco-Weltkulturerbe. Dank ihrer Vision retteten Mönche die wertvollen Handschriften aus dem Kloster vor den einfallenden Ungarn.

Das St.Galler Professbuch ist das älteste karolingische Professbuch. Ein Mönch notierte darin den Todestag Wiboradas (auf der abgebildeten Seite im oberen Viertel): «KL MAI WIBERAT reclusa a paganis intemperata» – am 1. Mai wurde die Reclusin Wiberat von den Heiden getötet. Bild: Stiftsarchiv St.Gallen

Typisch, dass Frauen vergessen werden

«Wiborada war eine spirituell hochbegabte Frau», sagt Hildegard Aepli, «aber wer weiss das heute noch!» Wiborada kommt in keinem Lehrplan vor. Dabei gibt es laut Stiftsbibliothekar Cornel Dora keine Frau aus dem Frühmittelalter, über die man mehr weiss als über Wiborada.

Es sei eine typische Entwicklung, dass geschichtlich relevante Angelegenheiten Männern zugeschrieben werden und Frauen vergessen gehen, sagt Aepli. Das will die 57-Jährige jetzt ändern. Das spirituelle Erbe von Wiborada sei der Zugang zu ihrem Projekt. «Wir St.Gallerinnen und St.Galler haben mit ihr einen spirituellen Schatz im Acker vergraben, den wir heben dürfen.»

Es soll nicht einfach nur an Wiborada erinnert werden, Hildegard Aepli will Wiboradas Leben auf die Spur kommen. Nachfühlen, nacherleben, wie ihr Leben als Inklusin, als Eingeschlossene, war. Wobei: Aepli und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter werden jeweils für eine Woche eingeschlossen – «ein Klacks» im Gegensatz zu den zehn Jahren, die Wiborada bis zu ihrer Ermordung in ihrer Zelle lebte.

Älteste Darstellung Wiboradas, im Codex Sangallensis 586 («Viten der St. Galler Hausheiligen; Sprüche der Altväter»), um 1430/1436. Bild: Stiftsbibliothek St.Gallen

Freiwillige sollen den Eingeschlossenen Mittagessen bringen

Das Projekt steht und fällt mit der Zelle, sagt Hildegard Aepli. Diese soll noch im März aufgebaut werden, 5 auf 3,5 Meter, direkt an der Kirche St.Mangen, dort, wo im Innern der Kirche ein historischer Fensterrahmen aus Sandstein an Wiboradas Fenster erinnert. Für die neue Zelle muss nun die Kirchenwand durchbrochen werden. Denn, wie bei Wiborada, soll die Zelle zwei Fenster bekommen: eines in die Kirche, eines nach aussen zur Stadt.

Aepli und nach ihr die sechs Inklusinnen und drei Inklusen sollen das Fenster zur Stadt jeden Tag für zwei Stunden öffnen. Und das zur Kirche jeweils für das abendliche Gebet und für Gottesdienste. Durch das Fenster zur Stadt wird den Eingeschlossenen jeden Mittag von Freiwilligen Essen gereicht.

Ein Notfallschlüssel ist in der Zelle

Die Seelsorgerin beginnt ihren Aufenthalt in der Zelle am 24. April. Aepli ist erfahren darin, sich zurückzuziehen, zu meditieren, für sich zu sein. Ungewohnt wird für sie, keinen Bewegungsradius mehr zu haben. Eine Woche ohne sich zu bewegen, das klingt nicht sehr gesund. Sie alle hätten ihren Tagesablauf geplant, sagt Aepli, bei ihr stehe dreimal Sport auf dem Programm: Qi Gong, Yoga und Meditieren im Gehen.

Die Holzzelle wird ausgestattet mit einem Toitoi-Klohäuschen, mit Bett, Tisch, zwei Stühlen, Regal, Elektro-Ofen und zwei Glühbirnen. Handy und Laptop dürfen nicht mitgenommen werden. Ein Notfallschlüssel liegt in der Zelle, sodass sich die Eingeschlossenen selber «befreien» könnten.

Nach ihrer Woche als Inklusin wird Aepli jeden Morgen bei den anderen vorbeischauen, ihnen Brot, Wasser und Kaffee bringen und mit ihnen sprechen. Angst, eine Woche ganz allein in der Zelle zu verbringen, hat sie keine. Aber wie es sein wird, täglich das Fenster zur Stadt zu öffnen, von Fremden angesprochen zu werden? Sie weiss es nicht. Und in der Nacht? Sie seien mit der Stadtpolizei am Abklären, ob vielleicht ein Securitas nachts immer mal wieder an der Zelle vorbeischauen könnte.

Die Eingeschlossenen schreiben Tagebuch – für die Stiftsbibliothek

Aepli ist wichtig zu betonen, dass ihr Projekt schon «lange, lange vor Corona» entstanden sei. Sie versteht, dass andere nicht verstehen, wie man sich während einer Pandemie freiwillig einschliesst. Dass es Ressentiments gibt. Aber: Im Gegensatz zur Isolation wegen der Pandemie werde das Eingeschlossensein in der Zelle nicht durch andere Menschen oder äussere Umstände auferlegt, sondern freiwillig und aus eigenem Antrieb gewählt.

«Wir erklären nicht, wie Eingeschlossensein geht. Wir wollen niemanden provozieren, der schwere Erfahrungen in der Pandemie gemacht hat.»

Den Inklusinnen und Inklusen gehe es darum, das Leben, die Spiritualität der Heiligen Wiborada wieder ins Bewusstsein zu rufen. Und: in der engen Zelle die Weite der Gedanken zu erfahren. Sie werden Tagebuch schreiben. Stiftsbibliothekar Cornel Dora hat bereits zwei Bände edel einfassen lassen – darin werden sie ihre Empfindungen festhalten. Die Tagebücher kommen dann in den Bestand der Stiftsbibliothek. Zu den Schriften, die Wiborada einst vor der Vernichtung bewahrte.

